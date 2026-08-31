Historyczny debiut Polski na szczycie G20 w USA

W poniedziałek w Asheville w Karolinie Północnej ruszyło spotkanie ministrów finansów i szefów banków centralnych G20, w którym po raz pierwszy Polska bierze udział jako pełnoprawny uczestnik. To przełomowy moment dla pozycji naszego kraju na arenie międzynarodowej. Polską delegację, która zasiadła między przedstawicielami Chin i Francji, tworzą minister finansów Andrzej Domański oraz prezes Narodowego Banku Polskiego Adam Glapiński.

Co więcej, rola Polski nie jest tylko symboliczna. Jak zapowiedział minister Andrzej Domański, Stany Zjednoczone poprosiły go o poprowadzenie dyskusji na temat globalnego wzrostu gospodarczego. Ma w niej przedstawić drogę i sukcesy ekonomiczne Polski, co jest wyraźnym sygnałem docenienia transformacji gospodarczej naszego kraju przez największe światowe mocarstwa.

Jakie są główne tematy rozmów ministrów finansów?

Gospodarz spotkania, amerykański minister finansów Scott Bessent, zapowiedział, że głównym tematem przewodnim szczytu G20 w USA jest „powrót do podstaw”, czyli skupienie na promocji wzrostu gospodarczego i deregulacji. Drugim kluczowym zagadnieniem jest walka z „brakiem równowagi” w handlu międzynarodowym. To wyraźny przytyk w stronę Chin i ich polityki eksportowej, która zalewa światowe rynki nadwyżkami produkcyjnymi.

Tegoroczny szczyt jest wyjątkowy także z innego powodu. Po raz pierwszy w historii na obrady zaproszono przedstawicieli sektora prywatnego. Wśród gości znalazł się m.in. Jamie Dimon, szef JPMorgan Chase, jednego z największych banków na świecie. Podczas dwudniowego spotkania odbędą się również dyskusje o transformacji energetycznej, rozwoju sztucznej inteligencji i globalnym kryzysie zadłużenia.

Napięcia w tle: od Iranu po spór z Kanadą

Oficjalna agenda to jedno, ale prawdziwe emocje budzą tematy, o których rozmawia się w kuluarach. Jednym z kluczowych celów amerykańskiej delegacji jest zmuszenie krajów trzecich do całkowitej izolacji finansowej Iranu w ramach operacji „Economic Outcast” („ekonomiczny wyrzutek”). Amerykanie uzyskali już w tej sprawie poparcie Unii Europejskiej, jednak na sali obrad obecne są także delegacje z Chin i Rosji, które wspierają Teheran.

Atmosferę zagęszcza również ostry spór handlowy między USA a jednym z ich najbliższych sojuszników – Kanadą. Rząd Stanów Zjednoczonych nałożył niedawno 50-procentowe cła na znaczną część kanadyjskiego eksportu. Kanadyjski minister François-Philippe Champagne w rozmowie z PAP starał się jednak tonować nastroje.

Liczę na dobre rozmowy z USA. Chodzi nam o równe warunki gry. Mimo ceł nasza gospodarka ma się dobrze. Wzrost idzie w górę, płace idą w górę, sprawy mają się dobrze – zapewniał minister Champagne.

Wybór Asheville na miejsce szczytu też nie jest przypadkowy. Miasto rok temu zostało zniszczone przez huragan, a dziś jest symbolem odporności i odbudowy amerykańskiej gospodarki. To ma być inspiracja dla liderów finansów z całego świata.

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