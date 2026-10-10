Hurtowe ceny paliw 10.10.2026. Benzyna mocno w górę, nieoczekiwane spadki cen diesla

Ceny hurtowe paliw na 10.10.2026. Kto sprzedaje najtaniej?

Sytuacja na rynku hurtowym jest dziś wysoce dynamiczna, przynosząc zróżnicowane zmiany w zależności od rodzaju paliwa. Dostawcy dokonali istotnych korekt w swoich cennikach, podnosząc ceny benzyn i obniżając koszty oleju napędowego.

Dzisiejsze ceny netto (w PLN/m³) kształtują się następująco:

Orlen: Pb95: 6239 zł, Pb98: 7059 zł, ON: 7124 zł

Pb95: 6239 zł, Pb98: 7059 zł, ON: 7124 zł Aramco: Pb95: 6242 zł, Pb98: 7061 zł, ON: 7126 zł

Pb95: 6242 zł, Pb98: 7061 zł, ON: 7126 zł BP Europa: Pb95: 6154 zł, Pb98: 6969 zł, ON: 7160 zł (najnowsze dostępne dane na dzień 09.10)

Biorąc pod uwagę wyłącznie zaktualizowane cenniki na dzień dzisiejszy, najtańszą benzynę (zarówno Pb95, jak i Pb98) oraz najtańszy olej napędowy (ON) oferuje Orlen. Warto zauważyć, że BP Europa formalnie wykazuje niższe stawki dla benzyn wynikające z braku nowych notowań, jednak w kontekście oleju napędowego posiada zdecydowanie najdroższą ofertę w dzisiejszym zestawieniu.

Dynamika zmian na rynku hurtowym. Kto podnosi, a kto obniża ceny paliw?

Analiza najświeższych danych jasno pokazuje gwałtowny charakter obecnych zmian na rynku. W porównaniu z wczorajszymi cennikami, czołowi dostawcy wprowadzili solidne podwyżki na benzynie. Zarówno Orlen, jak i Aramco podnieśli ceny Pb98 o dokładnie 90 zł na metrze sześciennym. W przypadku Pb95 podwyżka u Orlenu wyniosła 85 zł/m³, a u Aramco 86 zł/m³, co czyni tego dostawcę autorem najgłębszej dzisiejszej zmiany wzrostowej. Zmiany te wpisują się w wyraźny trend obserwowany w tym tygodniu – przykładowo, od wtorku (06.10) hurtowa cena Pb95 w Orlenie wzrosła już z poziomu 6049 zł/m³ do dzisiejszych 6239 zł/m³.

Odmiennie zachowuje się dziś olej napędowy, który po kilkudniowej fali mocnych wzrostów (wzrost z ok. 6919 zł/m³ we wtorek do 7160 zł/m³ w piątek) zanotował dziś korektę. Aramco obniżyło hurtową cenę ON o 37 zł/m³ (najgłębsza obniżka dnia), a Orlen o 36 zł/m³.

Co to oznacza dla kierowców? Analiza rynku paliw

Obecna sytuacja na rynkach makroekonomicznych tworzy niezwykle silną presję na wzrost hurtowych cen paliw w Polsce. Kluczowym czynnikiem stymulującym ten trend są notowania ropy naftowej Brent, które z impetem przełamały barierę 104 USD za baryłkę. Oznacza to skokowy wzrost cen surowca o ponad 31% w ujęciu trzymiesięcznym i aż o 71% od początku roku. Analitycy nie mają złudzeń – za tak radykalne zwyżki odpowiada drastyczna eskalacja napięć geopolitycznych na Bliskim Wschodzie, powracające ryzyko ataków na infrastrukturę naftową w Iranie, utrzymujące się zagrożenie dla szlaków na Morzu Czerwonym oraz nieustępliwe sztywne limity wydobywcze narzucane przez OPEC+. Sytuację rynkową potęgują także niszczycielskie huragany w Zatoce Meksykańskiej.

Krajowy rynek paliwowy przyjmuje ten cios z podwójną siłą ze względu na wyraźne osłabienie polskiej waluty. Kurs pary USD/PLN dynamicznie pokonał poziom 3,91 PLN, co potwierdza ucieczkę globalnych inwestorów do bezpiecznych przystani, kosztującą złotego utratę ponad 9% wartości od początku roku. Skumulowanie astronomicznie drogiej ropy z osłabionym złotym diametralnie podwyższa koszty importu dla naszych rafinerii. To wywiera na decydentów naciski w kierunku politycznych działań osłonowych, takich jak redukcja VAT i akcyzy czy ponowne wyznaczanie górnych limitów cenowych na stacjach detalicznych, o czym mówi się na ministerialnych korytarzach.

Pamiętajmy, że wszelkie przetasowania w hurcie przekładają się na tablice informacyjne stacji paliw z kilkudniowym opóźnieniem. Dzisiejsze niespodziewane obniżki cen diesla u dostawców dają nadzieję na przynajmniej chwilowe zahamowanie wzrostów kosztów tankowania dla transportu ciężarowego i aut z silnikiem wysokoprężnym, jednak wyraźna i konsekwentna fala podwyżek cen benzyny oznacza, że kierowcy tankujący Pb95 i Pb98 muszą w najbliższych dniach przygotować się na wyraźnie wyższe rachunki przy kasie.

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