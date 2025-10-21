Ikea wprowadza w Polsce cyfrową platformę second-hand, umożliwiając sprzedaż używanych produktów marki.

Platforma jest dostępna dla członków programu lojalnościowego Ikea Family, którzy mogą sprzedawać meble i akcesoria.

Dowiedz się, jak działa nowa usługa i jakie korzyści oferuje zarówno sprzedającym, jak i kupującym.

IKEA otwiera cyfrowy second-hand w Polsce

Sieć IKEA uruchomiła w Polsce platformę umożliwiającą sprzedaż używanych, oryginalnych produktów marki. Decyzja o wejściu na polski rynek zapadła po udanych testach w Hiszpanii, Norwegii i Portugalii.

Nowa platforma second-hand została przygotowana z myślą o uczestnikach programu lojalnościowego IKEA Family, którzy mogą od teraz wystawiać na sprzedaż meble, dodatki i dekoracje Ikea.

Legalizacja nieformalnego handlu meblami

– „Wraz z uruchomieniem platformy second-hand IKEA w Polsce stawiamy znaczący krok w kierunku udostępnienia jeszcze bardziej przystępnych cenowo produktów IKEA, jednocześnie umożliwiając klientom łatwe przedłużanie życia swoich mebli” – podkreśliła Kirsten Andersson, managing director for platform & marketplaces w Ingka Group.

Jak działa platforma second-hand Ikea?

Nowa platforma pozwala klientom wystawiać zarówno produkty z aktualnej oferty, jak i te z kolekcji, które nie są już dostępne w sprzedaży. Aby dodać ogłoszenie, użytkownik musi umieścić zdjęcie i opis produktu – część informacji system automatycznie pobiera z bazy IKEA. Strony transakcji ustalają między sobą sposób odbioru towaru.

Sprzedający może wybrać formę wypłaty środków: przelew na konto lub zasilenie karty refundacyjnej Ikea z 5-procentowym rabatem na kolejne zakupy. Cały proces został zaprojektowany tak, by był intuicyjny, szybki i bezpieczny. W tej chwili platforma funkcjonuje w wersji testowej i jest dostępna wyłącznie dla klubowiczów IKEA Family.

Polska częścią globalnej strategii Grupy Ingka

W Polsce Grupa Ingka, właściciel marki IKEA prowadzi 12 sklepów, 16 studiów planowania i zamówień oraz ponad 50 punktów odbioru, w tym mobilnych. W strukturach firmy działa też centrum dystrybucji w Jarostach koło Piotrkowa Trybunalskiego, obsługujące sklepy w Europie Środkowej i Wschodniej.

