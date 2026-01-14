Minister Finansów Andrzej Domański weźmie udział w Światowym Forum Ekonomicznym w Davos, aby rozmawiać o polskiej gospodarce, globalnej geopolityce i odbudowie konkurencyjności Europy.

Polska, jako 20. największa gospodarka świata, zyskała zaproszenie na szczyt G20 w Miami, co podkreśla jej rosnącą pozycję międzynarodową.

Domański planuje dyskusje na temat międzynarodowej wymiany handlowej, sytuacji geopolitycznej i strategii wzmocnienia europejskiej gospodarki.

WEF w Davos to prestiżowe globalne spotkanie, gdzie liderzy polityczni i biznesowi dyskutują o kluczowych wyzwaniach gospodarczych i politycznych.

Minister Finansów i Gospodarki, Andrzej Domański, potwierdził swój udział w rozpoczynającym się w poniedziałek Światowym Forum Ekonomicznym (WEF) w Davos. Jak poinformował PAP, podczas szczytu planuje rozmowy dotyczące m.in. kondycji polskiej gospodarki, globalnej sytuacji geopolitycznej oraz strategii na rzecz odbudowy konkurencyjności europejskiej gospodarki.

Polska na arenie międzynarodowej

Obecność ministra Andrzeja Domańskiego w Davos ma związek z zaproszeniem Polski na tegoroczny szczyt grupy G20 w Miami. To wyjątkowa okazja dla naszego kraju, aby zaprezentować swoje osiągnięcia i perspektywy na forum największych gospodarek świata.

"Będę w Davos. Kluczowym faktem jest to, że Polska jest 20. największą gospodarką świata. Nasz głos jest coraz lepiej słyszalny na wszystkich międzynarodowych forach i wiemy to, że Polska budzi olbrzymi podziw. Inni ministrowie finansów z państw UE, czy spoza niej, pytają o źródła tego sukcesu i o tym m.in. będziemy rozmawiać w Davos" – powiedział minister Domański.

Kluczowe tematy rozmów

Oprócz kwestii związanych z pozycją Polski na arenie międzynarodowej, minister Domański zamierza poruszyć w Davos szereg innych istotnych tematów. Wśród nich znajdują się:

Międzynarodowa wymiana handlowa: Dyskusje na temat globalnych trendów handlowych i możliwości wzmocnienia współpracy międzynarodowej.

Sytuacja geopolityczna: Analiza bieżących wyzwań geopolitycznych i ich wpływu na gospodarkę światową.

Odbudowa konkurencyjności europejskiej gospodarki: Poszukiwanie strategii na rzecz wzmocnienia pozycji konkurencyjnej Europy w globalnej gospodarce.

"Davos jest doskonałym miejscem, aby spotkać się z kluczowym osobami dla europejskiej i światowej polityki gospodarczej" – zaznaczył szef resortu finansów.

Światowe Forum Ekonomiczne – platforma globalnej współpracy

Światowe Forum Ekonomiczne (WEF), organizowane corocznie od 1971 roku w Davos w Szwajcarii, to jedno z najbardziej prestiżowych spotkań gospodarczo-politycznych na świecie. Stanowi platformę wymiany poglądów i nawiązywania kontaktów dla liderów politycznych (w tym prezydentów i premierów), przedstawicieli świata biznesu, nauki i kultury.

Tegoroczna, 56. edycja Forum, odbędzie się w dniach 19-23 stycznia pod hasłem „Duch dialogu”. Organizatorzy spodziewają się udziału m.in. prezydenta USA Donalda Trumpa oraz prezesa IPN Karola Nawrockiego.

