Hurtowe ceny paliw 02.10.2026. Odbicie na rynku i powrót do podwyżek u wszystkich dostawców

Ceny hurtowe paliw na 02.10.2026. Kto sprzedaje najtaniej?

Początek października cechuje się dynamiczną zmianą trendu na krajowym rynku hurtowym. Po chwilowym oddechu pod koniec września, dzisiejsze cenniki rafinerii znów świecą na czerwono. Prezentujemy aktualne stawki netto (w PLN/m³) u kluczowych dostawców na polskim rynku:

Orlen: Pb95 - 6218 zł, Pb98 - 7019 zł, ON - 7280 zł

Pb95 - 6218 zł, Pb98 - 7019 zł, ON - 7280 zł Aramco: Pb95 - 6219 zł, Pb98 - 7020 zł, ON - 7281 zł

Pb95 - 6219 zł, Pb98 - 7020 zł, ON - 7281 zł BP Europa: Pb95 - 6218 zł, Pb98 - 7019 zł, ON - 7280 zł

Analiza dzisiejszych ofert pokazuje niemal całkowite zrównanie stawek bazowych u liderów rynku. Najtańszą benzynę (zarówno Pb95, jak i Pb98) oraz olej napędowy znajdziemy obecnie na terminalach Orlenu oraz BP Europa. Z kolei Aramco wyceniło swoje paliwa minimalnie wyżej – różnica wynosi zaledwie 1 zł/m³ na każdym z analizowanych produktów.

Dynamika zmian na rynku hurtowym. Kto podnosi, a kto obniża ceny paliw?

Dzisiejsze rewizje cenników przynoszą solidne podwyżki, które przełamują krótkoterminowy trend spadkowy obserwowany w ostatnich dniach września, kiedy to stawki za popularną Pb95 osunęły się z poziomu 6469 zł (25.09) do 6140 zł/m³ (30.09). Od wczoraj sytuacja uległa jednak całkowitemu odwróceniu i wszyscy dostawcy solidarnie podnieśli ceny.

Najgłębszych zmian w hurcie dokonało dziś Aramco, gdzie benzyna Pb95 podrożała o 54 zł/m³, Pb98 o 58 zł/m³, a olej napędowy (Eurodiesel) wzrósł o 10 zł/m³ względem dnia wczorajszego. Niewiele mniejsze korekty wprowadzili Orlen i BP Europa – w ich przypadku Pb95 skoczyła do góry o 53 zł/m³ (co w detalu oznacza podwyżkę o nieco ponad 5 groszy na litrze), Pb98 podrożała o 58 zł/m³, a diesel rósł o 8 zł/m³. Jesteśmy świadkami zdecydowanego, jednolitego frontu podwyżkowego.

Co to oznacza dla kierowców? Analiza rynku paliw

Podwyżki w krajowych cennikach hurtowych nie są zaskoczeniem, biorąc pod uwagę niezwykle trudne uwarunkowania makroekonomiczne. Notowania ropy naftowej Brent – pomimo drobnej korekty rzędu -1,57% w ostatnich dniach – utrzymują się na niebotycznym poziomie, przekraczając barierę 101,38 USD za baryłkę. W ciągu zaledwie kwartału surowiec podrożał o 42%. To bezpośredni skutek potężnej premii za ryzyko geopolityczne (konflikt USA-Iran, narastające zakłócenia w transporcie przez Cieśninę Ormuz). Zablokowana została również strona podażowa: kraje OPEC+ wstrzymały decyzje o luzowaniu cięć, a Chiny wstrzymały październikowy eksport paliw, co uderza szczególnie mocno w globalny rynek diesla.

Sytuację polskich rafinerii dramatycznie pogarsza rynek walutowy. Kurs dolara, w którym rozlicza się handel surowcami, wynosi aktualnie około 3,8850 PLN. Złoty w ujęciu miesięcznym stracił prawie 4%, a od początku roku zanurkował już o ponad 8%. Drogi dolar to potężna dźwignia kosztowa, która uderza w rentowność importu i nie daje przestrzeni na obniżki w hurcie. Koszty te spychają stacje benzynowe na historyczne maksima: olej napędowy zbliża się do poziomu 9 zł/l, a benzyna Pb95 kosztuje w okolicach 8 zł/l. Z makroekonomicznego punktu widzenia fundament rynkowy pozostaje wyraźnie byczy i bez poprawy sytuacji na Bliskim Wschodzie lub umocnienia polskiej waluty, trwała obniżka cen będzie niemożliwa.

Zmiany wprowadzane przez rafinerie docierają na pylony stacji zazwyczaj z kilkudniowym opóźnieniem. Dzisiejsze, wyraźne podwyżki w cennikach hurtowych oznaczają, że kierowcy powinni przygotować się na wyższe koszty tankowania w nadchodzący weekend oraz na początku przyszłego tygodnia.

Treść stworzona przy użyciu AI.