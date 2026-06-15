Ceny hurtowe paliw na 15.06.2026. Kto sprzedaje najtaniej?

Początek tygodnia nie przyniósł nowych cenników w krajowych rafineriach – bazujemy obecnie na stawkach z 13 czerwca. Sytuacja na rynku hurtowym jest dzisiaj stabilna i bardzo wyrównana wśród czołowych dostawców.

Orlen: Pb95 - 5228 zł/m³, ON - 5597 zł/m³

Pb95 - 5228 zł/m³, ON - 5597 zł/m³ Aramco: Pb95 - 5229 zł/m³, ON - 5598 zł/m³

Pb95 - 5229 zł/m³, ON - 5598 zł/m³ BP Europa: Pb95 - 5228 zł/m³, ON - 5597 zł/m³

Najtańszą benzynę Pb95 oraz najtańszy olej napędowy (ON) oferują obecnie ex aequo Orlen oraz BP Europa. Oferta hurtowa Aramco jest droższa zaledwie o symboliczny 1 zł na każdym metrze sześciennym paliwa.

Dynamika zmian na rynku hurtowym. Kto podnosi, a kto obniża ceny paliw?

Na rynku hurtowym mówimy dziś o ewidentnym braku zmian. Jest to typowy po weekendzie okres wyczekiwania i uważnej obserwacji globalnego rynku surowcowego przez dostawców. Ta pauza następuje bezpośrednio po bardzo solidarnych obniżkach z końca ubiegłego tygodnia, kiedy to w stosunku do piątku ceny benzyny Pb95 spadły o 62 zł/m³, a oleju napędowego o 31 zł/m³. Dziś jednak żaden z operatorów nie wykonał kolejnego ruchu w dół, ani tym bardziej nie zdecydował się na podwyżki stawek.

Co to oznacza dla kierowców? Analiza rynku paliw

Dzisiejsza stagnacja cenników hurtowych ma miejsce w otoczeniu silnych i korzystnych dla kierowców impulsów makroekonomicznych. Ropa naftowa Brent wykazuje potężny trend spadkowy – przy cenie w okolicach 83,50 USD za baryłkę notuje przecenę rzędu blisko 3,7% w ujęciu jednodniowym oraz ponad 21% w skali ostatniego miesiąca. Wyprzedaż jest efektem narastających obaw rynków o stabilny popyt globalny oraz zapowiedzi państw zrzeszonych w OPEC+ dotyczących stopniowego wycofywania się z cięć wydobycia. Co więcej, obniżki te są wzmacniane przez silnego złotego. Kurs USD/PLN umocnił się do poziomu 3,6545, co w oczywisty sposób pomniejsza koszty zakupu ropy rozliczanej w dolarach amerykańskich. Powyższe czynniki generują potężną presję na kolejne cięcia cen w polskich rafineriach, jednakże transfer tych obniżek na stacje detaliczne tradycyjnie wiąże się ze sporym opóźnieniem. Dzisiejsza stabilizacja w hurcie oznacza, że kierowcy nie powinni spodziewać się drastycznych zmian cen na pylonach w najbliższych dniach.