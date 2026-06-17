Hurtowe ceny paliw 17.06.2026. Potężne cięcia w cennikach, diesel ostro w dół

Anna Wojnowska
2026-06-17 8:53

Środowa sesja przynosi zdecydowane obniżki hurtowych cen paliw, ze szczególnym naciskiem na olej napędowy, który tanieje o blisko 80 zł na metrze sześciennym. Choć w nieco mniejszym stopniu, w dół idą również notowania benzyny. Zmiany te są wyczekiwaną reakcją rafinerii na pogłębiającą się przecenę na globalnym rynku ropy naftowej.

Mężczyzna tankuje paliwo do samochodu na stacji benzynowej, trzymając pistolet dystrybutora w otworze wlewu, co symbolizuje aktualne cięcia cen hurtowych paliw w Polsce. O najnowszych notowaniach paliw przeczytasz na Super Biznes.
Autor: AI/ Wygenerowane przez AI Mężczyzna tankuje paliwo do samochodu na stacji benzynowej, trzymając pistolet dystrybutora w otworze wlewu, co symbolizuje aktualne cięcia cen hurtowych paliw w Polsce. O najnowszych notowaniach paliw przeczytasz na Super Biznes.

Ceny hurtowe paliw na 17.06.2026. Kto sprzedaje najtaniej?

Po wczorajszych korektach w górę, dzisiejszy obraz rynku hurtowego jest jednoznacznie spadkowy. Poniżej prezentujemy aktualne stawki netto (w PLN/m³) za podstawowe paliwa u wiodących krajowych dostawców:

  • Orlen: benzyna Pb95 - 5310 zł/m³, olej napędowy (ONeko) - 5591 zł/m³
  • Aramco: benzyna Pb95 - 5320 zł/m³, olej napędowy (ON) - 5582 zł/m³
  • BP Europa: benzyna Pb95 - 5310 zł/m³, olej napędowy (ON) - 5591 zł/m³

Najtańszą benzynę Pb95 na rynku hurtowym oferują dziś ex aequo Orlen i BP Europa z ceną 5310 zł/m³. W przypadku oleju napędowego pozycję cenowego lidera przejmuje Aramco, proponując stawki na poziomie 5582 zł/m³.

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Dynamika zmian na rynku hurtowym. Kto podnosi, a kto obniża ceny paliw?

Dzisiejsze tabele zdominował kolor zielony. Wszyscy wiodący gracze na polskim rynku zrewidowali swoje cenniki głęboko w dół w stosunku do wtorku, co stanowi silny sygnał odwrócenia wczorajszego mikro-trendu wzrostowego.

Zdecydowanie najgłębsze cięcia zaobserwowaliśmy na oleju napędowym. Orlen oraz BP Europa obniżyli ceny diesla aż o 77 zł/m³ z dnia na dzień (co oznacza obniżkę rzędu prawie 8 groszy na litrze w hurcie). Niewiele mniej, bo o 76 zł/m³, potaniał olej napędowy w Aramco. W przypadku benzyny 95-oktanowej spadki są nieco łagodniejsze, ale równie solidarne: Orlen i BP Europa obniżyli jej cenę o 39 zł/m³ (ok. 4 grosze na litrze), podczas gdy Aramco dokonało cięcia o 30 zł/m³.

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Co to oznacza dla kierowców? Analiza rynku paliw

Spadki na polskim rynku hurtowym to pokłosie wyjątkowo sprzyjających, z punktu widzenia kupujących, warunków makroekonomicznych. Ropa Brent tonie w głębokim trendzie spadkowym – wycena na poziomie 78,34 USD za baryłkę to zjazd o ponad 15% w ciągu tygodnia i aż 28% w skali miesiąca. Rynki globalne grają pod porozumienie USA z Iranem w kwestii otwarcia Cieśniny Ormuz oraz zapowiedziane poluzowanie limitów wydobycia przez OPEC+. Dodatkowy wiatr w żagle polskich rafinerii daje stabilny i mocny polski złoty (USD/PLN 3,6521).

Naturalnie nasuwa się pytanie: dlaczego paliwa nie tanieją drastycznie z dnia na dzień w detalu? Hamulcem są uwarunkowania lokalne i regulacyjne. 15 czerwca wygasła obniżka akcyzy w ramach rządowego programu "Ceny Paliw Niżej". Powrót do wyższych obciążeń podatkowych dla rafinerii sprawił, że potężna przecena surowca na giełdach światowych została w dużej mierze "zjedzona" przez wyższe koszty krajowe, w tym akcyzę. Choć wciąż funkcjonują wentyle bezpieczeństwa w postaci 8-procentowego VAT i urzędowych cen maksymalnych (obecnie 6,10 zł/l dla Pb95 i 6,44 zł/l dla ON), to wycofywanie tarcz skutecznie absorbuje szok podażowy z rynków bazowych.

Mimo tego zjawiska podatkowego buforowania, realia rynkowe zawsze z kilkudniowym opóźnieniem weryfikują cenniki stacji. Dzisiejsze wyraźne obniżki w cennikach hurtowych dają nadzieję na zauważalnie tańsze tankowanie diesla i benzyny jeszcze w tym tygodniu.

Miłosz Motyka, minister Energii [IMPACT 2026]
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