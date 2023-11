Gwiazdy TVP zbijają fortunę na takich umowach! NIK bierze ich pod lupę

Milionowe kontrakty dziennikarzy TVP

Kontrolerzy NIK wzięli pod lupę kontakty zawierane przez TVP z gwiazdami stacji. W końcowym raporcie Izby podano szokujące nieprawidłowości. Zastrzeżenia kontrolerów z NIK dotyczyły m.in. umów typu B2B zawartych przez spółkę na przygotowywanie i prowadzenie "Wiadomości". Dwie z nich dotyczyły np. etatowych pracowników TAI, których TVP zwolniła z zakazu konkurencji, by umożliwić im oferowanie swoich usług - takich, które realizują na podstawie stosunku pracy - w ramach dobrze opłacanego kontraktu B2B.Maksymalna suma wypłat od początku 2021 do połowy 2023 roku (kontrola NIK zapisanych w umowach to aż 2,86 mln zł.

Ile zarabiają Danuta Holecka i Michał Adamczyk?

Gigantyczne kwoty, jakie w TVP zarabiały gwiazdy podał serwis onet.pl. W umowie pomiędzy TVP a firmą Danuty Holeckiej D.D.H. Studio "V" pojawia się kwota 46 tys. zł netto miesięcznie za prowadzenie 10-11 wydań "Wiadomości". Ale już w najnowszej umowie obowiązującej od lutego 2023 roku do lipca 2025, zarobki Holeckiej podwyższono do 50 tys. miesięcznie. Łączna wartość kontraktu twarzy „Wiadomości” to ok. 2 mln zł!

Porażają też zarobki Michała Adamczyka, szefa "Wiadomości" i dyrektora Telewizyjnej Agencji Informacyjnej. W 2020 roku jego jednoosobowa działalność gospodarcza przewidywała kontrakt ze stawką 43 tys. zł netto miesięcznie, w ramach którego prowadził "Wiadomości" i publicystyczny programu "Strefa starcia". Od marca t2023 kwota wynosi 47 tys. zł. Jak podaje Onet, łączne wynagrodzenie dla Adamczyka na podstawie bieżącego kontraktu wyniesie ok. 1,4 mln zł netto.

Kielczyk i Lewandowska zarabiają niewiele mniej

Mniejsze miesięczne stawki mają współpracujące z TVP w ramach B2B, Edyta Lewandowska i Marta Kielczyk. W przypadku tej pierwszej miesięczna kwota netto za prowadzenie "Wiadomości" to 40 tys. zł (ta stawka ma obowiązywać do stycznia 2024 roku).Marta Kielczyk w ramach zawartego jesienią ubiegłego roku kontraktu może zarobić w TVP 1,6 mln zł netto (miesięczna stawka 40,8 tys. zł).

QUIZ PRL: Kultowe programy telewizyjne PRL-u Pytanie 1 z 10 Losowanie Dużego Lotka. W najstarszych odcinkach pani zrywająca pieczęć lakową Totalizatora Sportowego miała przy sobie: niegustowną torebkę pieska swojej pańci żyrandol Dalej