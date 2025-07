Z tego artykułu dowiesz się:

Mieszkania i usługi głównym motorem inflacji

Główny Urząd Statystyczny potwierdził wcześniejsze szacunki dotyczące wzrostu cen w czerwcu 2025 roku. Największy udział w czerwcowej inflacji miały koszty użytkowania mieszkania i nośników energii, które wzrosły aż o 10,5 proc. rok do roku. To oznacza, że przeciętna polska rodzina płaci dziś o ponad jedną dziesiątą więcej za czynsz, prąd, gaz czy ogrzewanie niż przed rokiem.

Inflacja usług osiągnęła poziom 6,3 proc. rok do roku (rdr), podczas gdy towary podrożały o 3,2 proc. W miesięcznym ujęciu usługi zdrożały o 0,8 proc., co świadczy o utrzymującym się trendzie wzrostowym w tym sektorze.

Żywność i edukacja mocno w górę

Znaczący wzrost cen dotknął również żywność i napoje bezalkoholowe – o 4,9 proc. rok do roku i 0,2 proc. miesiąc do miesiąca. To oznacza, że codzienny kosz zakupów każdej polskiej rodziny kosztuje dziś wyraźnie więcej niż przed rokiem.

Drastyczne podwyżki objęły sektor edukacji, gdzie ceny wzrosły o 8,0 proc. rdr. Restauracje i hotele podrożały o 6,0 proc., co bezpośrednio wpływa na koszty wypoczynku i rozrywki Polaków.

Transport jedyną kategorią z deflacją

Jedynym obszarem, w którym odnotowano spadek cen, był transport – o 6,0 proc. rok do roku. To efekt obniżek cen paliw, które pozytywnie wpłynęły na koszty podróżowania i transportu towarów.

Nieznacznie potaniała również odzież i obuwie (o 1,5 proc. rdr), co może być związane z sezonowymi wyprzedażami i zwiększoną konkurencją w handlu detalicznym.

Kategoria Czerwiec Maj rdr mdm rdr mdm INFLACJA OGÓŁEM 4,1 0,1 4,0 -0,2 Inflacja towarów 3,2 -0,2 3,3 0,1 Inflacja usług 6,3 0,8 6,0 0,4 Żywność i napoje bezalkoholowe 4,9 0,2 5,5 0,4 Napoje alkoholowe i wyroby tytoniowe 6,7 0,6 6,3 0,7 Odzież i obuwie -1,5 -1,7 -1,6 -0,3 Użytkowanie mieszkania lub domu i nośniki energii 10,5 -0,1 10,6 -0,1 Wyposażenie mieszkania i prowadzenie gospodarstwa domowego -0,1 -0,1 0,0 0,2 Zdrowie 4,6 0,2 4,9 0,7 Transport -6,0 -0,4 -7,2 -2,4 Łączność 4,4 0,7 2,8 -0,3 Rekreacja i kultura 3,3 1,4 3,4 -1,8 Edukacja 8,0 0,0 8,1 0,1 Restauracja i hotele 6,0 0,6 5,9 0,7 Inne towary i usługi 1,3 -0,1 2,0 -0,2

