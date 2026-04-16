Zmiany w Grupie Azoty. Krzysztof Telega w radzie nadzorczej spółki

Mateusz Kobyłka
2026-04-16 21:14

Krzysztof Telega, wiceprezes Agencji Rozwoju Przemysłu, dołączył do rady nadzorczej Grupy Azoty. Zmiany personalne w chemicznym gigancie następują w czasie, gdy spółka walczy z ogromnym zadłużeniem i próbuje wdrożyć plan ratunkowy.

Autor: ARP/ Materiały prasowe
  • Krzysztof Telega, wiceprezes Agencji Rozwoju Przemysłu, został powołany na członka rady nadzorczej Grupy Azoty, co jest elementem szerszych zmian w spółce.
  • 16 kwietnia na walnym zgromadzeniu nie podjęto uchwaę o odwołaniu czterech członków rady nadzorczej, w tym jej przewodniczącego i sekretarza.
  • Grupa Azoty, z zadłużeniem 4,3 mld zł na koniec III kwartału 2025 r., aktywnie działa na rzecz poprawy sytuacji finansowej, m.in. poprzez sprzedaż GA Polyolefins Orlenowi.
  • Spółka, będąca drugim w UE producentem nawozów azotowych i wieloskładnikowych, obecnie negocjuje restrukturyzację zadłużenia z instytucjami finansowymi.

Nowy człowiek w radzie nadzorczej Grupy Azoty. Kim jest Krzysztof Telega?

Decyzja o powołaniu nowego członka rady nadzorczej zapadła podczas walnego zgromadzenia Grupy Azoty, które wznowiono po marcowej przerwie. Nową twarzą w organach spółki został Krzysztof Telega, menedżer z dużym doświadczeniem w sektorze finansowym i przemyśle. Telega jest obecnie wiceprezesem Agencji Rozwoju Przemysłu, a w przeszłości pełnił funkcję między innymi wiceprezesa Banku Ochrony Środowiska oraz dyrektora zarządzającego w PKO Banku Polskim. Jego wejście do rady nadzorczej to sygnał, że Skarb Państwa, posiadający 33 proc. akcji, aktywnie uczestniczy w procesie zmian w strategicznej spółce.

Grupa Azoty walczy o przetrwanie. Miliardowe długi i plan ratunkowy

Wszystkie te personalne przetasowania odbywają się w cieniu potężnych problemów finansowych chemicznego giganta. Spółka jest w trakcie wdrażania programu naprawczego, który ma uratować jej płynność i postawić ją na nogi. Zgodnie z danymi na koniec trzeciego kwartału 2023 roku, całkowite zadłużenie Grupy Azoty wynosiło 4,3 mld zł. To kwota, która wymusiła na zarządzie podjęcie radykalnych kroków. Jednym z kluczowych elementów planu ratunkowego była niedawna sprzedaż spółki GA Polyolefins, realizującej strategiczną inwestycję Polimery Police. Nabywcą został Orlen, a transakcja pozwoliła Grupie Azoty na spłatę zadłużenia związanego z tym projektem.

