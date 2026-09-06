Czy działka nad jeziorem jest w całości prywatna?

Zacznijmy od podstaw, żeby rozwiać największe wątpliwości. Kiedy kupujesz nieruchomość graniczącą z jeziorem, to z formalnego punktu widzenia sprawa jest prosta. Zaglądasz do księgi wieczystej i widzisz czarno na białym: grunt jest twój i kropka. To oznacza, że tylko ty masz prawo na nim przebywać, opalać się, wędkować czy po prostu stać i patrzeć na wodę.

Wokół tego tematu narosło jednak wiele mitów, zwłaszcza jeśli chodzi o wąski pas ziemi tuż przy wodzie. Portal Grunt to Mazury wskazuje, że wiele osób błędnie zakłada, że skoro jeziora są publiczne, to brzeg też. Jest to nieprawda. Fakty są takie, że kupując działkę nad jeziorem, nabywca staje się właścicielem całego gruntu aż do granicy z działką jeziora, włączając w to 1,5-metrowy pas przy linii brzegowej. Ten fragment nie jest ani wspólny, ani publiczny, stanowi własność. Jest jednak pewien bardzo istotny haczyk, który wynika wprost z ustawy Prawo wodne i dotyczy sposobu, w jaki można z tego pasa korzystać.

Trzeba mieć też na uwadze to, co rozumiemy przez pojęcie linii brzegowej. Nie jest ona ustalana "na oko" tam, gdzie zaczyna widać taflę wody. Jezioro może wysychać, nabierać wody, jednym słowem zmieniać swoje położenie. Dla uniknięcia niejasności i sporów, linia brzegowa jest ustalana przez odpowiedni organ administracyjny, który bazuje na prowadzonych przez wiele lat pomiarach oraz linii stałego porostu traw. Właściciel działki, który zamierza ogrodzić swój teren (pamiętając jednak o 1,5 m odstępu!) musi odpowiednio wcześniej złożyć wniosek o wyznaczenie linii brzegowej. Wtedy uzyska pewność co go rzeczywistych granic swojego gruntu i będzie się mógł przekonać, gdzie przebiega właściwa granica jego użytkowania.

I jeszcze jeden wyjątek. Jeśli chodzi o wody podpiętrzone, tj. sztucznie uregulowane zbiorniki (przez np. jazy, zastawki), tam zakaz grodzenia nie obowiązuje.

Czym jest prawo przejścia i dlaczego nie wolno grodzić działki do samej wody?

Chodzi o tzw. prawo przejścia, które jest kluczem w kontekście sporów o linię brzegową polskich jezior. Ustawa Prawo wodne mówi jasno, że właściciel gruntu przylegającego do publicznych wód powierzchniowych koniecznie musi zapewnić dostęp do brzegu na szerokości 1,5 metra. Ten pas ma służyć właśnie do przechodzenia. Nie można wobec tego postawić płotu, siatki, ani innej zapory (także gęstych roślin!) aż do samej wody, ponieważ jest to w świetle polskiego prawa nielegalne. Mówi o tym wprost artykuł 478 Prawa wodnego. Niestety, w praktyce bardzo wielu właścicieli ignoruje ten przepis – świadomie lub nieświadomie, ale trzeba wiedzieć, że nieznajomość prawa nie zwalnia z odpowiedzialności.

Dlaczego jest to tak istotna sprawa? Choćby ze względów bezpieczeństwa. Straż Rybacka ostrzega, że brak przejścia utrudnia jej kontrolę kłusownictwa, natomiast ratownicy wodni nie mogą w czasie burz swobodnie dopłynąć do brzegu. Problem jest szczególnie groźny, gdy coś stanie się na wodzie, co zagraża życiu i zdrowiu ludzi. Wtedy utrudniony dostęp lub jego brak może zadecydować o powodzeniu akcji ratowniczej. Dlatego przewidziane są odpowiednie kary za nieprzestrzeganie prawa.

