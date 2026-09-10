Od bazaru do miliardów, a potem upadłość. Nie żyje twórca MarcPolu Marek Mikuśkiewicz

Dariusz Brzostek
Dariusz Brzostek
2026-09-10 22:49

Nie żyje Marek Mikuśkiewicz, założyciel nieistniejącej już sieci supermarketów MarcPol. Biznesmen, który zaczynał na bazarze Różyckiego, dorobił się ogromnej fortuny i w szczytowym momencie miał mieć majątek wart aż 3,9 mld zł. Później jego biznesowe imperium runęło. MarcPol zbankrutował, a przedsiębiorca przez lata mierzył się ze sporami sądowymi i postępowaniami. Mikuśkiewicz zmarł 20 lipca. Informację o jego śmierci podano dopiero po pogrzebie.

Marek Mikuśkiewicz, założyciel sieci MarcPol. O śmierci znanego przedsiębiorcy przeczytasz na SE Superbiz.
Autor: Andrzej Iwańczuk/ Reporter

Z bazaru Różyckiego do wielkich pieniędzy

Marek Mikuśkiewicz swoją biznesową przygodę zaczynał w latach 80. Na początku handlował na warszawskim bazarze Różyckiego. Z czasem jego interes zaczął rosnąć, a najważniejszym przedsięwzięciem stał się MarcPol.

Sieć supermarketów szybko się rozwijała i z lokalnego biznesu przerodziła się w firmę o ogólnopolskim zasięgu. Mikuśkiewicz trafił na listy najbogatszych Polaków.

Miał majątek wart 3,9 mld zł

Szczyt jego finansowej potęgi przypadł na okres, gdy MarcPol był dużym graczem na polskim rynku handlowym. W 2010 r. majątek Mikuśkiewicza szacowano na 3,9 mld zł.

To była zawrotna kwota. Przedsiębiorca należał wówczas do ścisłej czołówki najbogatszych ludzi w Polsce. Jego historia była przykładem błyskawicznej kariery biznesowej w czasach transformacji gospodarczej.

Ale dobra passa nie trwała wiecznie.

MarcPol przegrał z konkurencją

Rynek handlowy coraz mocniej się zmieniał. MarcPol musiał konkurować zarówno z zagranicznymi sieciami, jak i szybko rosnącymi polskimi firmami.

Problemy narastały z roku na rok. Ostatecznie w 2016 r. spółka ogłosiła upadłość. Sieć znalazła się w upadłości likwidacyjnej, a po firmie pozostały ogromne zobowiązania.

Mowa o ponad 215 mln zł niezaspokojonych należności. Wśród wierzycieli było około 700 podmiotów.

Z miliardera został bankrutem

Upadek MarcPolu oznaczał dramatyczny zwrot w historii jego założyciela. Człowiek, którego majątek wcześniej liczono w miliardach, po bankructwie firmy twierdził, że nie posiada majątku.

Jednocześnie wokół Mikuśkiewicza przez lata toczyły się kolejne spory i postępowania dotyczące jego działalności oraz transakcji majątkowych.

Zatrzymania i kolejne postępowania

Problemy przedsiębiorcy nie zakończyły się wraz z upadłością MarcPolu. Organy ścigania i sądy zajmowały się sprawami dotyczącymi m.in. działania na szkodę wierzycieli, oszustw oraz transakcji majątkowych.

W 2021 r. Mikuśkiewicz został zatrzymany w związku ze sprawą budowy galerii handlowej w Podkowie Leśnej pod Warszawą. Sprawa dotyczyła szkód szacowanych na 30 mln zł.

Rok później doszło do kolejnego zatrzymania. Biznesmen był wówczas podejrzewany o popełnienie 19 przestępstw. Jak wynika z przekazanych informacji, nie oznaczało to jednak ostatecznego rozstrzygnięcia tych spraw.

Rodzina poinformowała teraz 

Marek Mikuśkiewicz zmarł 20 lipca 2026 roku. Informacja o jego śmierci nie została podana od razu. Jak ustalił „Forbes Polska” u rodziny przedsiębiorcy, pogrzeb odbył się 27 lipca.

Tak zakończyła się historia człowieka, który przeszedł drogę od handlu na bazarze Różyckiego do fortuny liczonej w miliardach złotych, a później obserwował upadek stworzonego przez siebie biznesowego imperium.

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