Nowy hotel Solorza nad Zegrzem. Ruszyła budowa

W Białobrzegach, zaledwie 40 kilometrów od centrum Warszawy, oficjalnie rozpoczęła się budowa nowego hotelu Crowne Plaza Warsaw Zegrze Resort. Portal money.pl informuje, że Inwestycja, za którą stoją Tobiasz Solorz wraz z żoną Moniką Solorz, powstaje na malowniczej jak dotąd działce o powierzchni 3,5 hektara, tuż nad brzegiem Jeziora Zegrzyńskiego. To miejsce dobrze znane mieszkańcom regionu – przez dziesięciolecia działał tu legendarny Ośrodek Mazowsze, który w III RP podupadł, a jego wyjątkowo atrakcyjny teren stał się smacznym kąskiem dla inwestycji deweloperskich. Do niedawna był to teren spacerowy, ogólnodostępny dla wszystkich. Jak się wkrótce zmieni?

Wmurowanie kamienia węgielnego odbyło się w środę, 2 września 2026 roku, co symbolicznie zapoczątkowało prace nad luksusowym kompleksem multimilionera. Jak podkreśla pomysłodawca projektu Tobiasz Solorz, nie chodzi o stworzenie kolejnego zwykłego hotelu.

Kiedy prawie dziesięć lat temu po raz pierwszy zobaczyłem to miejsce, zobaczyłem przede wszystkim jego potencjał. Woda, las, bliskość Warszawy i historia, której nie da się stworzyć od podstaw. Od początku wiedzieliśmy, że nie chcemy budować tutaj po prostu kolejnego hotelu. Chcemy stworzyć miejsce, do którego ludzie będą chcieli wracać przez kolejne lata - powiedział.

To właśnie tutaj powstaje pierwszy w Polsce hotel Solorza nad Jeziorem Zegrzyńskim w Białobrzegach, który będzie działał w formule resortu pod międzynarodową marką Crowne Plaza. Projekt realizują spółki TMS Inwestycje i Hotel Inwest Development, a za generalne wykonawstwo odpowiada firma PORR.

Jakie atrakcje zaoferuje kompleks?

Nowy obiekt ma łączyć dwie funkcje – luksusowego miejsca do wypoczynku i nowoczesnego centrum dla biznesu. Jak podkreśla Monika Solorz, inwestorka i żona Tobiasza Solorza, kluczowe były naturalne atuty przyrodnicze tego miejsca.

Widok na wodę, światło, natura i przestrzeń były punktem wyjścia. Chcemy stworzyć resort elegancki, ale niewymuszony – taki, w którym można dobrze się czuć niezależnie od tego, czy przyjeżdża się na weekend z rodziną, kilka dni odpoczynku czy spotkanie biznesowe - przekonuje Monika Solorz.

Kompleks o powierzchni około 24 tys. metrów kwadratowych zaoferuje gościom 256 pokoi i apartamentów, z których większość będzie miała widok na Jezioro Zegrzyńskie. Nowy hotel nad Zegrzem ma przyciągać gości ofertą, która obejmie m.in. strefę wellness & SPA z basenami, sauną i siłownią, dwie restauracje, trzy bary oraz klub nocny z kręgielnią.

Do dyspozycji gości oddane zostaną również:

ponad 1,5 tys. mkw. powierzchni konferencyjno-eventowej,

sale do jogi,

taras widokowy,

prywatna plaża z mariną.

Wszystko to sprawia, że Crowne Plaza Zegrze ma szansę stać się obleganym obiektem hotelowym w dotychczas spokojnej, zielonej i kameralnej okolicy. W zamierzeniu ma przyciągać zarówno gości indywidualnych, jak i grupy biznesowe.

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