Hurtowe ceny paliw 31.10.2026. Aramco i Orlen tną ceny na koniec miesiąca

Ceny hurtowe paliw na 31.10.2026. Kto sprzedaje najtaniej?

Sytuacja na rynku hurtowym pozostaje dynamiczna. W ostatni dzień października główni gracze w Polsce zdecydowali się na kontynuację korekt w dół, dając rynkowi chwilę oddechu.

Orlen: Pb95 - 5675 zł/m³, Pb98 - 6466 zł/m³, ON - 7233 zł/m³

Pb95 - 5675 zł/m³, Pb98 - 6466 zł/m³, ON - 7233 zł/m³ Aramco: Pb95 - 5675 zł/m³, Pb98 - 6467 zł/m³, ON - 7234 zł/m³

Pb95 - 5675 zł/m³, Pb98 - 6467 zł/m³, ON - 7234 zł/m³ BP Europa (według cennika z 30.10.2026): Pb95 - 5703 zł/m³, Pb98 - 6473 zł/m³, ON - 7247 zł/m³

Analiza dzisiejszych ofert pokazuje, że najtańszą benzynę Pb95 znajdziemy dziś ex aequo w Orlenie oraz w Aramco (po 5675 zł/m³). Miano najtańszego dostawcy dla benzyny Pb98 oraz kluczowego dla transportu oleju napędowego (ON) przypada z kolei Orlenowi, choć różnice względem Aramco są zaledwie jedynkowe.

Dynamika zmian na rynku hurtowym. Kto podnosi, a kto obniża ceny paliw?

Obniżki obserwowane w drugiej połowie tygodnia mają swoją kontynuację. Liderem dzisiejszych cięć jest Aramco, które zredukowało cenę benzyny Pb95 o 31 zł/m³ (co daje ok. 3 grosze na litrze), a oleju napędowego o 16 zł/m³. Niewiele mniejszych obniżek dokonał Orlen, tnąc cenę Pb95 o 28 zł/m³ oraz diesla o 14 zł/m³. Benzyna Pb98 potaniała o 8 zł/m³ w Aramco i 7 zł/m³ w Orlenie. Cenniki BP na ten moment pozostają bez zmian w stosunku do wczoraj. Warto podkreślić, że obserwujemy wyraźny trend spadkowy w ujęciu tygodniowym – analizując dane od wtorku, 27 października, benzyna w polskich rafineriach staniała o blisko 90 zł/m³, a deficytowy diesel potaniał o ponad 130 zł/m³.

Co to oznacza dla kierowców? Analiza rynku paliw

Lokalne obniżki w hurcie mogą stanowić pozytywne zaskoczenie, gdy spojrzymy na fatalny dla rafinerii kontekst makroekonomiczny. Ropa Brent utrzymuje się w potężnym trendzie wzrostowym, wyceniając baryłkę powyżej 113 USD (wzrost o 86 proc. od początku roku). To efekt m.in. napięć na linii USA-Iran, ataków na saudyjską infrastrukturę oraz wliczanej premii za ryzyko zablokowania cieśniny Ormuz. Co więcej, inwestorzy spodziewają się utrzymania limitów wydobycia przez kraje OPEC+. Polskim podmiotom ciąży także niekorzystny kurs walutowy – dolar kosztuje już 3,9474 zł, rosnąc o 10 proc. od stycznia. Taka mieszanka makro winduje koszty produkcji i generuje silną presję na wzrost cen u dostawców.

Sytuację nad Wisłą komplikują jednocześnie mechanizmy interwencyjne rządu w postaci programu "Ceny Paliwa Niżej" (CPN), który sztucznie chłodzi rynek detaliczny. Rozwarstwienie rynku jest wyraźne: na stacjach benzyna zatrzymała się w okolicach 6,55 zł/l, jednak diesel, mimo interwencji, pnie się ku poziomowi 8,15 zł/l. To bezpośrednie odzwierciedlenie fizycznych braków oleju napędowego w Europie i problemów z kosztownym importem zastępczym. Ponieważ zmiany w hurcie zawsze z opóźnieniem docierają na pylony, kierowcy nie od razu odczują aktualne wahania.

Dzisiejsze obniżki w cennikach hurtowych dają nadzieję na zahamowanie drastycznych wzrostów cen diesla i stabilizację kosztów tankowania na stacjach w nadchodzącym tygodniu.

Treść stworzona przy użyciu AI.