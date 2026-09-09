Wielkie zmiany w PGZ już w przyszłym roku?

Polska Grupa Zbrojeniowa stoi przed ogromną szansą rozwoju. Wydatki na obronność biją rekordy, armia składa wielkie zamówienia, a dodatkowym impulsem może być europejski program SAFE.

Nic więc dziwnego, że rząd chce uporządkować strukturę właścicielską zbrojeniowego giganta.

– Chcemy w przyszłym roku uporządkować akcjonariat Polskiej Grupy Zbrojeniowej – powiedział Business Insider Polska minister aktywów państwowych Wojciech Balczun.

Jak dodał, przyszły rok może być dobrym momentem na zmiany, które pomogą PGZ dalej się rozwijać.

Czy Orlen przejmie 40–45 proc. udziałów w PGZ?

W ostatnich dniach pojawiły się informacje, że jednym z najpoważniejszych kandydatów do objęcia dużego pakietu akcji PGZ miałby być Orlen.

Według informacji portalu XYZ, na które powołuje się Business Insider Polska, koncern miałby być faworytem do przejęcia 40–45 proc. akcji PGZ.

Czy oznacza to, że Orlen już wkrótce stanie się jednym z głównych udziałowców polskiej zbrojeniówki?

Minister Balczun wyraźnie tonuje te spekulacje. Jak zaznaczył, nie zapadły jeszcze żadne decyzje dotyczące zmiany struktury akcjonariuszy PGZ.

– Rozważamy różne warianty, w każdym analizowanym scenariuszu zachowamy pakiet kontrolny akcji – zapewnił szef MAP.

Państwo nie odda kontroli nad zbrojeniówką

Jedno ma być pewne. Skarb Państwa zachowa pełną kontrolę nad PGZ.

To oznacza, że nawet jeśli do akcjonariatu wejdą inne państwowe firmy, rząd nie zamierza stracić decydującego wpływu na strategiczną grupę zbrojeniową.

– Skarb Państwa na pewno zachowa pełną kontrolę nad PGZ – podkreślił Balczun.

Minister nie wykluczył przy tym różnych wariantów zmian. Co ważne, PGZ zleciła właśnie aktualizację wyceny spółki.

Nie jeden gigant, ale kilka państwowych firm?

Wojciech Balczun wskazał przy tym, że sprzedaż dużego pakietu akcji jednemu podmiotowi kontrolowanemu przez państwo niekoniecznie byłaby najlepszym rozwiązaniem.

To może oznaczać zupełnie inny scenariusz.

Według ministra większy potencjał synergii i współpracy może mieć rozwiązanie, w którym do akcjonariatu PGZ przystąpi kilka spółek kontrolowanych przez Skarb Państwa.

W grę mogłyby więc wchodzić różne państwowe firmy, które dzięki współpracy z PGZ mogłyby wzmacniać krajowy przemysł obronny.

„To najlepszy czas w historii PGZ”

Minister Balczun przekonuje, że Polska Grupa Zbrojeniowa ma dziś wyjątkowo dobre perspektywy.

Powodów jest kilka. To przede wszystkim olbrzymie zamówienia dla wojska, rekordowe wydatki budżetowe na obronność, program SAFE oraz rosnące możliwości eksportowe.

– Spółka ma przed sobą bardzo dobre perspektywy, to najlepszy jej czas w historii – ocenił minister.

I właśnie dlatego rząd chce tak ustawić strukturę właścicielską PGZ, aby grupa mogła jeszcze mocniej wykorzystać nadchodzące lata.

Decyzji jeszcze nie ma

Na razie nie wiadomo więc, czy Orlen rzeczywiście obejmie znaczący pakiet akcji PGZ. Informacja o możliwych 40–45 proc. pozostaje medialnym scenariuszem, a nie podjętą decyzją.

Rząd analizuje kilka możliwości. Pewne jest natomiast to, że Skarb Państwa nie zamierza oddać kontroli nad Polską Grupą Zbrojeniową.

Ostateczny kształt zmian ma być elementem większego planu rozwoju polskiej zbrojeniówki w czasie, gdy na obronność wydajemy rekordowe pieniądze, a krajowe firmy mają przed sobą coraz większe zamówienia.

Wojciech Balczun, minister MAP