Zapowiadana po wakacjach 2026 roku obniżka stóp procentowych pod znakiem zapytania.

Rosnąca inflacja i drożejące paliwa głównymi przyczynami niepewności.

Eksperci zalecają wstrzymanie się z decyzją przez RPP.

Prognozy wskazujące na cięcia stóp dopiero pod koniec 2027 roku.

Jeszcze w lipcu 2026 roku prezes Narodowego Banku Polskiego i przewodniczący Rady Polityki Pieniężnej Adam Glapiński dawał nadzieję kredytobiorcom. Zapowiedział, że jeśli sytuacja gospodarcza na to pozwoli, po wakacjach może zaproponować cięcie stóp procentowych. Dziś ten scenariusz wydaje się coraz mniej realny. Dwa czynniki rzucają cień na te obietnice: inflacja i ceny paliw.

Wstępny odczyt Głównego Urzędu Statystycznego za sierpień 2026 roku zaskoczył analityków. Inflacja wzrosła do 3,4 proc. rok do roku. Jak zauważają eksperci PKO Research, mimo że ceny żywności spadły, to właśnie drożejące paliwa i smary podbiły wskaźnik. A to może pokrzyżować plany prezesa NBP Adama Glapińskiego dotyczące obniżki stóp procentowych.

Tym bardziej, że na stacjach benzynowych taniej raczej nie będzie. Z końcem sierpnia wygasa "pakiet CPN", co oznacza podwyżki rzędu 60-90 groszy na litrze. Dodatkowo eskalacja konfliktu na Bliskim Wschodzie znów podbiła ceny ropy do blisko 90 dolarów za baryłkę, co zapowiada dalszy wzrost cen na pylonach.

Eksperci radzą ostrożność. Dlaczego Rada Polityki Pieniężnej powinna poczekać?

W obliczu tych danych ekonomiści studzą nastroje. Piotr Bujak, Główny Ekonomista i Dyrektor Departamentu Analiz Ekonomicznych PKO BP, uważa, że to nie jest dobry moment na luzowanie polityki pieniężnej.

W mojej ocenie Rada Polityki Pieniężnej w obliczu zagrożeń dla średnioterminowych perspektyw inflacji powinna przyjąć pozycję wyczekującą, a w szczególności powinna się powstrzymywać od wznowienia obniżek stóp procentowych

- ocenia Piotr Bujak w rozmowie z Interią. Analityk podkreśla, że sytuacja na Bliskim Wschodzie jest daleka od stabilizacji i może generować kolejne impulsy inflacyjne. Zwraca też uwagę na mocny wzrost gospodarczy w Polsce. Przyspieszające inwestycje mogą poprawić sytuację na rynku pracy, zwiększyć presję na wzrost wynagrodzeń, a to z kolei napędza inflację. W ocenie Bujaka, Rada Polityki Pieniężnej powinna powstrzymać się od wznowienia obniżek stóp procentowych ze względu na zagrożenia dla stabilności cen. Jego zdaniem pochopne decyzje mogłyby okazać się błędem.

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Kiedy możemy spodziewać się tańszych kredytów? Prognozy analityków na najbliższe lata

Co to wszystko oznacza dla naszych portfeli? Analitycy Banku Pekao są zdania, że na wrześniowym posiedzeniu RPP cięcia stóp nie będzie. Co więcej, nie spodziewają się takiego ruchu do końca 2026 roku. Długoterminową prognozę przedstawia Piotr Bujak. Jego zdaniem, jeśli zewnętrzne szoki, jak wojna w Zatoce Perskiej, wygasną, inflacja ma szansę wrócić do celu NBP (2,5 proc.) pod koniec 2027 roku. Ale na realne cięcia stóp poczekamy jeszcze dłużej. Według prognoz PKO BP, pierwsza realna obniżka stóp procentowych może nastąpić dopiero pod koniec 2027 roku, obniżając stopę referencyjną do poziomu 3,0 proc.

Jest na to przestrzeń i przewidujemy, że do końca przyszłego roku stopa referencyjna NBP zostanie obniżona do poziomu 3 proc. z obecnego poziomu 3,75 proc.

– podsumowuje Bujak.

Wszystko wskazuje więc na to, że posiadacze kredytów hipotecznych i gotówkowych na wyraźną ulgę w ratach będą musieli uzbroić się w cierpliwość przynajmniej do przyszłego roku. Najbliższe miesiące upłyną pod znakiem obserwacji wskaźników gospodarczych i sytuacji geopolitycznej.