Ostatnio anonimowi inwestorzy hotelu podzielili się informacją z lokalnym serwisem gs24.pl, mówiąc, że "trwają odbiory i uzgodnienia z urzędami dotyczące inwestycji". Podkreślili również, że są coraz bliżej uzyskania zgody na użytkowanie, ale nie podali konkretnej daty. W Pobierowie wszyscy zdają się być zgodni co do tajemniczego charakteru osób odpowiedzialnych za projekt. Nawet przedstawiciele Gminy Rewal, na terenie której znajduje się Pobierowo, przyznają, że nie posiadają dodatkowych informacji na temat inwestycji poza tym, co podaje się w mediach.

Nie jest jasne, na ile wnętrza hotelu są już ukończone. W ubiegłym roku inwestor zapewniał, że jedna część hotelu była gotowa do przyjęcia gości, podczas gdy nad drugą trwały prace. Mówiono nawet o ewentualności otwarcia dla gości jednej połowy hotelu, jednocześnie kontynuując prace nad resztą. Jednakże, wydaje się, że ta koncepcja nie zostanie zrealizowana, a cały hotel otworzy się jednocześnie.

Największy w Polsce hotel

Obecnie trwają intensywne prace wokół obiektu, gdzie powstają nowe drogi i ścieżki. Interesującym elementem są rosnące liczby palm na terenie hotelu, mające wprowadzić dodatkowy "wakacyjny" klimat. Z zewnątrz widać już ukończone baseny oraz niektóre parkingi. Hotel ma być docelowo największym w Polsce i jednym z większych w Europie, powstając w malowniczym otoczeniu lasu.

Zaprojektowany na 11 kondygnacji nadziemnych i dwie podziemne, będzie oferować 1,2 tys. pokoi z infrastrukturą dla ponad 3 tys. gości. Charakterystyczna bryła budynku, przypominająca dwa połączone statki wycieczkowe, została stworzona w taki sposób, aby większość pokoi miała widok na Bałtyk.

