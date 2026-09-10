Hurtowe ceny paliw 10.09.2026. Duże obniżki cen benzyny, olej napędowy lekko w górę

Ceny hurtowe paliw na 10.09.2026. Kto sprzedaje najtaniej?

Dzisiejszy poranek na rynku hurtowym przynosi rozbieżne decyzje cenowe w zależności od rodzaju paliwa. Benzyna zauważalnie tanieje, podczas gdy olej napędowy notuje drobną korektę wzrostową. Poniżej prezentujemy aktualne ceny netto (w zł/m³) u kluczowych dostawców (uwaga: cennik BP Europa pochodzi z 9 września, gdyż dostawca ten nie opublikował jeszcze nowych stawek na dziś):

Orlen: Pb95 – 6113 zł, Pb98 – 6882 zł, ON – 7052 zł

Pb95 – 6113 zł, Pb98 – 6882 zł, ON – 7052 zł Aramco: Pb95 – 6114 zł, Pb98 – 6884 zł, ON – 7054 zł

Pb95 – 6114 zł, Pb98 – 6884 zł, ON – 7054 zł BP Europa: Pb95 – 6195 zł, Pb98 – 6969 zł, ON – 7032 zł

Analizując dzisiejsze zaktualizowane cenniki, najtańszą benzynę Pb95 i Pb98 oferuje Orlen, minimalnie wyprzedzając ofertę Aramco (o zaledwie 1-2 zł na metrze sześciennym). W przypadku oleju napędowego najniższa na rynku wciąż jest wczorajsza cena BP Europa, jednak wśród dostawców, którzy zaktualizowali dziś cenniki, liderem najniższej stawki za diesla jest również polski koncern paliwowy.

Dynamika zmian na rynku hurtowym. Kto podnosi, a kto obniża ceny paliw?

Zestawienie dzisiejszych stawek z wczorajszymi notowaniami ujawnia kontynuację wyraźnego trendu spadkowego dla benzyny. Zarówno Orlen, jak i Aramco zdecydowały się na głębokie cięcia na przełomie doby: cena Pb95 spadła u obu dostawców o 82 zł/m³, a Pb98 potaniała aż o 87 zł/m³ (co przekłada się na obniżkę o niemal 9 groszy netto na litrze w hurcie). Najgłębszej zmiany dokonał w tym samym stopniu Orlen oraz Aramco. Warto zauważyć, że to dalszy ciąg dłuższego trendu – jeszcze 4 września cena Pb95 w Orlenie wynosiła 6358 zł, co oznacza zjazd o niemal 250 zł na metrze sześciennym w mniej niż tydzień.

Odwrotną dynamikę prezentuje krzywa cenowa dla oleju napędowego. Po serii wahań w minionych dniach, dziś dostawcy powrócili do podwyżek. Aramco podniosło cenę ON o 21 zł/m³, a Orlen skorygował stawkę w górę o 20 zł/m³. Choć w ujęciu kwotowym nie wydają się to drastyczne ruchy, obrazują one dużą wrażliwość i niestabilność rynku diesla, który niezwykle mocno reaguje na bieżące koszty pozyskania surowca.

Co to oznacza dla kierowców? Analiza rynku paliw

Obecna sytuacja w hurtowniach to tylko wycinek skomplikowanej rynkowej układanki, na którą wpływają czynniki globalne i lokalne. Globalny rynek ropy naftowej zdominowany jest przez narastające obawy o podaż – europejska ropa Brent przebiła już barierę 100 USD za baryłkę, rosnąc o ponad 22 procent w zaledwie miesiąc. Ten skokowy wzrost to efekt eskalacji napięć na linii USA-Iran, zakłóceń transportu przez Cieśninę Ormuz oraz decyzji grupy OPEC+ o wstrzymaniu zaplanowanego na październik luzowania limitów wydobycia. Sytuację polskich importerów dodatkowo komplikuje rynek walutowy. Dolar amerykański utrzymuje się na wysokim poziomie ok. 3,71 PLN, a trwające osłabienie złotego w skali roku radykalnie winduje koszty zakupowe rafinerii, generując presję na utrzymanie wysokich marż w hurcie.

Dla przeciętnego kierowcy najmocniejsze uderzenie przyszło jednak ze strony uwarunkowań krajowych. Z początkiem września 2026 roku przestał obowiązywać rządowy program osłonowy CPN. Stawka VAT na paliwa wróciła z preferencyjnych 8 proc. do bazowych 23 proc., całkowicie zniesiono również ceny maksymalne na stacjach. Ten lokalny szok podatkowy, skumulowany z podażowym szokiem na rynkach naftowych oraz wysokimi marżami rafineryjnymi w Europie, drastycznie zmniejsza pole do ulgi dla konsumentów. Zmiany hurtowe zawsze przekładają się na pylony detaliczne z opóźnieniem, a stacje będą musiały ostatecznie uwzględnić powrót bazowych stawek podatkowych w końcowej cenie dla klienta.

Mimo dzisiejszych obniżek w hurtowych cennikach benzyny, powrót 23-procentowego podatku VAT i ekstremalnie wysokie notowania ropy sprawiają, że kierowcy nie powinni spodziewać się zauważalnych spadków cen na pylonach w najbliższych dniach.