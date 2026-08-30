Domański i Glapiński na szczycie G20. Stawką stałe miejsce dla Polski w grupie

Mateusz Kobyłka
Mateusz Kobyłka
Polska Agencja Prasowa
Polska Agencja Prasowa
2026-08-30 9:37

Polska w G20 walczy o swoją przyszłość. Minister Andrzej Domański i prezes NBP Adam Glapiński wezmą udział w kluczowym spotkaniu w USA. Stawką rozmów z największymi gospodarkami świata jest utrzymanie przez nasz kraj statusu pełnoprawnego uczestnika prac tej prestiżowej grupy.

Minister finansów Andrzej Domański w garniturze. O walce o członkostwo Polski w G20 przeczytasz na SE Superbiz.
Autor: ART SERVICE / Super Express
  • Minister finansów Andrzej Domański i prezes NBP Adam Glapiński reprezentują Polskę na kluczowym spotkaniu G20 w USA, dyskutując o globalnej gospodarce, sztucznej inteligencji i aktywach cyfrowych.
  • Polska aktywnie współtworzy agendę G20, prezentując swoje doświadczenia w zakresie wzrostu gospodarczego, cyfryzacji i odporności gospodarczej, a minister Domański poprowadzi jedną z sesji.
  • Minister Domański planuje strategiczne spotkania bilateralne z przedstawicielami Japonii, Wielkiej Brytanii i Korei Południowej, aby omówić przyszłą współpracę i dalszy udział Polski w pracach G20.
  • Polska, jako pełnoprawny uczestnik G20, zyskuje na znaczeniu na arenie międzynarodowej, wpływając na globalne dyskusje dotyczące m.in. bezpieczeństwa energetycznego i stabilności finansowej.

Polska delegacja na kluczowym szczycie G20 w USA

Minister finansów Andrzej Domański oraz prezes Narodowego Banku Polskiego Adam Glapiński biorą udział w pracach grupy G20, które odbywają się w Stanach Zjednoczonych. Polską delegację czeka seria rozmów w Asheville w Karolinie Północnej podczas spotkania ministrów finansów i szefów banków centralnych. Domański podkreślał, że Polska w tym roku "uczestniczy w tych pracach na prawach pełnego członka" i jest obecna we wszystkich grupach roboczych.

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Choć agenda spotkania jest szeroka, polska delegacja ma jeden, nadrzędny cel. Jak informował minister finansów, kluczowe będą rozmowy bilateralne z krajami, które obejmą prezydencję w grupie w kolejnych latach – Wielką Brytanią i Koreą Południową. Głównym tematem rozmów, które przeprowadzi Andrzej Domański, będzie zapewnienie dalszego uczestnictwa Polski w pracach G20. Minister ocenił, że Polska jest istotnym partnerem dla obu tych krajów, wskazując na zakupy koreańskiego sprzętu wojskowego oraz rosnącą pozycję naszego kraju w Unii Europejskiej, co jest atutem w relacjach z Londynem.

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Andrzej Domański
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