Hurtowe ceny paliw 22.10.2026. Zaskakujące obniżki wbrew rynkowym fundamentom

Ceny hurtowe paliw na 22.10.2026. Kto sprzedaje najtaniej?

Czwartkowa sesja na polskim rynku hurtowym przynosi kontynuację wyraźnego trendu spadkowego, co jest zjawiskiem niezwykle interesującym, zważywszy na ekstremalnie trudne globalne uwarunkowania makroekonomiczne. Wszyscy czołowi dostawcy kolejny raz zrewidowali w dół swoje cenniki na główne gatunki paliw. Poniżej prezentujemy dzisiejsze stawki netto [PLN/m³] w temperaturze referencyjnej 15°C:

Orlen: Pb95 - 5771 zł, Pb98 - 6438 zł, ON - 7102 zł

Pb95 - 5771 zł, Pb98 - 6438 zł, ON - 7102 zł Aramco: Pb95 - 5770 zł, Pb98 - 6436 zł, ON - 7103 zł

Pb95 - 5770 zł, Pb98 - 6436 zł, ON - 7103 zł BP Europa: Pb95 - 5771 zł, Pb98 - 6438 zł, ON - 7102 zł

Analizując dzisiejsze oferty rafinerii, najtańszą benzynę Pb95 oraz Pb98 znajdziemy aktualnie w cenniku Aramco (odpowiednio 5770 zł/m³ i 6436 zł/m³). Z kolei najkorzystniejsze warunki dla nabywców oleju napędowego (ON) zaoferowały dziś solidarnie spółki Orlen oraz BP Europa, wyceniając to paliwo na 7102 zł/m³.

Dynamika zmian na rynku hurtowym. Kto podnosi, a kto obniża ceny paliw?

W dzisiejszych notowaniach obserwujemy solidarne, znaczące obniżki u wszystkich kluczowych graczy, które wpisują się w dynamiczny trend spadkowy trwający nieprzerwanie od 15 października. W stosunku do wczorajszych cenników, podstawowa benzyna Pb95 staniała o równe 67 zł/m³ u wszystkich trzech analizowanych dostawców. Znacznie głębsze cięcia dotknęły w czwartek benzynę Pb98. W tej kategorii najgłębszej korekty dokonało Aramco, tnąc cenę aż o 84 zł/m³, podczas gdy Orlen i BP Europa obniżyły jej notowania o 83 zł/m³. Stosunkowo najspokojniej wygląda sytuacja na rynku oleju napędowego, gdzie stawki u każdego z rynkowych graczy spadły po 25 zł/m³ w ujęciu dobowym.

Analizując szerszy horyzont widoczny w danych z ostatnich dni, ceny w polskich rafineriach systematycznie topnieją. Zaledwie na przestrzeni ostatniego tygodnia (od 15 października) benzyna Pb95 staniała u hurtowników o ponad 360 zł na każdym metrze sześciennym.

Co to oznacza dla kierowców? Analiza rynku paliw

Obecne, wyraźne spadki cen w polskim hurcie stoją w gigantycznym kontraście do napiętej sytuacji na globalnych rynkach. Notowania ropy naftowej Brent kontynuują dynamiczne wzrosty, oscylując obecnie w okolicach blisko 111,70 USD za baryłkę. Oznacza to podwyżki rzędu ponad 83% od początku roku, w tym 12% wypracowane tylko na przestrzeni ostatniego miesiąca. To bezpośredni efekt drastycznej eskalacji napięć na Bliskim Wschodzie (m.in. doniesienia o planowanych operacjach militarnych USA i Izraela wobec Iranu) oraz idącej za tym ogromnej premii za ryzyko zablokowania strategicznej Cieśniny Ormuz. Stronę podażową obciążają także niespodziewanie głębokie spadki zapasów ropy w USA i kłopoty eksportowe krajów OPEC+.

Co więcej, sytuację makroekonomiczną dodatkowo komplikuje słaby złoty. Przy obecnym kursie USD/PLN na poziomie 3,8789 (spadek o ponad 8% YTD, pomimo delikatnej korekty w zeszłym tygodniu), złotówkowe koszty importu surowca szybują w górę. Z tego powodu obecny, głęboki rozdźwięk między globalnymi fundamentami a spadkowymi cennikami polskich rafinerii należy traktować jako zjawisko nietypowe. Ceny detaliczne w Polsce są wprawdzie sztucznie tłumione przez rządowy program "Ceny Paliwa Niżej" (CPN), zredukowaną akcyzę i obniżony do 8% VAT, jednak analitycy podkreślają, że bez wyraźnej deeskalacji bliskowschodniego konfliktu, nie ma fundamentalnych podstaw do obniżek w polskim hurcie.

Mimo to, zmiany na rynku hurtowym przekładają się na dystrybutory z kilkudniowym opóźnieniem, a bieżące, malejące cenniki rafinerii powinny w najbliższych dniach faworyzować kierowców, mimo globalnego ryzyka.

Dzisiejsze obniżki w cennikach hurtowych dają nadzieję na tańsze tankowanie diesla jeszcze w tym tygodniu.

Treść stworzona przy użyciu AI.