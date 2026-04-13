Ceny hurtowe paliw na 13.04.2026. Kto sprzedaje najtaniej?

Z uwagi na fakt, że dzisiejszy poranek nie przyniósł aktualizacji, na rynku obowiązują ostatnie cenniki z 11 kwietnia. Sytuacja w polskim hurcie prezentuje się obecnie następująco:

Orlen: Pb95 - 5365 zł/m³, Pb98 - 5905/m³, ON - 6720 zł/m³

Pb95 - 5365 zł/m³, Pb98 - 5905/m³, ON - 6720 zł/m³ Aramco: Pb95 - 5364 zł/m³, Pb98 - 5904/m³, ON - 6718 zł/m³

Pb95 - 5364 zł/m³, Pb98 - 5904/m³, ON - 6718 zł/m³ BP Europa: Pb95 - 5365 zł/m³, Pb98 - 5905/m³, ON - 6720 zł/m³

Z powyższego zestawienia wynika, że pozycję lidera cenowego utrzymuje obecnie Aramco. Ten dostawca oferuje dziś najtańszą benzynę oraz olej napędowy, wyprzedzając konkurencję zaledwie o 1-2 złote na metrze sześciennym.

Dynamika zmian na rynku hurtowym. Kto podnosi, a kto obniża ceny paliw?

Brak nowych cenników z dzisiejszą datą oznacza zamrożenie stawek. Obecną sytuację na rynku należy interpretować jako okres głębokiego wyczekiwania i uważnej obserwacji globalnych uwarunkowań przez krajowe rafinerie. Warto jednak przypomnieć, że w trakcie ostatniej sesji cennikowej przed weekendem wszyscy kluczowi gracze solidarnie obniżyli ceny w stosunku do piątku 10 kwietnia. Wówczas hurtowy olej napędowy potaniał o równe 90 zł/m³, a benzyna 95-oktanowa o 21 zł/m³. Dzisiejsze zatrzymanie cenników to wyraźny sygnał, że po ostatnich zniżkach hurtownicy weryfikują kolejne ruchy makroekonomiczne.

Co to oznacza dla kierowców? Analiza rynku paliw

Powodem tak ostrożnego wyczekiwania hurtowników jest ekstremalnie trudna sytuacja globalna. Notowania ropy Brent charakteryzują się ogromną zmiennością – po wczorajszym potężnym wzroście o blisko 7,8%, baryłka wyceniana jest już na 101,68 USD. Rynek brutalnie rewiduje krótkotrwałe nadzieje na zawieszenie broni, a głównym motorem napędowym wzrostów pozostaje konflikt na Bliskim Wschodzie i blokada cieśniny Ormuz. Co gorsza, decyzja państw grupy OPEC+ o zwiększeniu wydobycia o 206 tysięcy baryłek dziennie jest traktowana przez rynek jedynie jako ruch symboliczny z uwagi na trwające paraliże logistyczne. Dodatkową presję nakłada rynek walutowy: kurs USD/PLN wynosi ok. 3,64, co przy dobowym osłabieniu złotego o 0,5% tworzy negatywny splot uwarunkowań dla polskich rafinerii kupujących surowiec w dolarach.

Zmiany w hurcie zawsze przekładają się na ceny detaliczne z pewnym opóźnieniem. Choć rynkowe wstrząsy są obecnie częściowo amortyzowane przez przedłużone tarcze osłonowe rządu (obniżona akcyza i mechanizm cen maksymalnych), hurt przyjmuje globalne uderzenia niemal w całości. Dzisiejsza stabilizacja w hurcie oznacza, że kierowcy nie powinni spodziewać się gwałtownych zmian cen na pylonach w najbliższych dniach, jednak bez globalnej deeskalacji militarnej perspektywy na głębsze i trwałe obniżki pozostają praktycznie niemożliwe.