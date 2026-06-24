Hurtowe ceny paliw 24.06.2026. Benzyna w dół, kosmetyczne korekty na dieslu

Ceny hurtowe paliw na 24.06.2026. Kto sprzedaje najtaniej?

Środowe cenniki potwierdzają rozjazd trendów dla głównych rodzajów paliw – stawki za benzynę zauważalnie spadły, natomiast olej napędowy minimalnie podrożał. Poniżej prezentujemy dzisiejsze ceny netto (w PLN/m³, w temperaturze referencyjnej 15°C):

Orlen: Pb95 – 5214 zł, Pb98 – 5869 zł, ON – 5358 zł

Pb95 – 5214 zł, Pb98 – 5869 zł, ON – 5358 zł Aramco: Pb95 – 5228 zł, Pb98 – 5882 zł, ON – 5357 zł

Pb95 – 5228 zł, Pb98 – 5882 zł, ON – 5357 zł BP Europa: Pb95 – 5214 zł, Pb98 – 5869 zł, ON – 5358 zł

Analiza dzisiejszych ofert wskazuje, że najtańszą benzynę (zarówno Pb95, jak i Pb98) proponują ex aequo Orlen oraz BP Europa. W przypadku oleju napędowego (ON) szala zwycięstwa przesuwa się jednak w stronę Aramco, które z ceną 5357 zł/m³ wyprzedza konkurencję o symboliczną złotówkę.

Dynamika zmian na rynku hurtowym. Kto podnosi, a kto obniża ceny paliw?

Porównując dzisiejsze tabele z wczorajszymi (23 czerwca), widzimy kontynuację ruchu zniżkowego dla benzyn. Najgłębszej obniżki dokonało dziś Aramco, które zredukowało ceny Pb95 i Pb98 aż o 12 zł/m³. Orlen i BP Europa wprowadziły nieco płytsze cięcia: Pb95 staniało u nich o 11 zł/m³, a Pb98 o 10 zł/m³. Różnice te w hurcie przekładają się na około 1-1,2 grosza na litrze.

Odmienną dynamikę notuje olej napędowy. Po poniedziałkowo-wtorkowych stabilizacjach, dziś wszyscy trzej dostawcy solidarnie podnieśli cenę ON o 2 zł/m³. Warto zauważyć, że obecne obniżki na benzynach to powrót do wyraźnego trendu spadkowego z okolic 19 czerwca, po którym rynek zaliczył delikatne, techniczne odbicie tuż przed minionym weekendem.

Co to oznacza dla kierowców? Analiza rynku paliw

Obecna sytuacja w krajowym hurcie to wynik zderzenia dwóch potężnych, przeciwstawnych sił makroekonomicznych. Z jednej strony, na światowych giełdach ropa Brent znajduje się w silnym trendzie spadkowym – z poziomu ponad 104 USD zjechała w zaledwie miesiąc o prawie 27%, osiągając pułap ok. 76,11 USD za baryłkę. Jest to bezpośredni skutek deeskalacji na Bliskim Wschodzie (porozumienie USA-Iran i odblokowanie cieśniny Ormuz) oraz zmian podażowych wywołanych opuszczeniem OPEC+ przez Zjednoczone Emiraty Arabskie z dniem 1 maja 2026 r.

Z drugiej strony, polskie rafinerie nie mogą w pełni przenieść tych spadków na krajowe cenniki ze względu na niekorzystną sytuację na rynku walutowym. Złoty od początku roku osłabił się do dolara o niemal 5%, a kurs USD/PLN rzędu 3,7669 oscyluje wokół 52-tygodniowych maksimów. Twardy dolar stanowi silny "bufor walutowy", który neutralizuje efekty taniejącej baryłki. Dodatkowym elementem stabilizującym są lokalne uwarunkowania – analitycy wskazują na regulacje Ministerstwa Energii dotyczące maksymalnych limitów cen detalicznych oraz bliski termin wygaśnięcia "programu CPN", co usztywnia politykę marżową największych graczy.

Pamiętając, że decyzje hurtowe przekładają się na stacje z opóźnieniem, można wyciągnąć ostrożne wnioski na drugą połowę tygodnia. Dzisiejsze obniżki w cennikach hurtowych dają nadzieję na tańsze tankowanie benzyny jeszcze w tym tygodniu, podczas gdy płaskie notowania diesla sugerują utrzymanie się status quo dla właścicieli aut wysokoprężnych.