Hurtowe ceny paliw 18.09.2026. Wyraźne obniżki cen diesla przynoszą ulgę rynkowi

Ceny hurtowe paliw na 18.09.2026. Kto sprzedaje najtaniej?

Piątkowa sesja na polskim rynku hurtowym przynosi zauważalne obniżki stawek. Cenniki wiodących dostawców zaprezentowały niższe pułapy cenowe, co po niestabilnej pierwszej połowie września, na czele ze szczytem notowanym 16 września, daje rynkowi chwilę oddechu. Poniżej prezentujemy dzisiejsze ceny netto (w PLN/m³, uwzględniające podatek akcyzowy i opłatę paliwową) dla najpopularniejszych paliw:

Orlen: Pb95 - 6366 zł/m³, Pb98 - 7130 zł/m³, ON - 7505 zł/m³

Pb95 - 6366 zł/m³, Pb98 - 7130 zł/m³, ON - 7505 zł/m³ Aramco: Pb95 - 6388 zł/m³, Pb98 - 7148 zł/m³, ON - 7526 zł/m³

Pb95 - 6388 zł/m³, Pb98 - 7148 zł/m³, ON - 7526 zł/m³ BP Europa: Pb95 - 6366 zł/m³, Pb98 - 7130 zł/m³, ON - 7505 zł/m³

Analizując powyższe zestawienie, można bezsprzecznie stwierdzić, że najtańszą benzynę (zarówno w odmianie Pb95, jak i Pb98) oraz najtańszy olej napędowy (ON) znajdziemy dziś w ofercie Orlenu oraz u dostawcy BP Europa. Obie firmy idealnie zrównały swoje dzisiejsze cenniki we wszystkich z wymienionych kategorii, pozycjonując się nieznacznie taniej niż Saudi Aramco.

Dynamika zmian na rynku hurtowym. Kto podnosi, a kto obniża ceny paliw?

W stosunku do czwartkowych notowań obserwujemy solidne obniżki, które wyznaczają rynkowy trend w szczególności na rynku oleju napędowego. Patrząc z perspektywy całego tygodnia, rynek hurtowy wyraźnie wchodzi w fazę korekty, oddając część zysków osiągniętych podczas gwałtownych wzrostów w połowie tygodnia.

Liderami piątkowych cięć na dieslu są solidarnie Orlen oraz BP Europa. Zredukowały one hurtowe wyceny ON aż o 58 zł na metrze sześciennym, schodząc z wczorajszego poziomu 7563 zł do dzisiejszych 7505 zł/m³. Aramco podążyło bardzo zbliżoną ścieżką, ścinając cenę oleju napędowego o 57 zł/m³. Jeśli chodzi o benzynę, korekty są nieco bardziej ostrożne, lecz również zauważalne. Orlen i BP Europa obniżyły cenę benzyny Pb95 o 6 zł/m³, a wariantu Pb98 o 13 zł/m³. Aramco zdecydowało się na redukcję Pb95 o 5 zł/m³, obniżając jednocześnie Pb98 o 14 zł/m³. Sumarycznym efektem tych decyzji jest spadek dzisiejszej średniej ceny diesla w polskich rafineriach z pułapu 7567,00 PLN/m³ do 7509,20 PLN/m³.

Co to oznacza dla kierowców? Analiza rynku paliw

Bieżące spadki w cennikach hurtowych to efekt chwilowego wyciszenia bardzo skomplikowanej sytuacji na arenie makroekonomicznej. Ropa naftowa Brent wciąż oscyluje wokół bardzo wysokiego poziomu 102,56 USD za baryłkę. W ujęciu od początku roku surowiec podrożał o lawinowe 68,35%, co było bezpośrednim wynikiem eskalacji zbrojnej na Bliskim Wschodzie i ataków na infrastrukturę. Niemniej, działania stabilizacyjne Arabii Saudyjskiej w okolicach rurociągu Wschód-Zachód oraz zachowawcza polityka OPEC+ w zakresie wstrzymania podnoszenia limitów wydobycia sprawiły, że w minionym tygodniu na rynku ropy zanotowano silną korektę o 6,16% w dół. Dzisiejsza sesja naftowa tylko ten ruch pogłębia (kolejne -1,39%).

Należy jednak mieć świadomość, że pozytywne efekty taniejącego surowca są na polskim rynku mocno hamowane przez rynek walutowy. Amerykański dolar (utrzymujący się na poziomie 3,7916 PLN) nieustannie zyskuje na wartości jako globalna bezpieczna przystań, czerpiąc siłę z jastrzębiej polityki amerykańskiej Rezerwy Federalnej, która opóźnia cięcia stóp procentowych. Kombinacja baryłki Brent wartej ponad 100 USD oraz niemal trzysta osiemdziesięciogroszowego dolara wyznacza bezwzględne dno dla potencjalnych obniżek. Krajowi analitycy są zgodni, że bez uspokojenia uwarunkowań zewnętrznych brakuje dziś twardych fundamentów pod trwałą i długoterminową redukcję kosztów paliw. Zmiany w hurcie zawsze ze standardowym opóźnieniem wyznaczają jednak kierunek dla cen detalicznych.

Dzisiejsze obniżki w cennikach hurtowych dają nadzieję na tańsze tankowanie diesla jeszcze w tym tygodniu.