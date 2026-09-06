Hurtowe ceny paliw 06.09.2026. Czas na oddech dla kierowców czy cisza przed rynkową burzą?

Anna Wojnowska
2026-09-06 8:46

Na rynku hurtowym paliw zapanował chwilowy spokój po niezwykle burzliwym początku miesiąca. Czołowi dostawcy nie opublikowali w niedzielę nowych cenników, utrzymując stawki z poprzednich dni. Analizujemy, co oznacza ta stabilizacja w kontekście ekstremalnie drogiej ropy naftowej i wahań na rynku walutowym.

Ręka osoby w rękawiczce trzyma pistolet do tankowania włożony do wlewu paliwa. O cenach paliw przeczytasz na SE Superbiz.
Autor: AI/ Wygenerowane przez AI Hurtowe ceny paliw 06.09.2026. Czas na oddech dla kierowców czy cisza przed rynkową burzą?

Ceny hurtowe paliw na 06.09.2026. Kto sprzedaje najtaniej?

Niedzielny poranek nie przyniósł aktualizacji cenników w głównych polskich rafineriach, co jest naturalnym zjawiskiem w cyklu handlowym. Dystrybutorzy pozostali przy stawkach obowiązujących od soboty lub, jak w przypadku BP, od piątku. Sytuację rynkową należy tym samym określić mianem stabilnej. Poniżej prezentujemy zestawienie najświeższych dostępnych na dziś cen netto (w PLN/m³, dla temperatury referencyjnej 15°C, zawierających podatek akcyzowy):

  • Orlen (cennik z 05.09): Pb95 - 6316 zł, Pb98 - 7098 zł, ON - 7033 zł
  • Aramco (cennik z 05.09): Pb95 - 6318 zł, Pb98 - 7100 zł, ON - 7038 zł
  • BP Europa (cennik z 04.09): Pb95 - 6358 zł, Pb98 - 7142 zł, ON - 7072 zł

Porównując bieżące oferty, bezapelacyjnym liderem pod względem najniższych cen na polskim rynku hurtowym jest obecnie Orlen. Krajowy gigant dysponuje najkorzystniejszymi cenowo propozycjami zakupu hurtowego zarówno w przypadku benzyn (Pb95 i Pb98), jak i oleju napędowego.

Dynamika zmian na rynku hurtowym. Kto podnosi, a kto obniża ceny paliw?

Z uwagi na niedzielny kalendarz i starsze daty notowań, na rynku hurtowym obserwujemy dziś klasyczny okres wyczekiwania. Wszyscy wiodący dostawcy powstrzymali się od modyfikacji i utrzymali swoje cenniki na poziomach z dni poprzednich. Aby jednak zrozumieć obecną sytuację, trzeba spojrzeć na wysoce dynamiczny trend z całego mijającego tygodnia. Początek września charakteryzował się potężnymi podwyżkami. Rekordowy skok obserwowaliśmy między 3 a 4 września – olej napędowy na stacjach hurtowych podrożał o ponad 150 zł na metrze sześciennym z dnia na dzień. Trend ten uległ lekkiemu wyhamowaniu w sobotę (05.09), kiedy to liderzy rynku wprowadzili łagodzącą korektę. Orlen ściął ceny Pb95 o 42 zł/m³ (do 6316 zł), a olej napędowy o 39 zł/m³ (do 7033 zł). Podobnie zareagowało Aramco, tnąc cenę diesla o 39 zł/m³. BP Europa pozostało natomiast przy stawkach piątkowych. Dzisiejszy brak zmian to rynkowa pauza przed poniedziałkowym otwarciem giełd i analizą globalnego ryzyka podażowego.

Co to oznacza dla kierowców? Analiza rynku paliw

Aktualne zawieszenie broni w krajowych cennikach hurtowych stanowi zaledwie przerwę w zmaganiach z narastającym kryzysem makroekonomicznym. Presja na hurt jest obecnie gigantyczna, za co w głównej mierze odpowiada ropa Brent wyceniana na około 96 USD za baryłkę (dokładnie 95,85 USD). Surowiec podrożał w zaledwie miesiąc o blisko 15%, a od początku roku rajd cenowy przekroczył astronomiczne 57%. Czynnikiem zapalnym jest radykalna eskalacja geopolityczna na Bliskim Wschodzie – wygaśnięcie amerykańsko-irańskiego zawieszenia broni, ataki na tankowce w Cieśninie Ormuz i blokada szlaków morskich wywołują uzasadnioną rynkową panikę. Do tego dochodzą przetasowania wewnątrz kartelu OPEC+, w tym groźba wyjścia ZEA z jego struktur, co podsyca obawy o poważny deficyt surowca na koniec roku.

Sytuacji nie ratuje nawet stosunkowo silny złoty. Kurs dolara amerykańskiego ustabilizował się na poziomie 3,7128 PLN. Choć polska waluta umocniła się do amerykańskiej o ok. 1% w skali ostatniego miesiąca, korzyść ta jest całkowicie wchłaniana przez szok cenowy samego surowca. Co gorsza, na europejskim rynku ARA panują obecnie bardzo wysokie marże rafineryjne (zwłaszcza dla diesla), a rynek polski dodatkowo boryka się z efektami wyższych stawek VAT i wyczerpanymi tarczami osłonowymi. Pamiętajmy, że wszelkie przetasowania i fale wzrostowe w hurcie przekładają się na ostateczny rachunek przy dystrybutorze z kilkudniowym opóźnieniem. Dzisiejsza stabilizacja w hurcie oznacza, że kierowcy nie powinni spodziewać się drastycznych zmian cen na pylonach w najbliższych dniach. Jednakże jeśli konflikt na Bliskim Wschodzie nie wygaśnie w nadchodzącym tygodniu handlowym, kolejne potężne uderzenia w budżety polskich kierowców wydają się nieuniknione.

Miłosz Motyka, minister Energii [IMPACT 2026]
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