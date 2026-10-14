Hurtowe ceny paliw 14.10.2026. Potężne cięcia cenników benzyny, diesel nadal pnie się w górę

Ceny hurtowe paliw na 14.10.2026. Kto sprzedaje najtaniej?

Dzisiejsza sesja charakteryzuje się zauważalną dynamiką i rozwarstwieniem kierunków zmian. Zdecydowanej przecenie uległy cenniki benzyn, podczas gdy stawki za olej napędowy (ON) znów pną się w górę, kontynuując serię podwyżek. Oto jak kształtują się dzisiejsze ceny netto dla poszczególnych dostawców (w PLN/m³):

Orlen: Pb95 - 6190 zł, Pb98 - 6948 zł, ON - 7151 zł

Pb95 - 6190 zł, Pb98 - 6948 zł, ON - 7151 zł Aramco: Pb95 - 6191 zł, Pb98 - 6950 zł, ON - 7152 zł

Pb95 - 6191 zł, Pb98 - 6950 zł, ON - 7152 zł BP Europa: Pb95 - 6190 zł, Pb98 - 6948 zł, ON - 7151 zł

Analizując powyższe zestawienie, najtańszą benzynę (zarówno Pb95, jak i Pb98) oraz najtańszy olej napędowy oferują dziś Orlen oraz BP Europa. U obu tych dostawców stawki są identyczne i o dokładnie 1 zł na metrze sześciennym korzystniejsze niż w ofercie Aramco.

Dynamika zmian na rynku hurtowym. Kto podnosi, a kto obniża ceny paliw?

Po serii niemal bezustannych podwyżek obserwowanych od 7 października (kiedy to za metr sześcienny Pb95 płaciliśmy niewiele ponad 6024 zł), dzisiejsze notowania zrewidowały ceny paliw lekkich. Orlen i BP Europa obniżyli cenę benzyny Pb95 aż o 97 zł/m³ w stosunku do wtorku, co daje spadek rzędu 9,7 grosza na litrze w hurcie. Najgłębszą zmianę (obniżkę) widać jednak na benzynie premium Pb98 – tu cięcia u obu wymienionych dostawców wyniosły imponujące 167 zł/m³ (16,7 grosza na litrze). Aramco dostosowało swój cennik w bardzo zbliżonym stopniu, obniżając ceny odpowiednio o 96 zł/m³ dla Pb95 i 166 zł/m³ dla Pb98.

Zupełnie odmiennie rysuje się sytuacja na wykresach oleju napędowego. W ujęciu jednodniowym wszyscy liczący się producenci wprowadzili podwyżki, podtrzymując wzrostowy trend z ostatnich dni. Orlen oraz BP Europa wywindowali cenę ON o 62 zł/m³ (6,2 grosza na litrze), podczas gdy Aramco dokonało korekty w górę o 61 zł/m³. Oznacza to, że od 7 października hurtowe ceny diesla wzrosły już o niemal 300 zł za tysiąc litrów.

Co to oznacza dla kierowców? Analiza rynku paliw

Obserwowana dziś karuzela cenowa jest silnie zakotwiczona w aktualnych uwarunkowaniach makroekonomicznych. Z jednej strony, minimalna, jednodniowa korekta cen ropy Brent (-0,38%) pozwoliła na upragnione cięcia w segmencie benzyn. Z drugiej jednak, ogólny trend średnioterminowy pozostaje bezlitosny – baryłka ropy kosztuje obecnie ok. 105,89 USD, co oznacza drastyczny, 73-procentowy wzrost od początku roku. Rynkami wstrząsa eskalacja napięć na Bliskim Wschodzie i ataki w obszarze kluczowej Cieśniny Ormuz. Przy braku zdecydowanej reakcji ze strony krajów zrzeszonych w OPEC+ obawy o bezpieczeństwo globalnych łańcuchów dostaw nieustannie windują ceny surowca.

Sytuację krajowych rafinerii dramatycznie pogarsza wycena polskiej waluty. Choć w ciągu ostatniej doby złoty zyskał zaledwie 0,12% wobec dolara amerykańskiego (obecny kurs USD/PLN to 3,8980), to w perspektywie miesięcznej amerykańska waluta umocniła się o 4,6%, a od początku roku – o imponujące 8,5%. Powstały w ten sposób miks potężnie drogiej baryłki i mocnego dolara wywiera ogromną presję na koszty zakupu, ograniczając pole manewru do trwałych obniżek na polskim rynku, zwłaszcza w obliczu obciążeń regulacyjnych (jak powrót 23-proc. stawki VAT).

Hurtowe cenniki przenoszą się na stacje paliw zwykle z kilkudniowym opóźnieniem. Dzisiejsze gwałtowne obniżki cen hurtowych benzyny dają nadzieję na tańsze tankowanie tego paliwa jeszcze w tym tygodniu, jednak kierowcy pojazdów z silnikiem diesla muszą przygotować się na dalsze, nieuniknione wzrosty kosztów na pylonach.

Treść stworzona przy użyciu AI.

Miłosz Motyka, minister Energii [IMPACT 2026]