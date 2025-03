Stabilność preferencji na polskim rynku motocyklowym

Rynek motocyklowy w Polsce cechuje się wyjątkową stabilnością preferencji użytkowników. Jak pokazuje raport OTOMOTO Insights 2024, te same marki i modele od lat cieszą się niesłabnącą popularnością. "Te same marki, te same miejsca na podium i to zarówno w odniesieniu do motocykli nowych, jak i używanych. Kolejne edycje raportu ISR pokazują, że potencjalni kupujący jednoślady na OTOMOTO są niezwykle stali w swoich preferencjach" – czytamy w raporcie.

Ranking najpopularniejszych używanych motocykli

Wśród używanych motocykli, Honda CBR po roku przerwy wraca na pozycję lidera rankingu (zajmowała ją nieprzerwanie od 2019 roku). Za nią plasują się BMW GS oraz Yamaha MT. Na liście TOP 10 debiutuje w tym roku KTM Duke, który zajął 10. miejsce z wynikiem 1,28 proc. wyświetleń.

Liderzy wśród nowych jednośladów

W segmencie nowych jednośladów, najpopularniejszym modelem była Honda CB (2,19 proc. wyświetleń), przed Hondą CRF (2,16 proc.) i - co ciekawe - CF Moto C-Force (2,07 proc.). Jak zauważają autorzy raportu, to "nietypowa sytuacja, gdy w TOP 3 najpopularniejszych modeli nowych jednośladów, znajduje się... dwuślad. A to za sprawą rosnącego zainteresowania użytkowników chińskimi quadami marki CF Moto".

Popularne typy nowych motocykli

Niezmiennie od trzech lat, najpopularniejszym typem nowych motocykli pozostają maszyny typu "naked", które zdobyły 18,09 proc. wyświetleń. Na drugie miejsce awansowały pojazdy turystyczne typu "touring" (17,25 proc.), a podium zamykają quady z wynikiem 15,92 proc.

Dominacja silników 125 cm³ i napędów benzynowych

Jak komentuje Łukasz Juskowiak, Head of Marketing OTOMOTO: "Podobnie jak w poprzednich edycjach raportu, największą popularnością zarówno wśród jednośladów nowych, jak i używanych cieszyły się te o pojemności silnika 125cm³. Zdecydowanie najwięcej użytkowników wybiera pojazdy benzynowe (w przypadku motocykli używanych stanowiły one aż 99,5 proc. wyświetlanych ogłoszeń). Motocykle i skutery elektryczne wygenerowały 3,5 proc. wyświetleń wśród ogłoszeń jednośladów nowych i 0,5 proc. wśród używanych."

Elektromobilność w segmencie jednośladów

Elektromobilność w segmencie jednośladów pozostaje więc niszą, choć widać tam znacznie większe zainteresowanie wśród nowych pojazdów niż używanych. Być może wiąże się to z obawami o trwałość i wydajność baterii w starszych elektrycznych jednośladach.

Tradycja kontra innowacje

Raport pokazuje również, że polscy motocykliści pozostają wierni tradycyjnym napędom i raczej ostrożnie podchodzą do nowinek technologicznych. Może to wynikać zarówno z przyzwyczajeń, jak i z ograniczonej infrastruktury dla pojazdów elektrycznych, szczególnie poza dużymi miastami, gdzie motocykle są często wykorzystywane do turystyki.

