Dlaczego Polska prowadzi dyskusję o gospodarce na szczycie G20?

Minister finansów Andrzej Domański reprezentuje Polskę na szczycie ministrów finansów krajów G20 w amerykańskim Asheville. To nie jest jednak zwykła wizyta. Polska, zaproszona do tego prestiżowego grona jako gość specjalny, otrzymała w 2026 roku wyjątkowe zadanie, które podkreśla naszą rosnącą pozycję na arenie międzynarodowej.

Na specjalną prośbę strony amerykańskiej, to właśnie Polska będzie liderem dyskusji o wzroście gospodarczym, prezentując światowym potęgom źródła swojego sukcesu. Minister Domański, jeszcze przed rozpoczęciem obrad, nie krył, że to dowód uznania dla kondycji naszej gospodarki.

Polska to dziś jeden z liderów wzrostu gospodarczego i chcemy aktywnie współtworzyć globalny porządek gospodarczy. Dzisiaj tu, w Stanach Zjednoczonych, będziemy rozmawiać o transformacji energetycznej, o rewolucji AI, ale także o deregulacji – powiedział minister finansów.

Kluczowe jest jednak to, że to właśnie nasz kraj ma przedstawić swoją receptę na sukces.

Strona amerykańska poprosiła nas, abyśmy byli liderem dyskusji dotyczącej wzrostu gospodarczego, abyśmy przedstawili źródła niekwestionowanego sukcesu gospodarczego Polski – potwierdził minister Domański.

Obecność Polski w G20 to efekt specjalnego zaproszenia od USA, które w ten sposób doceniły dynamiczny rozwój naszego kraju. Przesłaniem polskiej delegacji, jak zapowiedział minister, jest hasło: „nic o nas bez nas”.

Jakie są szanse Polski na stałą obecność w G20?

Tegoroczna obecność Polski w gronie największych gospodarek świata to efekt specjalnego zaproszenia od Stanów Zjednoczonych. To jednak nie oznacza stałego miejsca przy stole. Minister finansów Andrzej Domański już teraz prowadzi rozmowy, które mają zapewnić nam udział w pracach grupy również w przyszłym roku.

Kluczowe będą relacje z Wielką Brytanią, która w 2027 roku przejmie przewodnictwo w G20. Szef polskiego resortu finansów zapowiedział rozmowy na ten temat z nowym kanclerzem skarbu Wielkiej Brytanii, Johnem Healym.

Wiemy, że za chwilę przewodnictwo w G20 przejmie Wielka Brytania. Tutaj w Stanach Zjednoczonych będę rozmawiał z nowym kanclerzem skarbu Wielkiej Brytanii. Nas z Wielką Brytanią łączą oczywiście bardzo dobre relacje gospodarcze, więc mam nadzieję, że również w przyszłym roku Polska będzie uczestniczyła w pracach grupy G20 – stwierdził Domański.

Minister finansów podkreślił, że Polska jako najszybciej rosnąca unijna gospodarka chce na stałe współtworzyć dyskusję o globalnym porządku ekonomicznym, a nie tylko być gościem. Zadowolenie z udziału Polski w obradach wyraził też francuski minister finansów Roland Lescure, choć z nutą dyplomatycznej rezerwy. Zaznaczył, że cieszy go współpraca z ministrem Domańskim, ale jednocześnie chciałby, aby w szczycie uczestniczyła także delegacja Republiki Południowej Afryki, którą w tym roku zastępuje Polska. To pokazuje, że droga do stałego członkostwa może być jeszcze długa.

Afera Zondacrypto. Dlaczego minister Domański krytykuje weto prezydenta?

Wizyta w Stanach Zjednoczonych i rozmowy o globalnej gospodarce nie były jedynymi tematami, które poruszył minister finansów Andrzej Domański. Odniósł się on również do głośnej w Polsce afery związanej z giełdą kryptowalut Zondacrypto i politycznego sporu wokół regulacji tego rynku.

Minister Domański wprost stwierdził, że afera „zatacza coraz szersze kręgi” i uderza w polityków prawicy. Wezwał posłów do działania, wskazując, że mają szansę stanąć po stronie obywateli i naprawić błąd.

Mają okazję, aby odrzucić weto, bardzo złe weto prezydenta Karola Nawrockiego, aby przyjąć ustawę, dzięki której rynek kryptoaktywów w Polsce będzie w końcu uregulowany. Ta pisowska zawziętość w blokowaniu (...) regulacji tego rynku jest bardzo, bardzo podejrzana – powiedział minister.

Minister Domański zaapelował do posłów o odrzucenie weta, argumentując, że zablokowana przez prezydenta Karola Nawrockiego ustawa o kryptoaktywach jest kluczowa dla uporządkowania tego rynku w Polsce. Przypomnijmy, że prezydent wetował ustawę już trzykrotnie, a Sejmowi dwukrotnie nie udało się zebrać większości do odrzucenia jego sprzeciwu. Według zapowiedzi marszałka Sejmu Włodzimierza Czarzastego, kolejne głosowanie w tej sprawie ma się odbyć na najbliższym posiedzeniu.

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