Kto wbrew przepisowi art. 232 ust. 1 grodzi nieruchomości przyległe do publicznych śródlądowych wód powierzchniowych lub do brzegu wód morskich lub morza terytorialnego, w odległości mniejszej niż 1,5 m od linii brzegu, lub zakazuje lub uniemożliwia przechodzenie przez ten obszar (...) – podlega karze grzywny, przy czym grzywna za wykroczenia, o których mowa w pkt 2, 6, 7, 9, 10 i 12–16, wynosi od 1000 zł do 7500 zł - głosi art. 478. ustawy Prawo wodne.

Kluczowe jest jednak zrozumienie, co "prawo przejścia" oznacza w praktyce, bo jest ono często nadużywane. To, że ktoś ma prawo przejść przez 1,5-metrowy fragment czyjejś działki nad jeziorem, nie znaczy, że może na nim robić, co chce. To wciąż grunt należący do prywatnego właściciela, nie można więc rozbijać tam biwaku, palić ognisk, opalać się czy wędkować. Przynajmniej nie można tego robić, jeśli właściciel gruntu nie wyraził na to swojej zgody.

Prawo przejścia oznacza, że każda osoba ma możliwość obejścia jeziora wzdłuż brzegu, ale nie daje jej to prawa do dowolnego działania na czyimś prywatnym gruncie. Mówiąc wprost: spacerowicz może tamtędy przejść, ale nie powinien się nawet szczególnie długo zatrzymywać, a już na pewno nie rozkładać koca czy biwakować. Jeśli ktoś chce łowić ryby, może to robić, stojąc w wodzie – nawet po kostki – ale nie na twojej ziemi. Każde inne zachowanie bez twojej zgody to naruszenie własności.

Każdemu przysługuje prawo do powszechnego korzystania z publicznych śródlądowych wód powierzchniowych (…); Powszechne korzystanie z wód służy do zaspokajania potrzeb osobistych, gospodarstwa domowego lub rolnego (…), a także do wypoczynku, uprawiania turystyki, sportów wodnych oraz, na zasadach określonych w przepisach odrębnych, amatorskiego połowu ryb - mówi art. 34 ust. 1 i 2 ustawy Prawo Wodne.

Czy można wejść na prywatny pomost nad jeziorem?

Kolejna ważna sprawa, o którą wielu ludzi kruszy kopie nad wodą, to pomosty. Wielu spacerowiczów zakłada, że skoro pomost stoi na wodzie, to jest częścią "publicznego dostępu". To błąd. Prawo przejścia dotyczy wyłącznie obejścia jeziora wzdłuż brzegu w szerokości pasa 1,5 metra. Prywatny pomost nie służy do przechodzenia, więc ta zasada go nie obejmuje.

Warto wiedzieć, że budując legalny pomost, właściciel przechodzi całą procedurę administracyjną. Często wiąże się to z wydzierżawieniem gruntu pod pomostem od Skarbu Państwa i ponoszeniem z tego tytułu opłat. Prywatny pomost, nawet jeśli znajduje się na publicznych wodach, jest infrastrukturą prywatną i bez zgody właściciela nie wolno na niego wchodzić, a tym bardziej z niego korzystać. To tak, jakby ktoś wszedł na twój taras czy balkon tylko dlatego, że jest przytwierdzony do domu. Jeśli właściciel widzi kogoś obcego na swoim pomoście, ma wówczas pełne prawo go wyprosić, a w razie problemów wezwać policję.

Sytuacja ma też swoją drugą stronę - na szerokości 1,5 metra przy linii brzegowej jeziora właściciel nawet na własnym gruncie nie może - co rozumie się samo przez się - postawić tabliczki "wstęp wzbroniony". Może to zrobić jedynie na swoim pomoście.

Kontrole Wód Polskich

Urzędnicy wzięli na celownik właścicieli posesji, którzy uniemożliwiają swobodny dostęp do wody. Farmer.pl podkreśla, że wyniki, szczególnie z terenu działania Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Białymstoku, pokazują skalę problemu.

W 2025 roku przeprowadzono tam 76 kontroli, które dotyczyły właśnie grodzenia linii brzegowej. Efekty są jednoznaczne:

w 34 przypadkach właściciele musieli rozebrać nielegalne płoty,

5 spraw, ze względu na rażące naruszenia, skierowano do organów ścigania,

26 spraw jest wciąż w toku, co oznacza, że kolejne decyzje mogą zapaść wkrótce,

jedynie w 11 przypadkach kontrolerzy nie stwierdzili nieprawidłowości.

