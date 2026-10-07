Hurtowe ceny paliw 07.10.2026. Zaskakujące obniżki wbrew globalnym szokom

Anna Wojnowska
2026-10-07 8:46

Dzisiejsze notowania na rynku hurtowym przynoszą wyczekiwane przez rynek spadki, a liderem cięć w przypadku oleju napędowego jest koncern Aramco. Co ciekawe, hurtowe ceny paliw tanieją pomimo wysoce niesprzyjającego otoczenia makroekonomicznego i błyskawicznie rosnących kosztów ropy naftowej.

ceny paliw
Autor: AI/ Wygenerowane przez AI Hurtowe ceny paliw 07.10.2026. Zaskakujące obniżki wbrew globalnym szokom

Ceny hurtowe paliw na 07.10.2026. Kto sprzedaje najtaniej?

Środowa sesja przynosi wyraźną ulgę dla odbiorców hurtowych, odwracając wtorkowy trend wzrostowy. Ceny w cennikach u wszystkich wiodących dostawców poszły w dół, a sytuacja rynkowa pozostaje niezwykle dynamiczna. Tak prezentują się dzisiejsze ceny netto (w PLN/m³ w temperaturze referencyjnej 15 st. C):

  • Orlen: Pb95 - 6025 zł, Pb98 - 6835 zł, ON - 6864 zł
  • Aramco: Pb95 - 6024 zł, Pb98 - 6835 zł, ON - 6868 zł
  • BP Europa: Pb95 - 6025 zł, Pb98 - 6835 zł, ON - 6864 zł

Z analizy najnowszych danych wynika, że najtańszą benzynę Pb95 oferuje dziś Aramco (6024 zł/m³), minimalnie wyprzedzając o zaledwie 1 złotówkę Orlen i BP Europa. W przypadku benzyny premium Pb98 ceny zrównały się u wszystkich analizowanych dostawców na poziomie 6835 zł/m³. Z kolei najtańszy olej napędowy (ON) znajdziemy dziś w ofercie Orlenu oraz BP Europa, gdzie został wyceniony na 6864 zł/m³.

Dynamika zmian na rynku hurtowym. Kto podnosi, a kto obniża ceny paliw?

Wczorajsze cenniki zwiastowały powrót do niewielkich wzrostów, jednak środa przynosi zdecydowane i solidarne cięcia u każdego z krajowych producentów. Największe obniżki dotyczą oleju napędowego. Aramco ścięło dzisiaj cenę diesla aż o 56 zł na metrze sześciennym (co przekłada się na około 5,6 grosza na litrze), stając się liderem obniżek w tej kategorii. Niewiele ustępują mu Orlen i BP Europa, gdzie ON staniał względem wtorku o 55 zł/m³.

W przypadku benzyn spadki są nieco płytsze, ale wciąż zauważalne. Orlen i BP Europa obniżyły stawki dla Pb95 o 24 zł/m³, a dla Pb98 o 29 zł/m³. Aramco zredukowało ceny nieznacznie mocniej – odpowiednio o 24 zł (Pb95) i 30 zł (Pb98). Obserwujemy zatem dużą zmienność na rynku. Po wyraźnym cenowym uderzeniu notowanym 2 października, kiedy diesel w Orlenie kosztował aż 7280 zł/m³, rynek przechodzi przez serię gwałtownych wahań. W perspektywie ostatnich kilku dni zauważamy znaczące obniżki – dzisiejsze ceny ON są o ponad 400 zł na metrze sześciennym niższe niż w ubiegły czwartek.

Co to oznacza dla kierowców? Analiza rynku paliw

Dzisiejsze spadki w hurcie mogą stanowić dla analityków spore zaskoczenie, gdy spojrzymy na potężne uwarunkowania makroekonomiczne. Notowania ropy naftowej Brent kontynuują silny trend wzrostowy, przebijając barierę 101,40 USD za baryłkę – to oznacza, że w perspektywie zaledwie trzech miesięcy surowiec ten podrożał o niemal 41%. Rynek boryka się z narastającą paniką podażową wywołaną niestabilną sytuacją geopolityczną na Bliskim Wschodzie, w tym otwartym konfliktem amerykańsko-irańskim oraz widmem zablokowania kluczowej Cieśniny Ormuz. Sytuację pogarszają malejące zapasy, ciasny rynek diesla oraz uderzenie huraganu w Zatoce Meksykańskiej. Z tych względów EIA szacuje ceny ropy na 105 USD w Q4, a do tego polscy importerzy obrywają rykoszetem przez tracącego złotego – kurs pary USD/PLN ociera się o 3,90 (spadek waluty o ponad 5% w miesiąc).

Zazwyczaj tak potężna, podwójna presja kosztowa zwiastowałaby drastyczne podwyżki przy dystrybutorach. Rzeczywiste, wysokie koszty przerobu ropy przez rafinerie są jednak obecnie częściowo znieczulone na rynku detalicznym przez reaktywowany z początkiem października rządowy program osłonowy, obejmujący administracyjne ceny maksymalne i VAT zredukowany do 8%. Warto pamiętać, że zmiany z rynku hurtowego docierają na stacje z kilkudniowym opóźnieniem. Biorąc jednak pod uwagę trudne uwarunkowania globalne, obecne korekty spadkowe w hurcie to dobra wiadomość, choć jej fundamenty mogą być krótkotrwałe.

Dzisiejsze obniżki w cennikach hurtowych dają nadzieję na tańsze tankowanie diesla jeszcze w tym tygodniu.

Treść stworzona przy użyciu AI.

Miłosz Motyka, minister Energii [IMPACT 2026]
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