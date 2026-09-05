Hurtowe ceny paliw 05.09.2026. Kosmetyczne obniżki w cieniu gigantycznych podwyżek

Ceny hurtowe paliw na 05.09.2026. Kto sprzedaje najtaniej?

Po niezwykle dynamicznym i brutalnym dla rynku początku miesiąca, dzisiejsza sesja przynosi delikatną korektę w dół. Sytuacja pozostaje jednak wysoce napięta, a stawki hurtowe utrzymują się na astronomicznych poziomach.

Oto jak kształtują się dzisiejsze ceny netto (w zł/m³) u poszczególnych dostawców na polskim rynku:

PKN Orlen: Pb95 - 6316 zł, Pb98 - 7098 zł, ON - 7033 zł

Pb95 - 6316 zł, Pb98 - 7098 zł, ON - 7033 zł Aramco Poland: Pb95 - 6318 zł, Pb98 - 7100 zł, ON - 7038 zł

Pb95 - 6318 zł, Pb98 - 7100 zł, ON - 7038 zł BP Europa (ostatnie dane z 04.09.2026): Pb95 - 6358 zł, Pb98 - 7142 zł, ON - 7072 zł

Biorąc pod uwagę dzisiejsze cenniki, najtańszą benzynę (zarówno Pb95, jak i Pb98) oraz najtańszy olej napędowy oferuje obecnie PKN Orlen, minimalnie wyprzedzając ofertę Aramco (różnica wynosi zaledwie 2-5 zł na metrze sześciennym).

Dynamika zmian na rynku hurtowym. Kto podnosi, a kto obniża ceny paliw?

Aby w pełni zrozumieć dzisiejszą sytuację, trzeba spojrzeć na rynek w perspektywie ostatnich dni. Przełom sierpnia i września przyniósł gigantyczny rajd w górę – jeszcze 28 sierpnia hurtowa cena diesla w Orlenie wynosiła 6470 zł/m³, a benzyny Pb95 5845 zł/m³, by 4 września dobić odpowiednio do 7072 zł i 6358 zł. Dzisiejsze obniżki są pierwszą próbą wyhamowania tego trendu.

Liderami cięć są idący łeb w łeb Orlen oraz Aramco. Obie rafinerie obniżyły dzisiaj cenę bazowej benzyny Pb95 o 42 zł na 1000 litrów (co przekłada się na około 4,2 grosza oszczędności na litrze w hurcie). Benzyna premium Pb98 potaniała o 44 zł/m³. W przypadku oleju napędowego (ON) obaj dostawcy zastosowali identyczną obniżkę w wysokości 39 zł/m³. W cennikach BP Europa nie odnotowano na ten moment zmian względem dnia wczorajszego, co wskazuje na przyjęcie postawy wyczekującej przez tego dostawcę.

Co to oznacza dla kierowców? Analiza rynku paliw

Niewielkie, rzędu 4 groszy na litrze, obniżki w hurcie nie napawają optymizmem, jeśli przyjrzymy się globalnym fundamentom. Notowania ropy Brent wystrzeliły, oscylując aktualnie wokół poziomu 95,85 USD za baryłkę, co oznacza drastyczny, 57-procentowy wzrost od początku roku. Rynkiem trzęsie eskalacja napięć geopolitycznych na Bliskim Wschodzie – wygaśnięcie amerykańsko-irańskiego zawieszenia broni i kolejne ataki na tankowce w Cieśninie Ormuz wywołują panikę. Ograniczonej fizycznej dostępności surowca nie zrekompensuje nawet ostatnia decyzja OPEC+ o uwolnieniu 1,65 mln baryłek dziennie.

Kolejnym potężnym czynnikiem kosztotwórczym jest relacja złotego do dolara. Pomimo symbolicznego (ok. 1%) umocnienia się polskiej waluty w skali miesiąca, kurs USD/PLN na poziomie 3,71 sprawia, że dolar pozostaje bardzo drogi (wzrost o ponad 3,4% od początku roku). Droga ropa kupowana za drogiego dolara rujnuje marże rafineryjne. Dodatkowo na polskim podwórku wrzesień przyniósł bolesne wygaśnięcie programu osłonowego „Ceny Paliwa Niżej” i powrót 23-procentowego podatku VAT. Wszystko to wywindowało hurtowe stawki w Płocku w okolice 8,65 zł/l brutto jeszcze kilka dni temu.

Zmiany hurtowe w naturalny sposób przenoszą się na stacje detaliczne z kilkudniowym opóźnieniem. Konkluzja jest niestety brutalna: Dzisiejsze, czysto kosmetyczne obniżki w cennikach hurtowych nie wystarczą, by zniwelować potężny szok cenowy z początku miesiąca, więc kierowcy muszą przygotować się na najgorsze – bez wyraźnego uspokojenia globalnych rynków, benzyna Pb95 niebawem zaatakuje psychologiczną barierę 8 zł/l, a diesel może zbliżyć się do poziomu 8,80–8,90 zł/l.