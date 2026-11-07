Hurtowe ceny paliw 07.11.2026. Gwałtowne obniżki w cennikach polskich rafinerii

Ceny hurtowe paliw na 07.11.2026. Kto sprzedaje najtaniej?

Sobotnie notowania przynoszą kontynuację dynamicznych obniżek na rynku hurtowym. Główni krajowi gracze mocno zredukowali stawki. Poniżej prezentujemy dzisiejsze ceny netto dla benzyny Pb95, Pb98 oraz oleju napędowego (ON) u czołowych dostawców:

Orlen: Pb95: 5296 zł/m³, Pb98: 5878 zł/m³, ON: 6864 zł/m³

Pb95: 5296 zł/m³, Pb98: 5878 zł/m³, ON: 6864 zł/m³ Aramco: Pb95: 5295 zł/m³, Pb98: 5877 zł/m³, ON: 6864 zł/m³

Pb95: 5295 zł/m³, Pb98: 5877 zł/m³, ON: 6864 zł/m³ BP Europa: Pb95: 5368 zł/m³, Pb98: 5992 zł/m³, ON: 6954 zł/m³ (dane na podstawie ostatnio opublikowanego cennika z 06.11.2026)

Analizując powyższe oferty, najtańszą benzynę (zarówno wariantu Pb95, jak i Pb98) znajdziemy dziś w ofercie dostawcy Aramco. W przypadku oleju napędowego (ON) najkorzystniejszą, identyczną stawkę oferują obecnie wspólnie Aramco oraz Orlen.

Dynamika zmian na rynku hurtowym. Kto podnosi, a kto obniża ceny paliw?

Ostatnie 24 godziny to okres mocnych, niemal solidarnych obniżek w wykonaniu dwóch największych dostawców, co stanowi kontynuację głębokiego trendu spadkowego z całego mijającego tygodnia.

Orlen obniżył dziś cenę benzyny Pb95 o 72 zł/m³ w stosunku do wczoraj, oraz benzyny Pb98 aż o 114 zł/m³. Przecena nie ominęła również diesla – tutaj stawka została ścięta o 90 zł/m³. Bardzo zbliżonych korekt dokonało w swoim nowym cenniku Aramco, które zredukowało ceny Pb95 o 72 zł/m³, Pb98 o 115 zł/m³ (jest to najgłębsza obniżka dzisiejszego dnia), a oleju napędowego o 89 zł/m³. BP Europa na moment publikacji raportu nie zaktualizowało stawek z wczoraj. Analizując szerszą perspektywę, zniżki są wyjątkowo drastyczne – jeszcze 3 listopada benzyna Pb95 w Orlenie kosztowała 5598 zł/m³. Daje to potężny spadek o ponad 300 zł na metrze sześciennym w zaledwie kilka dni.

Co to oznacza dla kierowców? Analiza rynku paliw

Obecne, odczuwalne ruchy w dół w krajowym hurcie to bezpośrednie następstwo gwałtownej przeceny ropy naftowej na rynkach światowych. Notowania surowca gatunku Brent, wycenianego obecnie w rejonie 97,75 USD za baryłkę, zanotowały w ciągu ostatniego tygodnia dramatyczny, ponad 12-procentowy spadek, korygując potężne wzrosty sięgające niedawno niemal 118 USD. Głównym katalizatorem zmian jest drastyczna redukcja premii za ryzyko po wyborach połówkowych w USA. Wygrana Demokratów przełożyła się na nadzieje inwestorów dotyczące dyplomatycznego zakończenia konfliktu na linii USA-Iran i zabezpieczenia łańcuchów dostaw w cieśninie Ormuz. Decyzje kartelu OPEC+, który utrzymał limity wydobycia na niezmienionym poziomie, przeszły w tym kontekście bez większego echa.

Obniżki w Polsce mogłyby być jeszcze głębsze, gdyby nie sytuacja na rynku walutowym. Złoty mocno słabnie względem dolara – kurs USD/PLN dobił do bariery 3,944 i znalazł się bardzo blisko 52-tygodniowych maksimów. Jest to pochodna lepszych danych z amerykańskiego rynku pracy (raport NFP) i rynkowej wyceny dalszej, jastrzębiej polityki Rezerwy Federalnej. Słaby złoty podnosi koszty importu ropy, będąc w tej chwili głównym czynnikiem hamującym obniżki w cennikach. Niemniej jednak, globalne spadki cen samego surowca okazały się silniejsze. W efekcie Ministerstwo Energii zaktualizowało maksymalne limity w ramach programu interwencyjnego, sprowadzając je do 6,29 zł za litr w przypadku Pb95 i 7,97 zł dla oleju napędowego.

Ceny detaliczne reagują na stawki hurtowe z pewnym opóźnieniem. Analitycy nie mają jednak złudzeń: jeśli nadzieje na pokój na Bliskim Wschodzie okażą się płonne, a amerykańska waluta wciąż będzie rosła w siłę, przestrzeń do redukcji cen szybko się wyczerpie.

Dzisiejsze obniżki w cennikach hurtowych dają nadzieję na tańsze tankowanie diesla jeszcze w tym tygodniu.

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