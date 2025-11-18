Zamknięcie fabryki Henkel w Raciborzu

Już w czerwcu czerwcu zarząd Henkela poinformował pracowników, że zakład w Raciborzu zostanie zamknięty. Zwolnienia mają objąć 159 osób. Zarząd spotkał się też z prezydentem miasta, a o zwolnieniach grupowych powiadomiono również Powiatowy Urząd Pracy. Produkcja ma zostać zakończona jeszcze w listopadzie, a jak informuje RMF24.pl, proces zwolnień ma potrwać do marca 2026 roku.

Niemiecki Henkel zapewnia, że wszystkich pracowników zamierza potraktować z najwyższym szacunkiem, zgodnie z kulturą i wartościami koncernu. "Odchodzącym pracownikom zaoferujemy pakiety odpraw i świadczeń, których wysokość przekroczy wymogi polskiego prawa, oraz pomoc w poszukiwaniu nowej pracy. W ten sposób chcemy im pomóc przejść przez ten niełatwy okres zmiany" – powiadomili przedstawiciele firmy. Henkel zapowiada współpracę z władzami miasta i innymi urzędami oraz z przedstawicielami załogi, aby w sprawny sposób zamknąć fabrykę.

Przyczyny zamknięcia zakładu

Dlaczego zakład przestanie działać? Poinformowano, że dział biznesowy Henkel Consumer Brands przechodzi transformację i dokonuje zmian w swojej europejskiej sieci produkcyjnej. "W ramach trwającej transformacji działu biznesowego Henkel Consumer Brands oraz procesu dostosowania sieci produkcyjnej w Europie, Henkel musiał podjąć trudną decyzję o zamknięciu jednej z fabryk w Polsce, zakładu produkcyjnego w Raciborzu. Decyzja ta została spowodowana zmieniającym się zapotrzebowaniem konsumentów i koniecznością adaptacji oferty firmy, co w efekcie miało bezpośredni wpływ na zakład produkcyjny w Raciborzu i jego 159 pracowników" – wskazano w oświadczeniu.

Dwa inne zakłady w Polsce – w Stęporkowie i w Dzierżoniowie – będą działać dalej.

O firmie Henkel

Henkel ma główną siedzibę w niemieckim Düsseldorfie. Jest to jeden z największych światowych producentów chemii użytkowej, w tym środków piorących i czyszczących. Działa w ponad 125 krajach i zatrudnia ponad 50 tys. pracowników. Raciborska fabryka zajmowała się produkcją proszków i żeli do prania marki Persil i E.