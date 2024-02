i Autor: SHUTTERSTOCK

PKB Polski

GUS podał najnowsze dane. "Rozczarowujący finisz"

Polska gospodarka zaczyna odbijać po słabym 2023 r. - wskazali ekonomiści Polskiego Instytutu Ekonomicznego w komentarzu do danych GUS. Ich zdaniem najbliższe kwartały przyniosą wzrost wyraźnie przekraczający 2 proc., ale będzie on oparty głównie na wydatkach konsumpcyjnych gospodarstw domowych. Bartosz Sawicki, analityk Cinkciarz.pl określił dane GUS, jako "rozczarowujący finisz roku we wstecznym lusterku polskiej gospodarki".