Jak podkreślają przedstawiciele Wód Polskich, celem jest przywrócenie dostępu do brzegów, który jest prawem każdego obywatela. Skala naruszeń z 2025 roku sprawiła, że w 2026 roku urzędnicy nie zamierzają zwalniać tempa.

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Co zrobić, gdy zobaczysz płot nad jeziorem?

Jeśli natkniesz się na ogrodzenie, które blokuje dostęp do brzegu, nie musisz bezradnie rozkładać rąk. Masz prawo zareagować. Procedura jest prostsza, niż mogłoby się wydawać, i sprowadza się do dwóch głównych ścieżek.

Pierwszym i najważniejszym adresem są Wody Polskie. To instytucja odpowiedzialna za gospodarkę wodną w kraju. Po otrzymaniu zgłoszenia urzędnicy Wód Polskich dokonają analizy prawnej i sprawdzą, czy w danym miejscu ogrodzenie faktycznie narusza przepisy. To najskuteczniejszy sposób, by oficjalnie wyjaśnić sprawę.

Drugą możliwością jest zgłoszenie sprawy na policję. Grodzenie dostępu do brzegu to wykroczenie, więc patrol ma obowiązek przyjąć zgłoszenie i podjąć interwencję. Możesz po prostu zadzwonić pod numer alarmowy i opisać sytuację.

Jak przygotować skuteczne zgłoszenie? Odpowiednie kroki wskazuje na stronie gov.pl zastępczyni prezesa Wód Polskich ds. Usług Wodnych Magdalena Żmuda.

Zarówno Wody Polskie, jak i policja podkreślają jedno: skuteczność interwencji zależy od precyzji zgłoszenia. Im więcej dokładnych informacji przekażesz, tym szybciej i sprawniej służby będą mogły zadziałać. Zanim więc wykonasz telefon lub napiszesz maila, przygotuj kilka kluczowych danych.

Oto, co jest najważniejsze, aby Twoje Wody Polskie zgłoszenie przyniosło efekt:

Dokładna lokalizacja : To absolutna podstawa. Najlepiej, jeśli podasz współrzędne GPS z telefonu. Jeśli nie masz takiej możliwości, postaraj się jak najdokładniej opisać miejsce – podaj nazwę miejscowości, ulicy, numer działki (jeśli go znasz) lub charakterystyczne punkty orientacyjne (np. "200 metrów za czerwonym budynkiem starej remizy").

: To absolutna podstawa. Najlepiej, jeśli podasz współrzędne GPS z telefonu. Jeśli nie masz takiej możliwości, postaraj się jak najdokładniej opisać miejsce – podaj nazwę miejscowości, ulicy, numer działki (jeśli go znasz) lub charakterystyczne punkty orientacyjne (np. "200 metrów za czerwonym budynkiem starej remizy"). Nazwa zbiornika wodnego : Podaj nazwę jeziora, rzeki lub potoku.

: Podaj nazwę jeziora, rzeki lub potoku. Dokumentacja: Jeśli masz możliwość, zrób kilka zdjęć ogrodzenia i otoczenia. Fotografia jest często najlepszym dowodem.

Precyzyjne dane są kluczowe, by skutecznie walczyć o swobodny dostęp do jeziora w 2026 roku i w latach kolejnych. Ogólnikowe zgłoszenie w stylu "gdzieś nad jeziorem X postawili płot" najpewniej utrudni lub uniemożliwi interwencję.

Zgodnie z przepisami interwencję może także podjąć gmina w osobie wójta, burmistrza czy prezydenta miasta, którzy mogą ograniczyć prawo własności decyzją administracyjną, z uwzględnieniem odszkodowania dla właściciela. Ma to w założeniach ustawodawcy "leżeć w interesie lokalnej społeczności i służyć powszechnemu dostępowi do wód".

Warto mieć na uwadze racje zarówno właścicieli gruntów, jak i tych, którzy mają prawo przechodzenia brzegiem jeziora. Zrozumienie i kulturalne podejście w tych delikatnych sprawach z pewnością rozwiązałoby wiele sporów.