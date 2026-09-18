Raport: miesięczne wydatki studenta to ponad 4 tys. zł

Przeciętne miesięczne wydatki studenta w Polsce wynoszą 4045,82 zł, co oznacza wzrost o 66,60 zł w skali roku – wynika z 11. edycji raportu „Portfel Studenta”. Opublikowane w czwartek opracowanie przygotowały Warszawski Instytut Bankowości (WIB) oraz Związek Banków Polskich (ZBP). Podobnie jak w poprzednich latach, największą część budżetu żaków pochłaniają koszty zakwaterowania, żywności oraz czesnego.

Zakwaterowanie i czesne: największe wydatki w budżecie studenta

Średnia opłata za czesne wynosi 500 zł. Osoby studiujące na bezpłatnych kierunkach wydają na utrzymanie ok. 3545 zł. Najwięcej, bo 45 proc. studentów, mieszka z rodziną lub znajomymi, a 29 proc. decyduje się na wynajem. W tej drugiej grupie co czwarta osoba płaci ponad 1,5 tys. zł miesięcznie – to najwyższa kwota od czterech lat. Z akademików korzysta 11 proc. badanych. Koszt pokoju w domu studenckim waha się od ok. 560 zł do prawie 1,1 tys. zł. W prywatnych akademikach w Warszawie opłata może sięgnąć 3,6 tys. zł.

Gorsza ocena sytuacji finansowej, ale coraz więcej oszczędności

Choć kondycja finansowa studentów nie uległa gwałtownej zmianie, widać oznaki pogorszenia nastrojów. Poprawę swojej sytuacji deklaruje ponad 39 proc. badanych, jednak 25 proc. ocenia ją jako pogorszoną. Rośnie odsetek osób, które nie odczuwają zmian (z 30 do 32 proc.), a także tych wskazujących na znaczące pogorszenie (z 7 do 8 proc.).

„Studenci coraz mocniej odczuwają presję związaną z kosztami życia i uważniej podchodzą do planowania budżetu. Choć ich kondycja finansowa nie zmieniła się gwałtownie, to widać pewne oznaki pogorszenia nastrojów. Mniej osób niż przed rokiem ocenia swoją sytuację jako »raczej dobrą«, a więcej postrzega ją negatywnie” — powiedział dr Przemysław Barbrich, dyrektor Zespołu Komunikacji i PR Związku Banków Polskich.

Jednocześnie, mimo rosnących kosztów, coraz więcej studentów systematycznie oszczędza. Prawie połowa badanych odkłada miesięcznie ponad 250 zł, a 23 proc. ankietowanych ma oszczędności przekraczające 10 tys. zł. Odsetek żaków, którzy w ogóle nie oszczędzają, wynosi 12 proc.

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Więcej studentów pracuje, ale pesymizm co do przyszłości rośnie

Sposobem na wzmocnienie budżetu jest praca. Odsetek niepracujących studentów spadł w ciągu roku o 4 p.p., do 37 proc. Co piąty pracujący zarabia ponad 4 tys. zł netto, a podjęcie dodatkowego zatrudnienia rozważa 42 proc. respondentów. Kontrastuje to z oceną perspektyw zawodowych – 57 proc. badanych postrzega je negatywnie, przy czym 20 proc. uważa je za bardzo złe, co jest wynikiem niemal dwukrotnie wyższym niż trzy lata temu.

„Wielu studentów łączy naukę z pracą. To wyraźna zmiana względem ubiegłego roku, kiedy obserwowaliśmy wzrost bierności zawodowej w tej grupie. Dziś aktywność zarobkowa staje się dla wielu osób ważnym elementem budowania niezależności finansowej, ale też sposobem na radzenie sobie z rosnącymi kosztami utrzymania. Pogodzenie pracy ze studiami pozostaje jednak dużym wyzwaniem” — podsumował dr Michał Polak, wiceprezes WIB.

Raport powstał w oparciu o dane Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Głównego Urzędu Statystycznego oraz wyniki badania „Sytuacja finansowa młodych Polaków”, przeprowadzonego w lipcu 2026 roku przez Instytut Badań Pollster na próbie 1006 osób w wieku 18–26 lat. Z danych wynika, że w minionym roku akademickim naukę rozpoczęło 1 322 841 studentów, o prawie 43 tys. więcej niż rok wcześniej.

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