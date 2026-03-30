Ceny hurtowe paliw na 30.03.2026. Kto sprzedaje najtaniej?

Początek tygodnia przynosi absolutną rewolucję w cennikach krajowych producentów i importerów. Po interwencji ustawodawczej obserwujemy drastyczne, wręcz bezprecedensowe zniżki stawek hurtowych. Oto jak prezentują się dzisiejsze wyceny netto u czołowych dostawców (zawierające akcyzę):

Orlen: benzyna Pb95 kosztuje dziś 5424 PLN/m³, a olej napędowy (ONeko) 6761 PLN/m³.

Aramco: za benzynę Pb95 zapłacimy 5423 PLN/m³, natomiast za olej napędowy 6760 PLN/m³.

BP Europa: wyceniło benzynę Pb95 na 5424 PLN/m³, a diesla na 6761 PLN/m³.

Powyższe zestawienie jednoznacznie pokazuje, że najtańszym dostawcą na rynku pozostaje dziś Aramco. Przewaga saudyjskiego koncernu nad krajowym Orlenem i firmą BP jest co prawda symboliczna i wynosi dokładnie 1 złotówkę na metrze sześciennym zarówno dla benzyny, jak i diesla, jednak gwarantuje to jej pozycję cenowego lidera dnia.

Dynamika zmian na rynku hurtowym. Kto podnosi, a kto obniża ceny paliw?

Obserwujemy dziś wyjątkowo dynamiczne tąpnięcie wycen w hurcie. Wszyscy najwięksi gracze zdecydowali się na głębokie cięcia stawek bazowych. Orlen oraz Aramco obniżyli ceny benzyny Pb95 o równe 290 PLN na 1000 litrów w porównaniu do ostatnich notowań z soboty, 28 marca. W przełożeniu na dystrybutory daje to obniżkę w wysokości 29 groszy na litrze. Równie mocno spadła cena oleju napędowego, który w rafineriach staniał o 280 PLN/m³ (równowartość 28 groszy na litrze).

Identyczny, silnie zniżkowy trend widzimy w zaktualizowanych cennikach BP, które dokładnie zrównały się z poziomami krajowego potentata z Płocka. Należy jednak zaznaczyć, że największych korekt dokonały dziś solidarnie Orlen i Aramco, nadając rynkowi nowy, wyraźnie niższy pułap odniesienia.

Co to oznacza dla kierowców? Analiza rynku paliw

Analizując dzisiejsze wykresy i tabele, można by ulec złudzeniu powrotu rynkowej normalności, jednak otoczenie makroekonomiczne pozostaje dla rynku paliwowego wręcz katastrofalne. Notowania ropy Brent utrzymują się na poziomie 107,73 USD za baryłkę (wzrost o ponad 47 proc. w zaledwie miesiąc!). Powodem jest eskalacja konfliktu zbrojnego na Bliskim Wschodzie z zaangażowaniem USA, Izraela i Iranu oraz paraliż transportowy w rejonie Cieśniny Ormuz. Presję kosztową potęguje słaby złoty względem dolara, wycenianego obecnie na 3,7180 PLN (spadek wartości naszej waluty o 4 proc. m/m). Te czynniki nieuchronnie pchały detaliczne ceny diesla w kierunku 8 złotych za litr.

Skąd zatem dzisiejsze, tak potężne spadki cen w hurtowniach? Odpowiedzią nie jest tańsza ropa, lecz bezprecedensowa interwencja państwa – rządowy pakiet "Ceny Paliw Niżej". Wdrożone z końcem marca 2026 r. obniżki podatku VAT, redukcja akcyzy i ścięcie marż natychmiast znalazły odbicie w oficjalnych stawkach Orlenu, BP i Aramco (cenniki hurtowe standardowo ujmują podatek akcyzowy, stąd widoczny potężny zjazd wartości nominalnych). Należy pamiętać, że hurtownie nadal zmagają się z rekordowo drogim surowcem i problemami logistycznymi – rynkowy powrót do stabilizacji nastąpi dopiero po ewentualnej geopolitycznej deeskalacji na Bliskim Wschodzie.

Kroki administracyjne oznaczają jednak natychmiastową ulgę dla portfeli konsumentów. Ze względu na szybką transmisję cen, dzisiejsze obniżki w cennikach hurtowych dają nadzieję na tańsze tankowanie diesla jeszcze w tym tygodniu.