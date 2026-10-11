Hurtowe ceny paliw 11.10.2026. Weekendowa stabilizacja po fali wyraźnych podwyżek

Anna Wojnowska
2026-10-11 8:46

Na rynku hurtowym paliw zapanował weekendowy spokój, a czołowi dostawcy nie opublikowali dziś nowych cenników. Analizujemy, co oznacza ten chwilowy przestój w kontekście niezwykle drogiej ropy na globalnych rynkach oraz silnych wahań na rynku walutowym. Sprawdzamy również, u kogo po burzliwym tygodniu opłaca się tankować hurtowo najbardziej.

Ręka osoby tankującej czarny samochód na stacji paliw. O cenach benzyny i diesla przeczytasz na SE Superbiz.
Autor: AI/ Wygenerowane przez AI Hurtowe ceny paliw 11.10.2026. Weekendowa stabilizacja po fali wyraźnych podwyżek

Ceny hurtowe paliw na 11.10.2026. Kto sprzedaje najtaniej?

Niedziela na hurtowym rynku paliw nie przyniosła nowych decyzji cenowych. Rafinerie utrzymały w mocy swoje cenniki z ubiegłych dni – z soboty w przypadku Orlenu i Aramco oraz z piątku w przypadku BP Europa. Sytuacja ta jest typowa dla weekendowego handlu, jednak krystalizuje obraz po niezwykle dynamicznym początku miesiąca.

  • Orlen (cennik z 10.10): Pb95: 6239 PLN/m³, Pb98: 7059 PLN/m³, ON: 7124 PLN/m³
  • Aramco (cennik z 10.10): Pb95: 6242 PLN/m³, Pb98: 7061 PLN/m³, ON: 7126 PLN/m³
  • BP Europa (cennik z 09.10): Pb95: 6154 PLN/m³, Pb98: 6969 PLN/m³, ON: 7160 PLN/m³

Analizując aktualnie obowiązujące oferty, najtańszą benzynę Pb95 i Pb98 znajdziemy formalnie w ofercie BP Europa. Należy jednak zaznaczyć, że wynika to ze specyfiki aktualizacji – dostawca ten nie opublikował nowego cennika na weekend, przez co w jego ofercie nie zostały jeszcze uwzględnione sobotnie podwyżki zastosowane przez konkurencję. Z kolei najtańszy olej napędowy (ON) oferuje na ten moment hurtowo Orlen.

Dynamika zmian na rynku hurtowym. Kto podnosi, a kto obniża ceny paliw?

Brak dzisiejszych aktualizacji to okres wyczekiwania po niezwykle napiętym tygodniu. Patrząc na trend z pierwszych dni października, obserwujemy silne odbicie i systematyczne podwyżki w krajowych rafineriach. Od 3 do 10 października liderzy rynku (Orlen i Aramco) podnieśli ceny benzyny Pb95 o ponad 253 złote na metrze sześciennym. Nieco inna, dwufazowa dynamika dotknęła oleju napędowego. Po gwałtownym rajdzie w górę z poziomu około 6940 zł do ponad 7160 zł za metr sześcienny w miniony piątek, sobota przyniosła lekką korektę u rodzimych producentów. Orlen obniżył wczoraj cenę diesla o 36 zł/m³, a Aramco o 37 zł/m³. Rynek pozostaje obecnie w zawieszeniu, oczekując na poniedziałkowe otwarcia giełd światowych, które nadadzą ton na kolejne dni.

Co to oznacza dla kierowców? Analiza rynku paliw

Obecna stabilizacja w hurtowych cennikach jest tylko chwilowym oddechem dla rynku. Notowania ropy naftowej Brent kontynuują wyraźny trend wzrostowy, a baryłka wyceniana jest na ponad 104 dolary. Za tak mocnymi wzrostami stoją narastające napięcia geopolityczne na Bliskim Wschodzie – od obaw o bezpieczeństwo cieśniny Ormuz, przez ataki w rejonie Jemenu, aż po eskalację na linii USA-Iran. Dodatkowo, globalną podaż zacieśniają rygorystyczne limity wydobycia państw OPEC+ oraz decyzje Chin o ograniczeniu eksportu produktów rafineryjnych w celu ratowania własnych rezerw.

Dla polskiego rynku kluczowy jest także niekorzystny obrót spraw na rynku walutowym. Złoty drastycznie traci na wartości względem amerykańskiej waluty. Kurs USD/PLN przebił poziom 3,91 i wykazuje ponad 9-procentowy wzrost od początku roku. Taka toksyczna mieszanka – bardzo droga ropa i słabnący złoty – generuje potężną presję na koszty dla importerów i rafinerii. Choć krajowi konsumenci są częściowo chronieni przez mechanizmy osłonowe w ramach programu Ceny Paliwa Niżej (obniżenie akcyzy i VAT, finansowane z podatku od nadzwyczajnych zysków koncernów), analitycy ostrzegają, że fundamentalne koszty wciąż szybują w górę.

Należy pamiętać, że zmiany w hurcie zawsze przekładają się na stawki na stacjach detalicznych z kilkudniowym opóźnieniem. Dzisiejsza stabilizacja w hurcie oznacza, że kierowcy nie powinni spodziewać się drastycznych i natychmiastowych zmian cen na pylonach w ciągu najbliższej doby, jednak kumulacja silnych podwyżek z minionego tygodnia wskazuje na nieuchronne, stopniowe drożenie paliw przy dystrybutorach w kolejnych dniach.

Treść stworzona przy użyciu AI.

Miłosz Motyka, minister Energii [IMPACT 2026]
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