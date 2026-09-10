PGZ Firmą Roku. Wielkie wyróżnienie dla polskiej zbrojeniówki

Dariusz Brzostek
Dariusz Brzostek
2026-09-10 19:50

Ważne wyróżnienie dla polskiej zbrojeniówki. Polska Grupa Zbrojeniowa została Firmą Roku Forum Ekonomicznego 2026. Nagrodę wręczono podczas uroczystej gali w Karpaczu. PGZ odbiera ją w szczególnym momencie – Grupa zwiększa produkcję, rozbudowuje swoje zakłady i stawia na nowe technologie, które mają w przyszłości wzmacniać bezpieczeństwo Polski.

Modele wozów bojowych na stoisku PGZ. O tytule Firmy Roku dla koncernu przeczytasz na SE Superbiz.
Autor: PGZ / Facebook/ Creative Commons Polska Grupa Zbrojeniowa

PGZ z prestiżowym wyróżnieniem

Polska Grupa Zbrojeniowa została Firmą Roku Forum Ekonomicznego 2026. Nagrodę przyznano 9 września podczas uroczystej gali w Karpaczu. W imieniu PGZ odebrała ją Magdalena Piłat, dyrektor Departamentu Zarządzania Korporacyjnego PGZ S.A.

Dla największego polskiego koncernu obronnego to ważne wyróżnienie. Tym bardziej że Grupa przechodzi obecnie poważne zmiany i zwiększa swoje możliwości produkcyjne.

To nagroda dla całej Polskiej Grupy Zbrojeniowej, wszystkich naszych spółek i zakładów, a przede wszystkim dla ponad 20 tysięcy pracowników: inżynierów, konstruktorów, technologów i specjalistów, którzy każdego dnia produkują nasze bezpieczeństwo w polskich zakładach – powiedział Adam Leszkiewicz, prezes zarządu PGZ S.A.

20 tysięcy ludzi pracuje dla bezpieczeństwa

PGZ chce stworzyć bardziej efektywną i zintegrowaną grupę kapitałową, która będzie mogła realizować największe programy obronne. Jednocześnie koncern zamierza mocniej konkurować na zagranicznych rynkach.

Grupa rozwija działalność w siedmiu głównych obszarach. To m.in. pojazdy pancerne i artyleria, pojazdy kołowe, amunicja i technika rakietowa, technologie lotnicze, wyposażenie żołnierza, systemy morskie oraz elektronika i obrona przeciwlotnicza.

Ale na tym lista się nie kończy. PGZ inwestuje również w drony, systemy antydronowe, technologie autonomiczne, optoelektronikę, rozwiązania satelitarne i cyberbezpieczeństwo.

Ambitny cel. Top 10 zbrojeniówki w Europie

Prezes PGZ Adam Leszkiewicz podkreśla, że zdobycie tytułu Firmy Roku nie oznacza końca drogi.

Mamy trzy strategiczne cele: rozwój Polskiej Grupy Zbrojeniowej, rozwój przemysłu obronnego w Polsce oraz wzmacnianie siły polskiej armii – mówi.

Ambicje są duże. PGZ chce znaleźć się w gronie dziesięciu największych firm obronnych w Europie.

Koncern zamierza osiągnąć ten cel poprzez zwiększanie własnych kompetencji, rozbudowę mocy produkcyjnych oraz rozwój technologii. Ważne ma być również utrzymanie w Polsce wiedzy, własności intelektualnej, produkcji i łańcuchów dostaw.

Polska armia ma dostawać coraz więcej

PGZ realizuje obecnie strategiczne programy modernizacyjne. Rozbudowywane są zakłady, zwiększane są zdolności produkcyjne, a firma rozwija nowe kompetencje.

Chodzi nie tylko o dostarczanie armii nowego uzbrojenia. Ważna jest także możliwość jego późniejszego serwisowania, naprawiania i modernizowania w kraju.

PGZ chce jednocześnie mocniej wejść na rynki zagraniczne. W planach jest rozwój eksportu, udział w europejskich programach przemysłowych oraz budowanie kolejnych partnerstw technologicznych.

Nie tylko wielkie zakłady

Koncern chce być również integratorem polskiego przemysłu obronnego. Dlatego rozwija współpracę z prywatnymi przedsiębiorstwami, uczelniami, szkołami, instytutami badawczymi i zagranicznymi partnerami.

PGZ ma w swoim portfolio m.in. systemy artyleryjskie i rakietowe, pojazdy opancerzone i kołowe, obronę przeciwlotniczą, amunicję, broń strzelecką, elektronikę, optoelektronikę, technologie lotnicze oraz rozwiązania dla Marynarki Wojennej.

Coraz większą rolę mają odgrywać także technologie przyszłości. Drony, systemy antydronowe, rozwiązania autonomiczne, technologie satelitarne i cyberbezpieczeństwo to dziś jedne z najważniejszych kierunków rozwoju.

Dla polskiej zbrojeniówki to symboliczne wyróżnienie. PGZ ma jednak jasno wyznaczony kolejny cel: nie tylko rozwijać produkcję dla polskiej armii, ale stać się jednym z najważniejszych koncernów obronnych w Europie.

Polecany artykuł:

WICESZEF PGZ: STAWIAMY NA WSPÓŁPRACĘ Z SEKTOREM PRYWATNYM
Quiz dla wielbicieli geografii - i rocka! Z którego polskiego miasta pochodzi TEN zespół?
Pytanie 1 z 10
Z jakiego miasta pochodzi Kult?
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

POLSKA GRUPA ZBROJENIOWA
KARPACZ
FORUM EKONOMICZNE