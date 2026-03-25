Hurtowe ceny paliw 25.03.2026 - Aramco ostro tnie ceny diesla, Orlen i BP idą w jego ślady

Redakcja se.pl
2026-03-25 12:05

Dzisiejsze notowania przynoszą potężne obniżki cen oleju napędowego, a liderem cięć na rynku zostało Aramco. W przypadku benzyny również obserwujemy wyraźne zniżki, co na tle dotychczasowych wahań surowcowych zwiastuje prawdziwą ulgę dla portfeli polskich kierowców.

i

Autor: AI

Ceny hurtowe paliw na 25.03.2026. Kto sprzedaje najtaniej?

Dzisiejsza sesja na rynku hurtowym upływa pod znakiem bardzo silnych spadków. Wszyscy czołowi dostawcy zrewidowali w dół swoje cenniki. Poniżej prezentujemy aktualne zestawienie cen netto za metr sześcienny (zł/m³):

  • Orlen: Pb95 – 5658 zł/m³, ON – 7053 zł/m³
  • Aramco: Pb95 – 5656 zł/m³, ON – 7048 zł/m³
  • BP: Pb95 – 5658 zł/m³, ON – 7053 zł/m³

Z powyższego zestawienia wynika jasno, że najtańszą benzynę Pb95 oraz najtańszy olej napędowy (ON) oferuje dziś Aramco. Pozostali giganci – Orlen i BP – wycenili swoje paliwa identycznie, nieznacznie ustępując liderowi.

Polecany artykuł:

Orlen tnie ceny paliw! Diesel poleciał ostro w dół
Super Biznes SE Google News

Dynamika zmian na rynku hurtowym. Kto podnosi, a kto obniża ceny paliw?

Środowa sesja przyniosła wyczekiwane przez rynek ulgi w cennikach. Najbardziej odważnie zareagowało Aramco, które dokonało najgłębszych cięć. Hurtownik ten obniżył cenę benzyny Pb95 o 33 zł/m³ (co przekłada się na około 3,3 grosza na litrze), a w przypadku diesla ściął cenę o 123 zł/m³ (spadek o ponad 12 groszy na litrze).

Krok w krok za liderem podążyły Orlen oraz BP. W obu tych rafineriach cena benzyny spadła solidarnie o 30 zł/m³. Z kolei w przypadku oleju napędowego krajowy lider i brytyjski koncern obniżyli stawki o 118 zł/m³, co oznacza obniżkę w hurcie o niemal 11,8 grosza na litrze. Niezależnie od dostawcy, to właśnie hurtowy olej napędowy tanieje dzisiaj najszybciej i najmocniej.

Polecany artykuł:

Mapa cen paliw w Polsce. Różnice w cenach sięgają kilkudziesięciu groszy na lit…

Co to oznacza dla kierowców? Analiza rynku paliw

Kluczem do zrozumienia dzisiejszych, potężnych cięć w polskich rafineriach jest sytuacja na rynkach globalnych. Notowania ropy Brent, które ze względu na napięcia geopolityczne notowały silne wahania, zanotowały wyraźne spadki w kierunku 100-104 USD za baryłkę. Przecena ta to m.in. efekt rynkowej reakcji na doniesienia o amerykańskiej ofensywie dyplomatycznej na Bliskim Wschodzie. Dodatkowo, silnym wsparciem dla naszego rynku pozostaje kurs dolara amerykańskiego (USD/PLN), który utrzymuje się na stosunkowo niskim poziomie około 3,68 PLN. Stabilny złoty i taniejący surowiec z Morza Północnego stworzyły idealne warunki do luzowania hurtowych cenników w Polsce.

Warto pamiętać, że spadki na rynku hurtowym z kilkudniowym opóźnieniem docierają na stacje paliw. Tak drastyczne obniżki, zwłaszcza te dotyczące diesla, wkrótce powinny zauważalnie przełożyć się na stawki detaliczne. Dzisiejsze obniżki w cennikach hurtowych dają nadzieję na tańsze tankowanie diesla jeszcze w tym tygodniu.

DANIEL OBAJTEK MOCNO O SYTUACJI ORLENU: ŁUPIĄ POLAKÓW, OPOWIADAJĄ HEREZJE!
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

ORLEN
BP
CENY PALIW