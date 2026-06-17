Hurtowe ceny paliw 17.06.2026. Potężne cięcia w cennikach, diesel ostro w dół

Ceny hurtowe paliw na 17.06.2026. Kto sprzedaje najtaniej?

Po wczorajszych korektach w górę, dzisiejszy obraz rynku hurtowego jest jednoznacznie spadkowy. Poniżej prezentujemy aktualne stawki netto (w PLN/m³) za podstawowe paliwa u wiodących krajowych dostawców:

Orlen: benzyna Pb95 - 5310 zł/m³, olej napędowy (ONeko) - 5591 zł/m³

benzyna Pb95 - 5310 zł/m³, olej napędowy (ONeko) - 5591 zł/m³ Aramco: benzyna Pb95 - 5320 zł/m³, olej napędowy (ON) - 5582 zł/m³

benzyna Pb95 - 5320 zł/m³, olej napędowy (ON) - 5582 zł/m³ BP Europa: benzyna Pb95 - 5310 zł/m³, olej napędowy (ON) - 5591 zł/m³

Najtańszą benzynę Pb95 na rynku hurtowym oferują dziś ex aequo Orlen i BP Europa z ceną 5310 zł/m³. W przypadku oleju napędowego pozycję cenowego lidera przejmuje Aramco, proponując stawki na poziomie 5582 zł/m³.

Dynamika zmian na rynku hurtowym. Kto podnosi, a kto obniża ceny paliw?

Dzisiejsze tabele zdominował kolor zielony. Wszyscy wiodący gracze na polskim rynku zrewidowali swoje cenniki głęboko w dół w stosunku do wtorku, co stanowi silny sygnał odwrócenia wczorajszego mikro-trendu wzrostowego.

Zdecydowanie najgłębsze cięcia zaobserwowaliśmy na oleju napędowym. Orlen oraz BP Europa obniżyli ceny diesla aż o 77 zł/m³ z dnia na dzień (co oznacza obniżkę rzędu prawie 8 groszy na litrze w hurcie). Niewiele mniej, bo o 76 zł/m³, potaniał olej napędowy w Aramco. W przypadku benzyny 95-oktanowej spadki są nieco łagodniejsze, ale równie solidarne: Orlen i BP Europa obniżyli jej cenę o 39 zł/m³ (ok. 4 grosze na litrze), podczas gdy Aramco dokonało cięcia o 30 zł/m³.

Co to oznacza dla kierowców? Analiza rynku paliw

Spadki na polskim rynku hurtowym to pokłosie wyjątkowo sprzyjających, z punktu widzenia kupujących, warunków makroekonomicznych. Ropa Brent tonie w głębokim trendzie spadkowym – wycena na poziomie 78,34 USD za baryłkę to zjazd o ponad 15% w ciągu tygodnia i aż 28% w skali miesiąca. Rynki globalne grają pod porozumienie USA z Iranem w kwestii otwarcia Cieśniny Ormuz oraz zapowiedziane poluzowanie limitów wydobycia przez OPEC+. Dodatkowy wiatr w żagle polskich rafinerii daje stabilny i mocny polski złoty (USD/PLN 3,6521).

Naturalnie nasuwa się pytanie: dlaczego paliwa nie tanieją drastycznie z dnia na dzień w detalu? Hamulcem są uwarunkowania lokalne i regulacyjne. 15 czerwca wygasła obniżka akcyzy w ramach rządowego programu "Ceny Paliw Niżej". Powrót do wyższych obciążeń podatkowych dla rafinerii sprawił, że potężna przecena surowca na giełdach światowych została w dużej mierze "zjedzona" przez wyższe koszty krajowe, w tym akcyzę. Choć wciąż funkcjonują wentyle bezpieczeństwa w postaci 8-procentowego VAT i urzędowych cen maksymalnych (obecnie 6,10 zł/l dla Pb95 i 6,44 zł/l dla ON), to wycofywanie tarcz skutecznie absorbuje szok podażowy z rynków bazowych.

Mimo tego zjawiska podatkowego buforowania, realia rynkowe zawsze z kilkudniowym opóźnieniem weryfikują cenniki stacji. Dzisiejsze wyraźne obniżki w cennikach hurtowych dają nadzieję na zauważalnie tańsze tankowanie diesla i benzyny jeszcze w tym tygodniu.