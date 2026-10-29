Hurtowe ceny paliw 29.10.2026. Aramco dyktuje tempo obniżek na rynku w cieniu drogiej ropy

Ceny hurtowe paliw na 29.10.2026. Kto sprzedaje najtaniej?

Czwartkowa sesja na polskim rynku hurtowym przynosi kontynuację zapoczątkowanych dzień wcześniej spadków. Po wyraźnych zwyżkach w pierwszej połowie tygodnia, dziś dostawcy po raz kolejny zdecydowali się na cięcia. Poniżej prezentujemy aktualne, dzisiejsze ceny netto (PLN/m³) dla głównych graczy na polskim rynku:

Orlen: Pb95 - 5731 zł, Pb98 - 6511 zł, ON - 7284 zł

Pb95 - 5731 zł, Pb98 - 6511 zł, ON - 7284 zł Aramco: Pb95 - 5736 zł, Pb98 - 6516 zł, ON - 7285 zł

Pb95 - 5736 zł, Pb98 - 6516 zł, ON - 7285 zł BP Europa: Pb95 - 5731 zł, Pb98 - 6511 zł, ON - 7284 zł

Z analizy powyższych ofert wynika, że dzisiaj najtańszą benzynę (zarówno Pb95, jak i Pb98) oraz olej napędowy (ON) znajdziemy w ofercie Orlenu oraz BP Europa, które zrównały swoje cenniki do wysoce konkurencyjnego poziomu. Aramco wycenia dziś swoje produkty o zaledwie kilka złotych drożej na każdym metrze sześciennym surowca.

Dynamika zmian na rynku hurtowym. Kto podnosi, a kto obniża ceny paliw?

Porównując dzisiejsze notowania do wczorajszych cenników widać wyraźnie, że wszyscy czołowi gracze zdecydowali się na obniżki. Najgłębszych cięć dokonało dziś Aramco, które zredukowało cenę benzyny Pb95 aż o 22 zł/m³ (co przekłada się na obniżkę rzędu 2,2 grosza na litrze w hurcie), benzyny Pb98 o 21 zł/m³, a oleju napędowego o 14 zł/m³.

Dla porównania, Orlen oraz BP Europa obniżyły ceny o 15 zł/m³ w przypadku benzyny Pb95 oraz o 9 zł/m³ w przypadku diesla. Warto jednak zaznaczyć, że dzisiejsze obniżki są potwierdzeniem szerszej korekty, która postępuje od środy. Jeszcze 27 października ceny oleju napędowego znajdowały się na wyższych pułapach (w Orlenie notowano 7364 zł/m³). Od tego lokalnego szczytu olej napędowy staniał o 80 zł na metrze sześciennym, przynosząc rynkowi hurtowemu odczuwalną, choć być może krótkotrwałą ulgę.

Co to oznacza dla kierowców? Analiza rynku paliw

Dzisiejsze, z pozoru optymistyczne korekty w krajowym hurcie, mają miejsce w wyjątkowo trudnym i napiętym otoczeniu makroekonomicznym. Jak wskazują analitycy, notowania ropy naftowej Brent utrzymują się na bardzo wysokich poziomach, przekraczając obecnie barierę 110 USD za baryłkę. Oznacza to potężny skok o blisko 82% od początku roku oraz o 12% w ciągu zaledwie ostatniego miesiąca. Bezpośrednią przyczyną tak silnego trendu wzrostowego jest eskalacja napięć geopolitycznych na Bliskim Wschodzie, rosnące ryzyko zakłóceń w transporcie przez Cieśninę Ormuz oraz decyzje OPEC+ o twardym utrzymaniu limitów wydobycia.

Z punktu widzenia polskiego rynku, sytuację dodatkowo komplikuje osłabiający się złoty. Przy aktualnym kursie USD/PLN wynoszącym około 3,95 zł, polska waluta traci ponad 10% od początku roku. Oznacza to, że kupujemy drożejącą ropę za coraz mocniejszego dolara, co tworzy dla rafinerii zjawisko tzw. podwójnego uderzenia kosztowego. Mimo że obecne programy osłonowe i limity sztucznie hamują wzrosty przy dystrybutorach detalicznych (chroniąc głównie rynek benzyn), to pożerają one potężną część marży rafineryjnej. Eksperci prognozują, że gotowe produkty rafineryjne w Europie nadal będą dynamicznie drożeć, z naciskiem na deficytowy wręcz olej napędowy. Należy jednak pamiętać, że zmiany z rynku hurtowego tradycyjnie z kilkudniowym opóźnieniem przekładają się na puste tablice z cenami na stacjach paliw.

Dzisiejsze obniżki w cennikach hurtowych dają nadzieję na tańsze tankowanie diesla jeszcze w tym tygodniu.

Treść stworzona przy użyciu AI.