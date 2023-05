Hot-dog na kliknięcie! Żabka startuje z nową usługą w aplikacji

Nowa usługa Żabki. Trwają testy pilotażowe

Z informacji prasowej opublikowanej przez sieć Żabka wynika, że od 16 maja 2023 roku użytkownicy aplikacji Jush mają możliwość zamówienia hot-doga z dostawą za jej pośrednictwem. Aktualnie, funkcja działa wyłącznie w Krakowie i jest poddawana testom pilotażowym.

Poza hot-dogami (w rozmiarze max) w ofercie ciepłych posiłków dostarczanych przez aplikację są też panini (jeden z trzech wariantów). Hot-dogi to kultowy produkt sieci sklepów Żabka. W 2022 roku sprzedało się ich aż 74 mln.

Hot-dogi. Kultowy produkt Żabki i ulubiona przekąska Polaków

"Hot-dogi to ulubiona ciepła przekąska Polaków, kiedy nie mają czasu na samodzielne przygotowanie posiłku. To także numer jeden wśród ciepłych produktów oferowanych w sklepach sieci Żabka, więc wprowadzenie go do naszej aplikacji było dla nas kwestią czasu. W ten sposób odpowiadamy na potrzeby naszych klientów, którzy często muszą przekąsić coś na szybko. Obojętnie czy są w pracy, domu, na imprezie czy spędzają czas na świeżym powietrzu. Cieszę się, że jako pierwsza firma na rynku q-commerce oferujemy ciepłe przekąski i wyznaczamy tym samym trendy dla całej branży" - poinformował Kamil Bąkowski, Marketing and eCommerce Director w Lite e-Commerce cytowany przez portal dobreprogramy.pl.

Sonda Korzystasz z aplikacji Jush? Tak Nie