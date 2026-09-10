PGZ Firmą Roku. Wielkie wyróżnienie dla polskiej zbrojeniówki

PGZ z prestiżowym wyróżnieniem

Polska Grupa Zbrojeniowa została Firmą Roku Forum Ekonomicznego 2026. Nagrodę przyznano 9 września podczas uroczystej gali w Karpaczu. W imieniu PGZ odebrała ją Magdalena Piłat, dyrektor Departamentu Zarządzania Korporacyjnego PGZ S.A.

Dla największego polskiego koncernu obronnego to ważne wyróżnienie. Tym bardziej że Grupa przechodzi obecnie poważne zmiany i zwiększa swoje możliwości produkcyjne.

– To nagroda dla całej Polskiej Grupy Zbrojeniowej, wszystkich naszych spółek i zakładów, a przede wszystkim dla ponad 20 tysięcy pracowników: inżynierów, konstruktorów, technologów i specjalistów, którzy każdego dnia produkują nasze bezpieczeństwo w polskich zakładach – powiedział Adam Leszkiewicz, prezes zarządu PGZ S.A.

20 tysięcy ludzi pracuje dla bezpieczeństwa

PGZ chce stworzyć bardziej efektywną i zintegrowaną grupę kapitałową, która będzie mogła realizować największe programy obronne. Jednocześnie koncern zamierza mocniej konkurować na zagranicznych rynkach.

Grupa rozwija działalność w siedmiu głównych obszarach. To m.in. pojazdy pancerne i artyleria, pojazdy kołowe, amunicja i technika rakietowa, technologie lotnicze, wyposażenie żołnierza, systemy morskie oraz elektronika i obrona przeciwlotnicza.

Ale na tym lista się nie kończy. PGZ inwestuje również w drony, systemy antydronowe, technologie autonomiczne, optoelektronikę, rozwiązania satelitarne i cyberbezpieczeństwo.

Ambitny cel. Top 10 zbrojeniówki w Europie

Prezes PGZ Adam Leszkiewicz podkreśla, że zdobycie tytułu Firmy Roku nie oznacza końca drogi.

– Mamy trzy strategiczne cele: rozwój Polskiej Grupy Zbrojeniowej, rozwój przemysłu obronnego w Polsce oraz wzmacnianie siły polskiej armii – mówi.

Ambicje są duże. PGZ chce znaleźć się w gronie dziesięciu największych firm obronnych w Europie.

Koncern zamierza osiągnąć ten cel poprzez zwiększanie własnych kompetencji, rozbudowę mocy produkcyjnych oraz rozwój technologii. Ważne ma być również utrzymanie w Polsce wiedzy, własności intelektualnej, produkcji i łańcuchów dostaw.

Polska armia ma dostawać coraz więcej

PGZ realizuje obecnie strategiczne programy modernizacyjne. Rozbudowywane są zakłady, zwiększane są zdolności produkcyjne, a firma rozwija nowe kompetencje.

Chodzi nie tylko o dostarczanie armii nowego uzbrojenia. Ważna jest także możliwość jego późniejszego serwisowania, naprawiania i modernizowania w kraju.

PGZ chce jednocześnie mocniej wejść na rynki zagraniczne. W planach jest rozwój eksportu, udział w europejskich programach przemysłowych oraz budowanie kolejnych partnerstw technologicznych.

Nie tylko wielkie zakłady

Koncern chce być również integratorem polskiego przemysłu obronnego. Dlatego rozwija współpracę z prywatnymi przedsiębiorstwami, uczelniami, szkołami, instytutami badawczymi i zagranicznymi partnerami.

PGZ ma w swoim portfolio m.in. systemy artyleryjskie i rakietowe, pojazdy opancerzone i kołowe, obronę przeciwlotniczą, amunicję, broń strzelecką, elektronikę, optoelektronikę, technologie lotnicze oraz rozwiązania dla Marynarki Wojennej.

Coraz większą rolę mają odgrywać także technologie przyszłości. Drony, systemy antydronowe, rozwiązania autonomiczne, technologie satelitarne i cyberbezpieczeństwo to dziś jedne z najważniejszych kierunków rozwoju.

Dla polskiej zbrojeniówki to symboliczne wyróżnienie. PGZ ma jednak jasno wyznaczony kolejny cel: nie tylko rozwijać produkcję dla polskiej armii, ale stać się jednym z najważniejszych koncernów obronnych w Europie.

WICESZEF PGZ: STAWIAMY NA WSPÓŁPRACĘ Z SEKTOREM PRYWATNYM