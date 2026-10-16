Hurtowe ceny paliw 16.10.2026. Rafinerie znów tną stawki, benzyna wyraźnie w dół

Anna Wojnowska
2026-10-16 8:46

Dzisiejsze notowania na rynku hurtowym przynoszą kolejne, wyraźne obniżki cen, ze szczególnym uwzględnieniem benzyny bezołowiowej. Mimo napiętej sytuacji na rynkach globalnych, krajowi dostawcy korygują cenniki, dając rynkowi pozytywny sygnał przed zbliżającym się weekendem.

Ręka osoby tankującej benzynę do szarego auta. O spadkach cen paliw w hurtowniach przeczytasz na SE Superbiz.
Autor: AI/ Wygenerowane przez AI Hurtowe ceny paliw 16.10.2026. Rafinerie znów tną stawki, benzyna wyraźnie w dół

Ceny hurtowe paliw na 16.10.2026. Kto sprzedaje najtaniej?

Piątkowa sesja przynosi kontynuację trendu spadkowego w hurtowych cennikach paliw, z którym mamy do czynienia od wtorku. Oferty największych dostawców na krajowym rynku wyrównały się niemal co do złotówki, jednak uważna analiza pozwala wyłonić dzisiejszych liderów. Poniżej zestawienie aktualnych cen netto w [PLN/m³]:

  • Orlen: Pb95 - 6080 zł, Pb98 - 6813 zł, ON - 7110 zł
  • Aramco: Pb95 - 6081 zł, Pb98 - 6812 zł, ON - 7109 zł
  • BP Europa: Pb95 - 6080 zł, Pb98 - 6813 zł, ON - 7110 zł

Wśród najtańszych ofert doszło do rynkowego podziału. Najtańszą popularną benzynę Pb95 oferują dziś ex aequo Orlen oraz BP Europa z ceną 6080 zł/m³. Z kolei w segmencie benzyny premium (Pb98) oraz oleju napędowego (ON) pozycję najtańszego dostawcy wywalczyło Aramco, wyceniając paliwa odpowiednio na 6812 zł/m³ i 7109 zł/m³.

Dynamika zmian na rynku hurtowym. Kto podnosi, a kto obniża ceny paliw?

Koniec tygodnia przyniósł solidne cięcia u wszystkich rynkowych graczy. Analizując dane z ostatnich dni, widać wyraźnie, że szczyt cenowy ustanowiony 13 października powoli ulega osuwaniu. Najgłębsze piątkowe redukcje względem dnia poprzedniego odnotowujemy w przypadku benzyny Pb98 – tu stawki spadły o 74 zł/m³ u Orlenu i BP oraz o 75 zł/m³ w Aramco. Benzyna Pb95 potaniała o 52 zł/m³ (Orlen, BP) i 53 zł/m³ (Aramco). Obniżki nie ominęły również oleju napędowego, który staniał odpowiednio o 25 zł/m³ (Orlen, BP) oraz 26 zł/m³ (Aramco).

Przekładając hurt na litry, tak silne spadki oznaczają korektę rzędu ponad 5 groszy na litrze benzyny bezołowiowej. Największej, choć różniącej się zaledwie o złotówkę na metrze sześciennym od konkurencji, całościowej obniżki w swoim dzisiejszym cenniku dokonało Aramco.

Co to oznacza dla kierowców? Analiza rynku paliw

Obserwowane na polskim podwórku spadki mają miejsce w niezwykle wymagającym i wysoce zmiennym otoczeniu makroekonomicznym. Notowania ropy naftowej Brent utrzymują się na poziomie 105 USD za baryłkę, co po niewielkiej korekcie i tak oznacza potężny wzrost od początku roku – o ponad 70%. Głównym determinantem drogiego surowca pozostaje eskalacja napięć na Bliskim Wschodzie, w tym udział Iranu oraz ataki na statki handlowe. Ryzyka z tym związane sprawiły, że koszty ubezpieczeń i frachtu tankowców poszybowały do nienotowanych poziomów i stanowią już jedną trzecią wartości ładunku. Ponadto Międzynarodowa Agencja Energetyczna (IEA) nieustannie wskazuje na problem ograniczonej podaży, w tym mocno deficytowego oleju napędowego. Krajowym importerom nie sprzyja także silny dolar, wyceniany dziś na 3,89 zł, co przy 3-procentowym osłabieniu złotego na przestrzeni ostatniego miesiąca potęguje obciążenia finansowe branży i umacnia presję proinflacyjną.

Aktualnie ceny na stacjach paliw w Polsce są buforowane poprzez państwowy program „Ceny Paliwa Niżej” (CPN), obniżający stawkę VAT oraz limitujący ceny detaliczne. Rafinerie, mimo czerpania zysków z wysokich marż, muszą liczyć się z widmem podatku od nadzwyczajnych zysków (windfall tax). Wszystko to powoduje, że perspektywy na ewentualne, głębokie i długoterminowe obniżki hurtowe pozostają mocno ograniczone. Pamiętając o tym, że detaliści z kilkudniowym opóźnieniem aktualizują swoje cenniki po zjawiskach zachodzących na rynku hurtowym, najbliższe dni mogą przynieść zauważalną ulgę przy dystrybutorach.

Dzisiejsze obniżki w cennikach hurtowych dają nadzieję na tańsze tankowanie benzyny i diesla jeszcze w tym tygodniu.

Treść stworzona przy użyciu AI.

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