Rusza modernizacja dworca kolejowego w Dąbrowie Białostockiej. Inwestycja pochłonie ponad 14 mln zł

Marcin Twaróg
Marcin Twaróg
2026-10-02 7:25

Rozpoczęła się modernizacja dworca kolejowego w Dąbrowie Białostockiej. Inwestycja PKP o wartości 14,1 mln zł brutto zakończy się w pierwszej połowie 2028 roku. W ramach prac obiekt zostanie kompleksowo przebudowany i dostosowany do potrzeb osób o ograniczonej mobilności.

Projekt nowego dworca w Dąbrowie Białostockiej. O szczegółach inwestycji PKP przeczytasz na SE Superbiz.
Autor: UG Dąbrowa Białostocka/ Materiały prasowe

Rusza modernizacja dworca w Dąbrowie Białostockiej. Koszt: 14,1 mln zł

Polskie Koleje Państwowe rozpoczynają kompleksową modernizację dworca kolejowego w Dąbrowie Białostockiej w województwie podlaskim. Obiekt, położony przy linii kolejowej Sokółka–Suwałki, zostanie gruntownie przebudowany i dostosowany do potrzeb wszystkich podróżnych. Inwestycja o wartości 14,1 mln zł brutto, finansowana z budżetu państwa, ma zakończyć się w pierwszej połowie 2028 roku.

Zakres prac i nowe udogodnienia

W ramach przebudowy w budynku powstanie nowa przestrzeń obsługi pasażerów z poczekalnią, toaletami oraz punktem informacyjnym w miejscu dawnych kas. Projekt zakłada pełne dostosowanie obiektu do potrzeb osób o ograniczonej mobilności, w tym seniorów, rodziców z dziećmi i pasażerów z dużym bagażem. Udogodnienia obejmą między innymi ścieżki prowadzące dla osób niewidomych i niedowidzących oraz oznakowanie w alfabecie Braille’a.

Metamorfozę przejdzie również otoczenie dworca. Zaplanowano nowe tereny zielone z trawnikami, nasadzeniami drzew i zielenią pnącą. Powstaną 22 miejsca parkingowe, w tym dwa przeznaczone do ładowania samochodów elektrycznych, a także wiata z sześcioma stojakami rowerowymi. Przestrzeń uzupełnią elementy małej architektury, takie jak ławki i kosze na śmieci.

Kolejne inwestycje kolejowe na Podlasiu

Modernizacja dworca w Dąbrowie Białostockiej to element szerszej strategii PKP dla województwa podlaskiego.

- Inwestycja w Dąbrowie Białostockiej wpisuje się w szerszy plan modernizacji infrastruktury kolejowej w całym regionie. Naszym priorytetem jest nie tylko poprawa parametrów technicznych linii kolejowych i skrócenie czasu przejazdu do stolicy, ale też zapewnienie podróżnym nowoczesnej i funkcjonalnej infrastruktury dworcowej pozbawionej barier architektonicznych - poinformował wiceminister infrastruktury Piotr Malepszak.

To nie jedyne tego typu przedsięwzięcie realizowane obecnie w regionie.

- W województwie podlaskim realizujemy kilka ważnych dla pasażerów inwestycji. Oprócz rozpoczynających się właśnie prac przy przebudowie dworca w Dąbrowie Białostockiej, aktualnie trwa także modernizacja dworca w Suwałkach, a w Łomży, do której po ponad 30 latach przerwy wróciły pociągi pasażerskie, powstanie nowy modułowy obiekt - wskazał członek zarządu PKP ds. rozwoju i inwestycji Paweł Lisiewicz.

W planach spółki jest także budowa nowego dworca w Łapach oraz modernizacja zabytkowego obiektu w Augustowie.

Organizacja prac i dworzec tymczasowy

Wykonawcą robót budowlanych jest firma Budimex. Na czas modernizacji podróżni będą korzystać z kontenerowego dworca tymczasowego, wyposażonego w poczekalnię i toalety. Zakończenie całej inwestycji planowane jest na pierwszą połowę 2028 roku.

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