Hurtowe ceny paliw 13.04.2026 - spokój na rynku po weekendzie. Czas na oddech dla kierowców?

Anna Wojnowska
2026-04-13 8:52

Na rynku hurtowym paliw zapanował chwilowy spokój po burzliwym minionym tygodniu. Czołowi dostawcy na poniedziałkowy poranek wstrzymali publikację nowych cenników, utrzymując stawki ze startu weekendu. Analizujemy, co oznacza ta stabilizacja w kontekście skrajnie drogiej ropy i wahań na rynku walutowym.

Autor: AI/ Wygenerowane przez AI

Ceny hurtowe paliw na 13.04.2026. Kto sprzedaje najtaniej?

Z uwagi na fakt, że dzisiejszy poranek nie przyniósł aktualizacji, na rynku obowiązują ostatnie cenniki z 11 kwietnia. Sytuacja w polskim hurcie prezentuje się obecnie następująco:

  • Orlen: Pb95 - 5365 zł/m³, Pb98 - 5905/m³, ON - 6720 zł/m³
  • Aramco: Pb95 - 5364 zł/m³, Pb98 - 5904/m³, ON - 6718 zł/m³
  • BP Europa: Pb95 - 5365 zł/m³, Pb98 - 5905/m³, ON - 6720 zł/m³

Z powyższego zestawienia wynika, że pozycję lidera cenowego utrzymuje obecnie Aramco. Ten dostawca oferuje dziś najtańszą benzynę oraz olej napędowy, wyprzedzając konkurencję zaledwie o 1-2 złote na metrze sześciennym.

Polecany artykuł:

Ceny paliw w górę przez konflikt z Iranem! Kierowcy zapłacą więcej

Dynamika zmian na rynku hurtowym. Kto podnosi, a kto obniża ceny paliw?

Brak nowych cenników z dzisiejszą datą oznacza zamrożenie stawek. Obecną sytuację na rynku należy interpretować jako okres głębokiego wyczekiwania i uważnej obserwacji globalnych uwarunkowań przez krajowe rafinerie. Warto jednak przypomnieć, że w trakcie ostatniej sesji cennikowej przed weekendem wszyscy kluczowi gracze solidarnie obniżyli ceny w stosunku do piątku 10 kwietnia. Wówczas hurtowy olej napędowy potaniał o równe 90 zł/m³, a benzyna 95-oktanowa o 21 zł/m³. Dzisiejsze zatrzymanie cenników to wyraźny sygnał, że po ostatnich zniżkach hurtownicy weryfikują kolejne ruchy makroekonomiczne.

Polecany artykuł:

To najtańsza benzyna w kraju. Kierowcy ustawiają się w gigantycznych kolejkach!

Co to oznacza dla kierowców? Analiza rynku paliw

Powodem tak ostrożnego wyczekiwania hurtowników jest ekstremalnie trudna sytuacja globalna. Notowania ropy Brent charakteryzują się ogromną zmiennością – po wczorajszym potężnym wzroście o blisko 7,8%, baryłka wyceniana jest już na 101,68 USD. Rynek brutalnie rewiduje krótkotrwałe nadzieje na zawieszenie broni, a głównym motorem napędowym wzrostów pozostaje konflikt na Bliskim Wschodzie i blokada cieśniny Ormuz. Co gorsza, decyzja państw grupy OPEC+ o zwiększeniu wydobycia o 206 tysięcy baryłek dziennie jest traktowana przez rynek jedynie jako ruch symboliczny z uwagi na trwające paraliże logistyczne. Dodatkową presję nakłada rynek walutowy: kurs USD/PLN wynosi ok. 3,64, co przy dobowym osłabieniu złotego o 0,5% tworzy negatywny splot uwarunkowań dla polskich rafinerii kupujących surowiec w dolarach.

Zmiany w hurcie zawsze przekładają się na ceny detaliczne z pewnym opóźnieniem. Choć rynkowe wstrząsy są obecnie częściowo amortyzowane przez przedłużone tarcze osłonowe rządu (obniżona akcyza i mechanizm cen maksymalnych), hurt przyjmuje globalne uderzenia niemal w całości. Dzisiejsza stabilizacja w hurcie oznacza, że kierowcy nie powinni spodziewać się gwałtownych zmian cen na pylonach w najbliższych dniach, jednak bez globalnej deeskalacji militarnej perspektywy na głębsze i trwałe obniżki pozostają praktycznie niemożliwe.

Polecany artykuł:

Francja zabrała złoto z USA. Europa zaczyna się niepokoić
