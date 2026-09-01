Polski cud gospodarczy. Prezes NBP na szczycie G20

Prezes Narodowego Banku Polskiego prof. Adam Glapiński bierze udział w kluczowym spotkaniu w Asheville w Stanach Zjednoczonych. To szczyt grupy G20, czyli forum gromadzącego ministrów finansów i szefów banków centralnych najważniejszych gospodarek świata. Polska, która w grudniu 2025 roku została zaproszona do tego elitarnego grona jako pełnoprawny członek, ma tam mocny głos.

Głównym tematem rozmów jest znalezienie sposobu na pobudzenie globalnego wzrostu gospodarczego, ale tak, by jednocześnie ograniczać narastające nierównowagi. Właśnie w tym kontekście wystąpienia szefa NBP nabierają szczególnego znaczenia. W trakcie szczytu G20 prof. Adam Glapiński przedstawia światowym liderom czynniki, które w ostatnich dekadach doprowadziły do zjawiska określanego mianem "polskiego cudu gospodarczego". To właśnie polskie doświadczenia mają być inspiracją dla innych.

Recepta na sukces polskiej gospodarki

Co takiego prof. Adam Glapiński powiedział światowym liderom? Jego zdaniem za sukcesem Polski nie stoi jeden magiczny czynnik, ale przemyślana mieszanka kilku kluczowych elementów. Przede wszystkim wskazał na to, co wydarzyło się w naszym kraju po transformacji ustrojowej – deregulację gospodarki. Mówiąc prościej: uwolnienie jej z gorsetu sztywnych przepisów, co pozwoliło firmom rozwinąć skrzydła. Drugi element to, jak podkreślił prezes NBP, „ogromne zaangażowanie Polaków w pracę”.

Jednak same chęci i wolny rynek to nie wszystko. Według szefa NBP, polski cud gospodarczy opiera się na trzech filarach: deregulacji gospodarki, ogromnym zaangażowaniu Polaków w pracę oraz odpowiedzialnej polityce banku centralnego. Ta ostatnia, jak tłumaczył prof. Adam Glapiński, była od lat skoncentrowana na jednym głównym celu: utrzymaniu stabilności cen. To właśnie dzięki temu przedsiębiorcy i obywatele mogli planować swoje finanse w przewidywalnym otoczeniu.

W swoim wystąpieniu prezes NBP pochwalił się też bardzo konkretnym i robiącym wrażenie ruchem. Chodzi o decyzję o zwiększeniu polskich rezerw złota do 700 ton. Jak poinformował NBP, ten ruch spotkał się z dużym zainteresowaniem i uznaniem na szczycie G20. To sygnał dla świata, że Polska buduje swoją stabilność finansową na solidnych fundamentach.

Co ważne, prof. Adam Glapiński podkreślił, że polski wzrost nie był jednowymiarowy. Silny eksport i wysoka konkurencyjność naszej gospodarki szły w parze z rosnącymi realnymi zarobkami i popytem wewnętrznym. Dzięki temu, jak mówił, „Polacy mogli korzystać z efektów rozwoju gospodarczego”.

Co dalej? Ceny energii i kluczowa rola niezależności NBP

Przedstawienie recepty na dotychczasowy sukces to jedno, ale podczas szczytu G20 prof. Adam Glapiński wskazał też, co jest konieczne, by Polska utrzymała wysokie tempo rozwoju. Zidentyfikował konkretne wyzwanie, które może hamować gospodarkę – chodzi o ceny energii. Jego zdaniem, aby zapewnić dalszy wzrost, konieczne będzie złagodzenie regulacji, które przyczyniają się do ich podnoszenia. To jasny sygnał, że bez dostępu do tańszej energii firmom będzie trudniej konkurować, a obywatelom utrzymać dotychczasowy poziom życia.

Jednak ponad wszystkimi bieżącymi wyzwaniami prezes NBP postawił jeden, absolutnie fundamentalny warunek. Coś, co w jego ocenie jest gwarantem długofalowego powodzenia nie tylko polskiej, ale każdej zdrowej gospodarki. Profesor Glapiński zaznaczył, że kluczowym warunkiem dla szybkiego i zrównoważonego wzrostu jest niezależność banku centralnego, która jest niezbędna do utrzymania stabilności cen w długim okresie. To właśnie ona pozwala prowadzić politykę pieniężną w sposób przewidywalny i wolny od politycznych nacisków, co buduje zaufanie inwestorów i obywateli.

Wystąpienie szefa NBP na szczycie G20 było więc nie tylko prezentacją polskiego sukcesu, ale także mocnym głosem w globalnej debacie.

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