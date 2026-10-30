Hurtowe ceny paliw 30.10.2026. Solidarne obniżki w rafineriach mimo trudnej sytuacji rynkowej

Ceny hurtowe paliw na 30.10.2026. Kto sprzedaje najtaniej?

Mimo potężnej presji makroekonomicznej, piątkowy poranek przynosi polskim kierowcom i właścicielom stacji chwilę wytchnienia. Wszyscy czołowi producenci paliw zdecydowali się na odczuwalne obniżki w swoich hurtowych cennikach. Poniżej zestawienie aktualnych stawek netto dla poszczególnych graczy:

Orlen: Pb95 - 5703 zł/m³, Pb98 - 6473 zł/m³, ON - 7247 zł/m³

Pb95 - 5703 zł/m³, Pb98 - 6473 zł/m³, ON - 7247 zł/m³ Aramco: Pb95 - 5706 zł/m³, Pb98 - 6475 zł/m³, ON - 7250 zł/m³

Pb95 - 5706 zł/m³, Pb98 - 6475 zł/m³, ON - 7250 zł/m³ BP Europa: Pb95 - 5703 zł/m³, Pb98 - 6473 zł/m³, ON - 7247 zł/m³

Porównując bieżące oferty, najtańszą benzynę (zarówno Pb95, jak i Pb98), a także najtańszy olej napędowy (ON) sprzedają dziś solidarnie Orlen oraz BP Europa. Cennik Aramco, pomimo wprowadzonych obniżek, pozostaje o zaledwie 2-3 złote na metrze sześciennym droższy we wszystkich głównych kategoriach paliw.

Dynamika zmian na rynku hurtowym. Kto podnosi, a kto obniża ceny paliw?

Zestawienie najnowszych danych z cennikami z czwartku (29 października) jednoznacznie wskazuje, że rynek znalazł się w fazie korekty, co jest scenariuszem pożądanym po wzrostach, które obserwowaliśmy jeszcze kilka dni temu. W przypadku popularnej benzyny Pb95 liderem obniżek jest Aramco, które ścięło cenę o 30 zł/m³, podczas gdy Orlen i BP Europa obniżyły stawki o 28 zł/m³. Podobną dynamikę widać w segmencie benzyny premium (Pb98), gdzie Aramco zareagowało najbardziej agresywnie, redukując cenę aż o 41 zł/m³, zostawiając nieco z tyłu Orlen i BP (spadek o 38 zł/m³).

Z odwrotną sytuacją mamy do czynienia w przypadku oleju napędowego (ON). Tutaj to Orlen oraz BP Europa grają pierwsze skrzypce, tnąc stawki o 37 zł/m³ wobec wczorajszych notowań. Aramco natomiast zmniejszyło cenę diesla o 35 zł/m³. Biorąc pod uwagę szerszy trend z ostatnich dni roboczych – od 23 do 27 października ceny u wszystkich producentów wspinały się na lokalne szczyty (np. ON w Orlenie podrożał z 7096 do 7364 zł/m³) – obecne obniżki stanowią wyraźne, choć najpewniej tymczasowe złagodzenie polityki cenowej producentów.

Co to oznacza dla kierowców? Analiza rynku paliw

Spadki na polskim rynku hurtowym są sporym i bardzo pozytywnym zaskoczeniem, zwłaszcza gdy spojrzymy na skrajnie niekorzystne tło globalne. Notowania ropy naftowej Brent znajdują się w silnym trendzie wzrostowym, oscylując wokół 112,78 USD za baryłkę, co oznacza podwyżkę surowca o blisko 18 procent w zaledwie miesiąc. Bezpośrednią przyczyną tak drastycznej wyceny jest eskalacja napięć na Bliskim Wschodzie, rosnące zaangażowanie Iranu, niepokojące ataki w strategicznej Cieśninie Ormuz oraz zamrożenie produkcji przez państwa OPEC+.

Dla polskich rafinerii sytuacja jest dodatkowo bolesna z uwagi na niekorzystny układ sił na rynku walutowym. Kurs USD/PLN rzędu 3,9229, napędzany amerykańską polityką Fed i rosnącymi rentownościami obligacji w USA, powoduje znaczne osłabienie naszej waluty. Kombinacja kosmicznie drogiej ropy i potężnego dolara tworzy efekt mnożnika, windując obciążenia finansowe związane z importem. Problem drożyzny, zwłaszcza w segmencie diesla, potęguje światowy deficyt gotowych destylatów oraz tak zwany kryzys dieslowski, który podbija marże rafineryjne w całej Europie. Nawet obniżony VAT i limity cenowe narzucone w ramach rządowego programu CPN, choć stanowią mocną tarczę ochronną dla kierowców przy dystrybutorach, nie mają mocy obniżenia realnych kosztów produkcyjnych u dostawców.

Warto jednak pamiętać, że zmiany w hurcie zawsze przekładają się na stacje detaliczne z pewnym opóźnieniem. Jeśli jednak globalne warunki makroekonomiczne gwałtownie się nie pogorszą, a producenci zdołają utrzymać trend korekty z ostatnich dni, płyną z tego dobre wieści. Dzisiejsze obniżki w cennikach hurtowych dają nadzieję na tańsze tankowanie diesla jeszcze w tym tygodniu.

Treść stworzona przy użyciu AI.