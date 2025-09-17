• Umowa handlowa między Mercosur a EFTA tworzy rynek 300 milionów konsumentów i jest triumfem współpracy w obliczu globalnych napięć.

• Porozumienie to może być odpowiedzią na protekcjonistyczną politykę USA, w tym 50-procentowe cła na towary z Brazylii.

• Sygnatariusze umowy to kraje Mercosur (Argentyna, Brazylia, Paragwaj, Urugwaj) oraz EFTA (Islandia, Liechtenstein, Norwegia, Szwajcaria).

• Nowy rynek ma łączny dochód narodowy przekraczający 4,3 biliona dolarów, co podkreśla jego znaczenie ekonomiczne.

We wtorek, 16 września 2025 roku, w historycznej scenerii dawnej stolicy Brazylii, Rio de Janeiro, przedstawiciele państw Mercosur i EFTA dokonali aktu, który może zrewolucjonizować globalny handel. Podpisanie umowy handlowej między tymi dwoma blokami gospodarczymi otworzyło drogę do stworzenia rynku liczącego 300 milionów konsumentów.

Hiszpańska agencja prasowa EFE oraz media latynoamerykańskie zgodnie podkreślają, że sukces negocjacji nad tą umową jest „wielkim triumfem multiateralizmu i ducha współpracy handlowej w świecie przeżywającym napięcia spowodowane protektonistyczną polityką handlową prezydenta USA Donalda Trumpa”.

To wydarzenie nabiera szczególnego znaczenia w kontekście globalnych napięć handlowych. Media zwracają uwagę na kontrast między otwartą współpracą Mercosur i EFTA a protekcjonistycznymi działaniami innych potęg gospodarczych.

Odpowiedź na cła USA?

Jak zauważa brazylijski opiniotwórczy dziennik „Folha de Sao Paulo”, podpisanie umowy z EFTA może być postrzegane jako reakcja na działania protekcjonistyczne, takie jak „50-procentowe cła wprowadzonych ostatnio przez rząd USA na towary importowane z Brazylii”. Umowa Mercosur-EFTA staje się więc symbolem poszukiwania alternatywnych rynków i wzmacniania współpracy regionalnej w odpowiedzi na globalne wyzwania.

Państwa należące do Mercosur – Argentyna, Brazylia, Paragwaj i Urugwaj – oraz europejskie – Islandia, Lichtenstein, Norwegia i Szwajcaria – które podpisały we wtorek traktat Mercosur-EFTA, to rynek liczący prawie 300 milionów ludzi i mający dochód narodowy w wysokości ponad 4,3 biliona dolarów.

Ta imponująca siła ekonomiczna czyni z nowo powstałego bloku handlowego znaczącego gracza na arenie międzynarodowej.

Konsolidacja gospodarcza

Podpisane porozumienie będzie miało ogromne znaczenie dla konsolidacji gospodarczej krajów Mercosur i ich znaczenia na rynku międzynarodowym zwłaszcza w sytuacji zaporowych ceł wprowadzanych przez Stany Zjednoczone na towary eksportowane przez kraje Ameryki Łacińskiej- podkreślają media tego regionu.

Dzięki umowie z EFTA, kraje Mercosur zyskują dostęp do nowych rynków zbytu, co może przyczynić się do zwiększenia eksportu i wzrostu gospodarczego.

Warto przypomnieć, że w grudniu ubiegłego roku kraje Mercosur zakończyły pomyślnie negocjacje w sprawie porozumienia handlowego z Unią Eurpejską, które ma być podpisane do końca bieżącego roku.

Perspektywa zawarcia porozumienia z UE dodatkowo wzmacnia pozycję Mercosur jako ważnego partnera handlowego na arenie międzynarodowej. Umowa z EFTA jest więc kolejnym krokiem w kierunku integracji gospodarczej i otwarcia na świat.

