Hurtowe ceny paliw 25.03.2026 - Aramco ostro tnie ceny diesla, Orlen i BP idą w jego ślady

Ceny hurtowe paliw na 25.03.2026. Kto sprzedaje najtaniej?

Dzisiejsza sesja na rynku hurtowym upływa pod znakiem bardzo silnych spadków. Wszyscy czołowi dostawcy zrewidowali w dół swoje cenniki. Poniżej prezentujemy aktualne zestawienie cen netto za metr sześcienny (zł/m³):

Orlen: Pb95 – 5658 zł/m³, ON – 7053 zł/m³

Aramco: Pb95 – 5656 zł/m³, ON – 7048 zł/m³

BP: Pb95 – 5658 zł/m³, ON – 7053 zł/m³

Z powyższego zestawienia wynika jasno, że najtańszą benzynę Pb95 oraz najtańszy olej napędowy (ON) oferuje dziś Aramco. Pozostali giganci – Orlen i BP – wycenili swoje paliwa identycznie, nieznacznie ustępując liderowi.

Dynamika zmian na rynku hurtowym. Kto podnosi, a kto obniża ceny paliw?

Środowa sesja przyniosła wyczekiwane przez rynek ulgi w cennikach. Najbardziej odważnie zareagowało Aramco, które dokonało najgłębszych cięć. Hurtownik ten obniżył cenę benzyny Pb95 o 33 zł/m³ (co przekłada się na około 3,3 grosza na litrze), a w przypadku diesla ściął cenę o 123 zł/m³ (spadek o ponad 12 groszy na litrze).

Krok w krok za liderem podążyły Orlen oraz BP. W obu tych rafineriach cena benzyny spadła solidarnie o 30 zł/m³. Z kolei w przypadku oleju napędowego krajowy lider i brytyjski koncern obniżyli stawki o 118 zł/m³, co oznacza obniżkę w hurcie o niemal 11,8 grosza na litrze. Niezależnie od dostawcy, to właśnie hurtowy olej napędowy tanieje dzisiaj najszybciej i najmocniej.

Co to oznacza dla kierowców? Analiza rynku paliw

Kluczem do zrozumienia dzisiejszych, potężnych cięć w polskich rafineriach jest sytuacja na rynkach globalnych. Notowania ropy Brent, które ze względu na napięcia geopolityczne notowały silne wahania, zanotowały wyraźne spadki w kierunku 100-104 USD za baryłkę. Przecena ta to m.in. efekt rynkowej reakcji na doniesienia o amerykańskiej ofensywie dyplomatycznej na Bliskim Wschodzie. Dodatkowo, silnym wsparciem dla naszego rynku pozostaje kurs dolara amerykańskiego (USD/PLN), który utrzymuje się na stosunkowo niskim poziomie około 3,68 PLN. Stabilny złoty i taniejący surowiec z Morza Północnego stworzyły idealne warunki do luzowania hurtowych cenników w Polsce.

Warto pamiętać, że spadki na rynku hurtowym z kilkudniowym opóźnieniem docierają na stacje paliw. Tak drastyczne obniżki, zwłaszcza te dotyczące diesla, wkrótce powinny zauważalnie przełożyć się na stawki detaliczne. Dzisiejsze obniżki w cennikach hurtowych dają nadzieję na tańsze tankowanie diesla jeszcze w tym tygodniu.