Ceny hurtowe paliw na 04.11.2026. Kto sprzedaje najtaniej?

Środowe notowania na polskim rynku hurtowym przynoszą wyczekiwane przez kierowców spadki, wpisując się w dynamiczną sytuację cenową. Czołowi dostawcy wprowadzili do swoich cenników solidne korekty w dół, obejmujące wszystkie główne frakcje. Poniżej prezentujemy dzisiejsze stawki netto (w PLN/m³, uwzględniające podatek akcyzowy i opłatę paliwową) dla głównych gatunków paliw:

Orlen: Pb95 – 5528 PLN, Pb98 – 6271 PLN, ON – 7077 PLN

Pb95 – 5528 PLN, Pb98 – 6271 PLN, ON – 7077 PLN Aramco: Pb95 – 5529 PLN, Pb98 – 6271 PLN, ON – 7076 PLN

Pb95 – 5529 PLN, Pb98 – 6271 PLN, ON – 7076 PLN BP Europa: Pb95 – 5528 PLN, Pb98 – 6271 PLN, ON – 7077 PLN

Biorąc pod uwagę dzisiejsze oferty, najtańszą benzynę Pb95 kupimy u Orlenu oraz w BP Europa, gdzie wyceniono ją na 5528 PLN/m³. Z kolei najtańszy olej napędowy (ON) oferuje dziś Aramco z nieznacznie niższą od konkurencji ceną na poziomie 7076 PLN/m³. W przypadku benzyny premium Pb98 wszyscy trzej wiodący dostawcy idealnie zrównali swoje oferty do poziomu 6271 PLN/m³.

Dynamika zmian na rynku hurtowym. Kto podnosi, a kto obniża ceny paliw?

Dzisiejszy dzień to kontynuacja wyraźnego trendu spadkowego, który możemy zaobserwować w danych historycznych począwszy od końca października. Od wczoraj wszyscy analizowani dostawcy dokonali mocnych cięć. W przypadku podstawowej benzyny Pb95 największych obniżek, rzędu 70 zł/m³, dokonali Orlen i BP Europa, co w przeliczeniu daje korektę o 7 groszy na litrze. Aramco obniżyło cenę tego paliwa o 68 zł/m³.

Jeszcze silniejsze zniżki dotknęły benzyny Pb98 – tutaj spadki z dnia na dzień wyniosły 129 zł/m³ u Orlenu i BP oraz 130 zł/m³ w przypadku Aramco. Z punktu widzenia kosztów transportu kluczowe są jednak obniżki diesla. Olej napędowy potaniał dzisiaj o 80 zł/m³ w Orlenie i BP oraz o 81 zł/m³ w Aramco, co daje temu ostatniemu tytuł dostawcy tnącego cenniki najgłębiej. Biorąc pod uwagę perspektywę dłuższą, na przykładzie PKN Orlen widać, że od 28 października hurtowa cena diesla spadła sukcesywnie już o ponad 210 zł na metrze sześciennym.

Co to oznacza dla kierowców? Analiza rynku paliw

Obecne, korzystne wahania w krajowym hurcie są po części chwilowym odreagowaniem niezwykle trudnej i złożonej sytuacji makroekonomicznej na świecie. Na rynkach globalnych notowania ropy Brent niezmiennie utrzymują się na bardzo wysokim pułapie, przekraczającym obecnie 104 USD za baryłkę, notując od początku roku wzrost wartości o niemal 71 procent. Głównym motorem tych wzrostów pozostaje kryzys geopolityczny na Bliskim Wschodzie oraz zbrojne zakłócenia transportu w rejonie Zatoki Perskiej i cieśniny Ormuz. Zjawisko to potęguje twarda polityka państw grupy OPEC+, które utrzymały na listopad dotychczasowe, niskie limity wydobywcze. Jak wskazują eksperci, to właśnie te problemy eksportowe utrwalają globalny deficyt surowca, wywierając potężną presję zwłaszcza na notowania oleju napędowego, który niedawno osiągnął w hurcie pułap powyżej 8 złotych za litr.

Wpływ potężnego szoku naftowego na polski rynek hurtowy jest na szczęście łagodzony przez korzystne notowania par walutowych. Ostatnie dni przyniosły lekkie umocnienie się polskiego złotego wobec dolara amerykańskiego (spadek kursu USD/PLN do okolic 3,92). Mimo że w skali rocznej dolar podrożał o ponad 9 procent i tworzy w duecie z drogą ropą najbardziej opresyjne środowisko dla rafinerii, to właśnie ten krótkoterminowy powiew optymizmu na foreksie stwarza przestrzeń do obserwowanych w ostatnich dniach obniżek. Należy również pamiętać o krajowych czynnikach regulacyjnych (mechanizm pakietu CPN i publikowane przez Ministerstwo Energii maksymalne ceny na stacjach), które mają na celu amortyzować najostrzejsze skoki kosztów po stronie konsumenta detalicznego. Mimo tych czynników łagodzących, dopóki nie zobaczymy deeskalacji na Bliskim Wschodzie, perspektywy na trwałe i głębokie załamanie cen paliw w Polsce pozostają bardzo znikome. Naturalnie, wszelkie hurtowe korekty przenoszą się na pule detaliczne ze standardowym, kilkudniowym opóźnieniem logistycznym.

Dzisiejsze obniżki w cennikach hurtowych dają nadzieję na tańsze tankowanie diesla i benzyny jeszcze w tym tygodniu.

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