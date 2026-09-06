Kredyt zaciągnięty przed ślubem jest długiem osobistym i nie staje się automatycznie wspólnym zobowiązaniem małżonków po zawarciu związku.

Mimo to, wierzyciel może zająć część pensji małżonka-dłużnika, nawet jeśli jest ona już częścią majątku wspólnego, co ma bezpośredni wpływ na budżet domowy.

W przypadku rozwodu dług pozostaje osobisty, ale współmałżonek może żądać zwrotu części wpłat; po śmierci dług przechodzi na spadkobierców, co wymaga świadomych decyzji.

Szczera rozmowa o finansach przed ślubem oraz intercyza to kluczowe sposoby na zabezpieczenie majątku i uniknięcie nieprzyjemnych niespodzianek finansowych w małżeństwie.

Kredyt przed ślubem to osobisty dług. Co to oznacza w praktyce?

Wyobraź sobie prostą sytuację: bierzesz ślub z osobą, która kilka lat wcześniej zaciągnęła kredyt hipoteczny na swoje mieszkanie. Czy po powiedzeniu "tak" ten dług staje się automatycznie waszym wspólnym problemem? Odpowiedź brzmi: nie.

Zgodnie z prawem, jeśli nie podpisaliście intercyzy, z chwilą zawarcia małżeństwa powstaje między wami wspólność majątkowa. Oznacza to, że wszystko, co zarobicie i kupicie od tego momentu, jest wspólne. Jednak ta zasada nie działa wstecz. Kredyt zaciągnięty przed ślubem co do zasady pozostaje zobowiązaniem osoby, która podpisała umowę z bankiem. Twój mąż lub żona nie staje się z dnia na dzień współkredytobiorcą. To samo dotyczy nieruchomości – mieszkanie kupione przed ślubem przez jednego z małżonków pozostaje jego majątkiem osobistym, nawet jeśli raty spłacacie już razem.

Czy bank może zająć wspólną pensję na poczet starego długu?

I tu dochodzimy do najważniejszego wyjątku, o którym wiele par zapomina. To, że nie jesteś formalnie dłużnikiem, nie oznacza, że finanse twojego małżeństwa są w pełni bezpieczne. Przepisy Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego dają wierzycielowi pewną furtkę.

O co chodzi? Bank lub inna instytucja, której twój partner jest winien pieniądze, może dochodzić spłaty z jego majątku osobistego, ale także z jego... pensji. I to nawet wtedy, gdy ta pensja wpływa już na wasze wspólne konto i stanowi część majątku wspólnego. Wierzyciel może dochodzić spłaty kredytu sprzed ślubu z wynagrodzenia za pracę lub dochodów z innej działalności zarobkowej dłużnika, nawet jeśli są one uzyskiwane już w trakcie trwania małżeństwa. W praktyce komornik może zająć część pensji twojego małżonka, zanim jeszcze te pieniądze trafią do domowego budżetu.

Kto spłaca kredyt przed ślubem po rozwodzie lub śmierci?

Życie pisze różne scenariusze, dlatego warto wiedzieć, co dzieje się z kredytem zaciągniętym przed ślubem w dwóch krytycznych sytuacjach: podczas rozwodu i po śmierci kredytobiorcy.

W przypadku rozwodu zasada jest prosta – dług nadal ciąży na tej osobie, która go zaciągnęła. Sądowy podział majątku tego nie zmienia. Pojawia się jednak inna, ważna kwestia: rozliczenie nakładów. Jeśli przez lata małżeństwa spłacaliście raty kredytu ze wspólnych pieniędzy (np. z waszych pensji), to przy rozwodzie małżonek, który nie był kredytobiorcą, ma prawo domagać się zwrotu połowy tych wpłat. Po rozwodzie kredyt nadal obciąża osobę, która podpisała umowę, ale drugi małżonek może żądać zwrotu pieniędzy, które z majątku wspólnego poszły na spłatę rat.

A co w przypadku śmierci? Dług nie znika. Staje się częścią spadku. Pozostały przy życiu małżonek nie staje się automatycznie odpowiedzialny za jego spłatę, ale odziedziczy go wraz z innym majątkiem. Aby uniknąć przejęcia długu, można spadek odrzucić w całości albo przyjąć go z tzw. dobrodziejstwem inwentarza. To ostatnie rozwiązanie oznacza, że odpowiedzialność za długi zmarłego jest ograniczona tylko do wartości odziedziczonego majątku.

Jak zabezpieczyć swoje finanse przed i po ślubie?

Chociaż przepisy jasno określają odpowiedzialność za długi małżonka, najlepszym zabezpieczeniem jest świadome działanie. Co można zrobić?

Po pierwsze, kluczowa jest szczera rozmowa o finansach jeszcze przed ślubem. Wiedza o istniejących zobowiązaniach partnera pozwala uniknąć przykrych niespodzianek. Po drugie, jeśli chcecie całkowicie oddzielić swoje majątki, rozwiązaniem jest intercyza, czyli umowa o rozdzielności majątkowej. Dzięki intercyzie pensja każdego z was pozostaje jego osobistym majątkiem i wierzyciel jednego małżonka nie będzie mógł sięgnąć po dochody drugiego.

Można też formalnie uregulować sprawy z bankiem. Istnieje możliwość dopisania współmałżonka do kredytu, ale wymaga to zgody banku i ponownej oceny zdolności kredytowej. Podobnie jest z nieruchomością – właściciel może w każdej chwili darować drugiemu małżonkowi połowę mieszkania, rozszerzając na nie wspólność majątkową. Pamiętaj jednak, że są to dwie oddzielne czynności. Dopisanie do aktu własności nie oznacza automatycznego dopisania do kredytu.

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