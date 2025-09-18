Ryanair ogłosił zimowy rozkład lotów 2025/26 z Olsztyna-Mazur, oferując połączenia do Londynu Stansted i Duesseldorfu-Weeze.

Połączenie z Duesseldorfem okazało się hitem sezonu letniego, co świadczy o jego znaczeniu zarówno dla turystyki, jak i biznesu regionu Warmii i Mazur.

Lotnisko Olsztyn-Mazury wzbogaca ofertę zimową również o loty PLL LOT do Krakowa, WizzAir do Dortmundu oraz czartery Itaki do Marsa Alam.

Ryanair ogłasza zimowy rozkład lotów

Linia Ryanair zaprezentowała zimowy rozkład lotów 2025/26 z lotniska Olsztyn-Mazury. W ofercie znalazły się dwa kierunki: Londyn Stansted oraz Duesseldorf-Weeze. To właśnie połączenie z Niemcami okazało się jednym z największych sukcesów sezonu letniego, dlatego przewoźnik zdecydował się na jego utrzymanie również zimą.

Przedstawicielka działu komunikacji Ryanair Alicja Wójcik-Gołębiowska podkreśliła, że zainteresowanie lotami do Niemiec dowodzi, iż mieszkańcy Warmii i Mazur korzystają z oferty zarówno turystycznie, jak i biznesowo. – „Jesteśmy dumni, że wspólnie z lotniskiem Olsztyn-Mazury możemy rozwijać siatkę połączeń i zwiększać dostępność regionu” – zaznaczyła.

Znaczenie dla biznesu i turystyki

Prezes portu Olsztyn Mazury, Wiktor Wójcik, zwrócił uwagę, że „przedłużenie połączenia do Duesseldorfu-Weeze pokazuje rosnące znaczenie tego kierunku nie tylko dla turystyki, ale również relacji biznesowych w regionie”.

Z kolei przedstawiciele lotniska w Szymanach wskazali, że „połączenie z Olsztyna umożliwi przedsiębiorcom z Warmii i Mazur szybki i wygodny dostęp do partnerów biznesowych, bo Duesseldorf to jedno z najważniejszych centrów biznesowych w Niemczech, gdzie odbywają się międzynarodowe targi i konferencje”. Loty do Niemiec realizowane będą dwa razy w tygodniu.

Inne zimowe kierunki z Olsztyna

Oferta zimowa portu nie ogranicza się jednak wyłącznie do Ryanaira. Od końca października pasażerowie będą mogli korzystać także z innych tras. PLL LOT utrzyma loty do Krakowa, natomiast WizzAir obsłuży kierunek Dortmund. Nowością będą loty czarterowe do Marsa Alam w Egipcie, organizowane przez Itakę. Będą one realizowane w okresie od 23 grudnia 2025 r. do 24 lutego 2026 r.

Zimowa oferta pokazuje, że Olsztyn Mazury umacnia swoją pozycję jako istotny port lotniczy w północno-wschodniej Polsce.

