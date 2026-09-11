Hurtowe ceny paliw 11.09.2026. Gwałtowny skok notowań diesla, benzyna kontynuuje obniżki

Anna Wojnowska
2026-09-11 8:46

Dzisiejsze notowania na rynku hurtowym przynoszą drastyczne podwyżki cen oleju napędowego, które rosną o ponad 115 złotych na metrze sześciennym. Zupełnie odmienną tendencję obserwujemy w przypadku benzyny, która po raz kolejny z rzędu tanieje u wszystkich wiodących dostawców w Polsce.

Ręka osoby wkładającej pistolet do wlewu paliwa w aucie. O aktualnych cenach diesla i benzyny przeczytasz na SE Superbiz.
Autor: AI/ Wygenerowane przez AI Hurtowe ceny paliw 11.09.2026. Gwałtowny skok notowań diesla, benzyna kontynuuje obniżki

Ceny hurtowe paliw na 11.09.2026. Kto sprzedaje najtaniej?

Po porannych aktualizacjach cenników obraz polskiego rynku hurtowego pozostaje mocno zróżnicowany. Obserwujemy dynamiczne rozwarstwienie trendów pomiędzy gotowymi destylatami a benzynami silnikowymi.

  • Orlen: Pb95 kosztuje 6078 zł/m³, Pb98 wyceniono na 6845 zł/m³, natomiast ON (ONeko) osiągnął poziom 7167 zł/m³.
  • Aramco: Cena Pb95 wynosi 6077 zł/m³, Pb98 to wydatek rzędu 6846 zł/m³, a ON kosztuje 7170 zł/m³.
  • BP Europa: Pb95 oferowane jest za 6078 zł/m³, Pb98 za 6845 zł/m³, a standardowy ON za 7167 zł/m³.

Analizując dzisiejsze oferty, najtańszą benzynę Pb95 znajdziemy w ofercie Aramco. Z kolei w przypadku benzyny premium Pb98 oraz oleju napędowego (ON), najbardziej atrakcyjne warunki cenowe oferują dziś ex aequo Orlen oraz BP Europa.

Dynamika zmian na rynku hurtowym. Kto podnosi, a kto obniża ceny paliw?

Porównanie dzisiejszych stawek z notowaniami z 10 września ujawnia niezwykle ostrą korektę w górę dla oleju napędowego. Najgłębszej podwyżki tego paliwa dokonało Aramco, podnosząc cenę aż o 116 zł/m³, co w przeliczeniu na dystrybutor daje skok o niemal 12 groszy na litrze. Orlen i BP Europa solidarnie podniosły stawki dla diesla o 115 zł/m³. Taka dynamika w ostatnich 48 godzinach definitywnie przerywa trwający jeszcze w pierwszych dniach września trend spadkowy dla tego paliwa.

Odmiennie kształtuje się sytuacja dla benzyny, gdzie utrzymana została seria systematycznych obniżek trwająca już od ubiegłego tygodnia. Aramco ścięło dziś cenę Pb95 o 37 zł/m³, a Pb98 o 38 zł/m³. W przypadku Orlenu i BP zniżki wyniosły odpowiednio 35 zł/m³ (dla Pb95) i 37 zł/m³ (dla Pb98). Warto zauważyć, że jeszcze 4 września hurtowa cena Pb95 w polskich rafineriach przekraczała 6350 zł/m³, co oznacza spadek o niemal 280 zł/m³ w ciągu zaledwie tygodnia.

Co to oznacza dla kierowców? Analiza rynku paliw

Aktualne, drastyczne rozbieżności w cennikach (wzrosty diesla, spadki benzyny) są bezpośrednim odzwierciedleniem skrajnie trudnej i napiętej sytuacji geopolitycznej. Kurs ropy Brent, mimo lokalnej korekty do okolic 106 USD za baryłkę, wciąż znajduje się w potężnym trendzie wzrostowym, notując ponad 74-procentowy skok od początku roku. Winę za to ponosi eskalacja konfliktu zbrojnego na Bliskim Wschodzie, paraliż transportu przez Cieśninę Ormuz oraz polityka cięć w wydobyciu prowadzona przez kartel OPEC+. Nagły rajd cen hurtowych oleju napędowego w Polsce to przede wszystkim reakcja na rekordowe notowania gotowych destylatów na europejskim hubie ARA, gdzie rynek wycenia silne obawy o bezpieczeństwo energetyczne kontynentu.

Koszty importu dla polskich rafinerii zawyża również mocny dolar amerykański (para USD/PLN stabilnie na poziomie 3,72, lecz w ujęciu rocznym złoty wyraźnie traci). Na te niesprzyjające czynniki makroekonomiczne nakłada się dodatkowo brutalna rzeczywistość krajowa: wraz z początkiem września 2026 wygasł program osłonowy „Ceny Paliwa Niżej”. Powrót 23-procentowej stawki VAT i zniesienie administracyjnych limitów wywołały potężną presję kosztową na branżę.

Mechanizmy rynkowe sprawiają, że hurtowe zmiany tradycyjnie przenoszą się na stacje detaliczne z kilkudniowym opóźnieniem. Dzisiejsze potężne podwyżki w cennikach hurtowych oleju napędowego oznaczają, że kierowcy muszą przygotować się na wyraźnie droższe tankowanie diesla jeszcze przed weekendem. Z kolei jakakolwiek ulga wynikająca z hurtowych obniżek cen benzyny najprawdopodobniej nie będzie odczuwalna na pylonach, gdyż margines ten zostanie błyskawicznie pochłonięty przez zrekompensowanie powrotu wyższych obciążeń podatkowych.

Miłosz Motyka, minister Energii [IMPACT 2026]
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