Kryzys w słynnej stacji telewizyjnej

Nie najlepsze wiadomości napływają do nas z Wysp. Nadchodzą bardzo trudne miesiące dla dziennikarzy i etatowych pracowników mediów. Wielkie zwolnienia szykuje medialny gigant, jakim jest BBC.

Obecnie brytyjski nadawca zatrudnia około 21,5 tysiąca osób. Jeśli plan zostanie zrealizowany, pracę straci blisko 10 procent całej załogi. Informację o planowanych zwolnieniach przekazano podczas spotkania z pracownikami podała agencja AFP.

Wielkie zmiany na rynku mediów

Co na to władze stacji? Kierownictwo tłumaczy decyzję ogromną presją finansową i zmianami na rynku mediów. Coraz więcej widzów rezygnuje z tradycyjnej telewizji i przenosi się do internetu oraz na platformy streamingowe.

Jak zauważa dziennik The Guardian, zmieniają się też nawyki odbiorców, którzy coraz częściej sięgają po krótkie treści i serwisy online.

Nowe technologie i platformy streamingowe

Ale na tym nie kończą się kłopoty koncernu. Kolejnym problemem dla branży medialnej jest rozwój sztucznej inteligencji.

Nowe technologie oraz konkurencja ze strony platform streamingowych coraz mocniej uderzają w tradycyjnych nadawców.

Nadchodzą zmiany w kierownictwie stacji

Zmiany ogłoszono tuż przed ważną roszadą w kierownictwie. Już 18 maja stanowisko dyrektora generalnego obejmie Matt Brittin, były dyrektor Google odpowiedzialny za region Europy i Afryki.

Tymczasowo kierujący organizacją Rhodri Talfan Davies przyznał, że redukcja etatów jest konieczna, aby ratować finanse nadawcy.

BBC szuka oszczędności

Plan jest ambitny. W ciągu dwóch lat BBC chce obniżyć koszty aż o pół miliarda funtów, czyli około 2,4 miliarda złotych. Dla porównania roczny budżet stacji przekracza pięć miliardów funtów.

BBC utrzymuje się głównie z opłaty licencyjnej płaconej przez widzów. Problem w tym, że wpływy z tego źródła w ostatnich latach wyraźnie spadły. Według danych nadawcy dochody z abonamentu są dziś realnie aż o 24 procent niższe niż w 2017 roku.