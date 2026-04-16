Prezydent USA Donald Trump potwierdził, że Polska została zaproszona do G20, ponieważ jest "przyjacielem" Stanów Zjednoczonych, co podkreśla jej znaczenie w relacjach międzynarodowych.

Polska, reprezentowana przez ministra finansów i prezesa NBP, uczestniczyła w spotkaniu ministrów finansów G20 w Waszyngtonie, zajmując miejsce Republiki Południowej Afryki.

Decyzja o zastąpieniu RPA Polską na spotkaniach G20 wynikała ze sporu USA z RPA dotyczącego traktowania białych rolników, co stanowi znaczący geopolityczny ruch.

Polska, będąca jedną z 20 największych gospodarek świata, po raz pierwszy uczestniczy w spotkaniach G20 na prawach pełnego członka, co jest dowodem jej rosnącej pozycji na arenie międzynarodowej.

Donald Trump o zaproszeniu Polski do G20

Skąd ta nagła zmiana i zaproszenie dla Polski do elitarnego grona dwudziestu największych gospodarek świata? Odpowiedź jest prosta i padła z ust samego prezydenta USA Donalda Trumpa. Zapytany przez dziennikarzy, dlaczego Stany Zjednoczone, jako tegoroczny gospodarz spotkań, zdecydowały się na taki krok, odpowiedział bez ogródek.

– Polska to wspaniały kraj. Bardzo go lubimy. Jesteśmy przyjaciółmi Polski. Prezydent wykonuje świetną robotę. Więc dlatego ją zaprosiliśmy – powiedział Donald Trump przed wylotem do Las Vegas.Wypowiedź ta nie pozostawia wątpliwości co do oficjalnych powodów decyzji Waszyngtonu. Wcześniej, przejmując przewodnictwo w G20, sekretarz stanu USA Marco Rubio również podkreślał symboliczną drogę naszego kraju. Według niego Polska, jako kraj niegdyś uwięziony za żelazną kurtyną, a obecnie znajdujący się w gronie 20 największych gospodarek świata, dołączy, aby zająć należne mu miejsce w G20.

Polskę na tym historycznym spotkaniu, już na prawach pełnoprawnego członka, reprezentowali minister finansów Andrzej Domański oraz prezes Narodowego Banku Polskiego Adam Glapiński. Ich obecność to dowód na to, że nasz kraj na stałe wszedł do rozmów na najwyższym światowym szczeblu gospodarczym. To właśnie na tych spotkaniach zapadają decyzje, które wpływają na globalną ekonomię. Udział Polski w G20 oznacza, że mamy realny głos w tej dyskusji.

Decyzja o zaproszeniu Polski do G20 przez Donalda Trumpa wiąże się bezpośrednio z ochłodzeniem relacji USA z Republiką Południowej Afryki. Waszyngton od dłuższego czasu krytykuje rząd RPA w związku ze sporem o los białych farmerów. Amerykańska administracja zarzuca władzom w Pretorii bierność, a nawet oskarża o przyzwolenie na prześladowania, które wprost nazywa "ludobójstwem".

